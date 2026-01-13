SBI ATM Rules: SBI ના ATM માંથી પૈસા ઉપાડવા પર હવે આટલો લાગશે ચાર્જ; જાણો નવો નિયમ
SBI ATM Rules: સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ અન્ય બેંકોના ATM પર ટ્રાન્ઝેક્શન માટેના ચાર્જમાં વધારો કર્યો છે. હવે SBI ATM માંથી ફ્રી લિમિટ કરતા વધુ રોકડ ઉપાડવા પર ચાર્જ ચૂકવવો પડશે. જાણો સંપૂર્ણ વિગત અહીં.
SBI ATM Rules: જો તમે અવારનવાર એસબીઆઈના એટીએમમાંથી પૈસા ઉપાડો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. SBI એ ATM અને ઓટોમેટેડ ડિપોઝિટ કમ વિડ્રોઅલ મશીન (ADWM) સાથે જોડાયેલા ચાર્જમાં ફેરફાર કર્યો છે. આ ફેરફાર અન્ય બેંકોના ATM પર કરવામાં આવેલા ટ્રાન્ઝેક્શન પર લાગુ થશે. ઇન્ટરચેન્જ ફીમાં વધારાને કારણે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
આ ફેરફારની સૌથી વધુ અસર એવા સેવિંગ્સ અને સેલરી એકાઉન્ટ ધારકો પર પડશે, જેઓ નોન-SBI ATM (અન્ય બેંકના ATM) પર નિર્ધારિત મર્યાદા કરતા વધુ ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે. SBI ના પોતાના ATM પર કરવામાં આવેલા ટ્રાન્ઝેક્શનમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. એટલે કે બેંકના પોતાના ATM પરના વ્યવહારો પહેલાની જેમ જ રહેશે.
કેટલો ચાર્જ ચૂકવવો પડશે?
નવી સિસ્ટમ હેઠળ, જો કોઈ ગ્રાહક ફ્રી લિમિટ પૂરી થયા પછી અન્ય બેંકના (નૉન-SBI) ATM માંથી રોકડ ઉપાડે છે, તો તેની પાસેથી દર વખતે 23 રૂપિયા + GST ચાર્જ લેવામાં આવશે. અગાઉ આ ફી 21 રૂપિયા + GST હતી. બેલેન્સ ઈન્ક્વાયરી અથવા મિની સ્ટેટમેન્ટ જેવા નોન-ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન માટે ફી વધારીને 11 રૂપિયા + GST કરવામાં આવી છે, જે પહેલા 10 રૂપિયા + GST હતી. SBI એ જણાવ્યું છે કે ઇન્ટરચેન્જ ફીમાં વધારા બાદ ATM સર્વિસની પ્રાઇસિંગની સમીક્ષાના ભાગરૂપે આ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ ધારકો માટે ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શન લિમિટમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. રેગ્યુલર સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ ધરાવતા ગ્રાહકો અન્ય બેંકના ATM પર દર મહિને કુલ પાંચ ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકે છે, જેમાં ફાઇનાન્શિયલ અને નોન-ફાઇનાન્શિયલ બંને વ્યવહારો સામેલ છે. આ મર્યાદા વટાવ્યા પછી જ નવા ચાર્જ લાગુ થશે.
સેલરી એકાઉન્ટ ધારકો માટે શું છે નિયમ?
સેલરી પેકેજ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટના નિયમોમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આ એકાઉન્ટ ધારકોને હવે અન્ય બેંકોના ATM પર દર મહિને કુલ 10 ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શન કરવાની છૂટ મળશે. અગાઉ, આ એકાઉન્ટ્સમાં અનલિમિટેડ ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શનની સુવિધા હતી. હવે 10ની લિમિટ પૂરી થયા પછી નવા ચાર્જ લાગશે.
કોને રાહત મળશે?
SBI એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે અમુક એકાઉન્ટ અને સેવાઓ પર આની અસર નહીં પડે. બેઝિક સેવિંગ્સ બેંક ડિપોઝિટ એકાઉન્ટના ચાર્જમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. SBI ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા SBI ના પોતાના ATM માંથી કરવામાં આવતા ટ્રાન્ઝેક્શન ફ્રી રહેશે. SBI ATM માંથી કાર્ડ વગર (YONO દ્વારા) રોકડ ઉપાડવાની સુવિધા અનલિમિટેડ અને ફ્રી રહેશે. કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ એકાઉન્ટ પર પણ આ નવા ચાર્જ લાગુ થશે નહીં.
