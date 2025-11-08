Prev
51 લાખની પ્રોપર્ટી ખરીદી, ITR ન ભર્યું તો મળી નોટિસ, પછી મહિલાએ આ રીતે પલટી બાજી અને જીતી લીધો કેસ

મુંબઈની એક મહિલાએ આવકવેરા વિભાગ પાસેથી મળેલા પડકારને પોતાની સમજદારી અને પુરાવાથી પલટી દીધો. મામલો હતો 51 લાખની પ્રોપર્ટી ખરીદવાનો, ત્યારબાદ તેને બિન જાહેર રોકાણના આરોપમાં ટેક્સ નોટિસ ફટકારવામાં આવી હતી.
 

Nov 08, 2025, 03:01 PM IST

મુંબઈઃ મુંબઈની એક મહિલાએ આવકવેરા વિભાગ વિરુદ્ધ એવો કેસ જીત્યો છે, જે બીજા ટેક્સપેયર્સ માટે ઉદાહરણ બની શકે છે. મામલો એવો હતો કે મહિલાએ 51 લાખ રૂપિયાની પ્રોપર્ટી ખરીદી હતી, પરંતુ તે વર્ષે આવકવેરા રિટર્ન ભર્યું નહીં. ત્યારબાદ તેને ટેક્સ વિભાગ તરફથી નોટિસ મળી હતી. પરંતુ જ્યારે કેસ આવકવેરા અપીલ ટ્રિબ્યુનલ (ITAT) અમદાવાદ પહોંચ્યો, તો મામલો પલટી ગયો. ITAT મહિલાના હકમાં ચુકાદો આપતા કહ્યું કે આવકવેરા વિભાગે પુરાવાની સારી રીતે તપાસ ન કરતાં માત્ર ઐપચારિક રીતે કાર્યવાહી કરી હતી.

ધ ઇકોનોમિક ટાઇમ્સના અહેવાલ પ્રમાણે મુંબઈ નિવાસી એક મહિલાને આવકવેરા વિભાગની કલમ 69 હેઠળ અનએક્સપ્લેન્ડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ એટકે લે અજાણ્યા રોકાણના આરોપમાં નોટિસ મોકલવામાં આવી હતી. વિભાગનું કહેવું હતું કે તેણે 51,92,550 રૂપિયાની અચલ સંપત્તિ ખરીદી, પરંતુ તે વર્ષે આઈટીઆર ફાઇલ ન કર્યું. આ આધાર પર વિભાગે કલમ 148 હેઠળ કેસને ફરીથી ખોલ્યો હતો. આ જાણકારી વિભાગને રજિસ્ટ્રી ઓફિસથી મળી હતી, જ્યાંથી તેને પ્રોપર્ટી ખરીદના દસ્તાવેજ મળ્યા હતા.

AO એ શું કહ્યું?
મહેસૂલ અધિકારી (AO) પાસે વેચાણ દસ્તાવેજ હતો, જેમાં જણાવાયું હતું કે મિલકત મહિલા અને તેના પતિ દ્વારા સંયુક્ત રીતે ખરીદવામાં આવી હતી. જોકે, AO એ હજુ પણ એવું માની લીધું હતું કે સમગ્ર રકમ મહિલા દ્વારા રોકાણ કરવામાં આવી હતી. તેમણે આ રોકાણને એક અપ્રગટ રોકાણ તરીકે ગણ્યું અને કર અને દંડ બંને લાદ્યા.

મહિલાનો દલીલ
મહિલાએ જણાવ્યું હતું કે મિલકત તેના પતિના પૈસાથી ખરીદવામાં આવી હતી અને આનો પુરાવો પણ આપ્યો હતો, જેમાં બેંક સ્ટેટમેન્ટ અને વેચાણ દસ્તાવેજની નકલનો સમાવેશ થાય છે. વેચાણ દસ્તાવેજમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું હતું કે તેના પતિ દ્વારા ઓગસ્ટ 2016 માં ચેક દ્વારા બધી ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી, અને આ ચૂકવણી તે નાણાકીય વર્ષમાં કરવામાં આવી ન હતી જેના માટે વિભાગે નોટિસ જારી કરી હતી. કેસ શરૂઆતમાં CIT (A) માં ગયો, જ્યાં મહિલાને કોઈ રાહત મળી નહીં. ત્યારબાદ તેણે ITAT અમદાવાદ બેન્ચમાં અપીલ દાખલ કરી, અને ત્યાંથી જ ખરો વળાંક શરૂ થયો.

ITAT અમદાવાદનો મોટો ચૂકાદો
29 ઓક્ટોબર 2025ના ITAT અમદાવાદે આ મામલામાં મહત્વનો ચૂકાદો આપતા કહ્યું કે મહેસૂલ અધિકારીની પાસે પહેલાથી રહેલાં તથ્યો છતાં તેની તપાસ ન કરી. તે સ્પષ્ટ હતું કે પ્રોપર્ટી પતિ-પત્ની બંનેએ મળીને ખરીદી હતી. ચૂકવણી પહેલાના નાણાકીય વર્ષમાં થઈ હતી અને રકમ પતિના બેંક ખાતાથી ગઈ હતી. ITAT એ કહ્યું કે જો મહિલા હાજર ન થઈ તો પણ ટેક્સ વિભાગની તે ફરજ હતી કે તે ફાઇલમાં રહેલા પુરાવાની સાચી તપાસ કરે. કોઈ વ્યક્તિની ગેરહાજરીને કારણે તેને અજાણ્યા રોકાણનો દોષિ ન ઠેરવી શકાય.

ITAT એ શું આદેશ આપ્યો?
ITAT એ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં વિભાગની કાર્યવાહી સંપૂર્ણપણે ગેરવાજબી હતી. કારણ કે રોકાણ વિવાદિત વર્ષમાં કે કરદાતા (મહિલા) ના ભંડોળમાંથી કરવામાં આવ્યું ન હતું, તેથી કલમ 69C હેઠળ ₹51,92,550 ની સંપૂર્ણ રકમ માફ કરવામાં આવી હતી. આનો અર્થ એ થયો કે વિભાગ દ્વારા લાદવામાં આવેલ કર અને દંડ બંને રદ કરવામાં આવ્યા હતા.

કર નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય
ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ડૉ. સુરેશ સુરાના કહે છે કે આ કેસ સ્પષ્ટ કરે છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ ગેરહાજર હોય તો પણ, વિભાગે રેકોર્ડ પરના પુરાવાઓનું મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ. ફક્ત ગેરહાજરીના આધારે કર લાદી શકાય નહીં. કર નિષ્ણાત અમિત ગુપ્તાના જણાવ્યા મુજબ, ITAT એ ઠરાવ્યું હતું કે રોકાણ ફક્ત પાછલા વર્ષમાં જ કરવામાં આવ્યું ન હતું, પરંતુ સમગ્ર રકમ પતિ દ્વારા ફાળો આપવામાં આવ્યો હતો. તેથી, આ કેસમાં મહિલા પર લાદવામાં આવેલ કર સંપૂર્ણપણે ગેરવાજબી હતો.

સામાન્ય કરદાતાઓ માટે શિખ
આ કેસ જણાવે છે કે જો તમારા વિરુદ્ધ વિભાગે ખોટી ધારણાના આધારે નોટિસ મોકલી છે તો પુરાવા અને દસ્તાવેજ સૌથી મજબૂત અધિકાર છે. સેલ ડીડ, બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન અને ચૂકવણીની તારીખો તમારા પક્ષમાં મામલો પલટી શકે છે.
 

