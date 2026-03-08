Womens Day 2026: મહિલાઓ માટે રોકાણની શાનદાર યોજના, થોડા-થોડા પૈસા બચાવી મળશે મોટો લાભ!
મહિલા દિવસ 2026 પર જાણો મહિલાઓ માટે સૌથી શાનદાર બચત યોજનાઓ વિશે. આજે દરેક મહિલાઓએ આર્થિક રૂપથી મજબૂત થવું જરૂરી છે. સુકન્યા યોજના, પીપીએફ, સ્પેશિયલ એફડી અને SIP જેવી શાનદાર સ્કીમમાં થોડા પૈસા લગાવી મોટી કમાણી કરી શકાય છે.
- આ યોજનામાં રોકાણ કરી મહિલાઓ બનશે માલામાલ
- મહિલાઓ માટે સરકારી અને ખાનગી બેંકમાં રોકાણના શાનદાર વિકલ્પ
- નાની દીકરીઓ માટે પણ સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના સૌથી બેસ્ટ
Trending Photos
Womens Day 2026: આજના સમયમાં ભારતીય મહિલાઓ વિવિધ મોર્ચે પોતાની સફળતા મેળવી રહી છે. ઘરની ચાર દિવાલમાંથી નીકળી કોર્પોરેટ જગત સુધી, તેની જવાબદારી અને સિદ્ધિઓ બંને વધી છે. પરંતુ આ વચ્ચે સૌથી મોટું પરિવર્તન આવ્યું છે, તે છે મહિલાઓનું આર્થિક રૂપથી સ્વતંત્ર થવું. જો તમે પણ એક મહિલા છો કે તમારા પરિવારની મહિલાઓ માટે એક મજબૂત નાણાકીય સુરક્ષા કવચ તૈયાર કરવા ઈચ્છો છો તો સરકાર અને બેંકની કેટલીક ખાસ યોજનાઓ તમારા માટે બની છે. આ બચત યોજનામાં શાનદાર રિટર્નની સાથે-સાથે તમને અન્ય ફાયદા પણ મળે છે.
જોખમ વગર શાનદાર રિટર્ન
બજારના ઉતાર-ચઢાવથી દૂર રહી સુરક્ષિત રોકાણ ઈચ્છનાર માટે બેંકો અને બિન-બેન્કિંગ નાણાકીય કંપનીઓ (NBFCs) એ ખાસ વ્યવસ્થા કરી છે. મહિલાઓ માટે સ્પેશિયલ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) યોજનાઓ ઉપલબ્ધ છે, જેના પર સામાન્ય દરોની તુલનામાં 0.25 ટકા સુધી વધુ વ્યાજ ઓફર કરવામાં આવે છે. તો 60 વર્ષ પાર કરી ચુકેલી વરિષ્ઠ મહિલાઓ માટે તે વધુ ફાયદાકારક છે, કારણ કે તેમાં સામાન્ય લોકોના મુકાબલે 0.50 ટકા સુધીનું વધારાનું વ્યાજ મળે છે. આ સાથે સીનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમ પણ તેના માટે એક સારો વિકલ્પ છે.
જો તમે લાંબાગાળા માટે સુરક્ષિત રોકાણ કરવા ઈચ્છો છો તો ભારત સરકારનું નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ (NSC) એટલે કે રાષ્ટ્રીય બચત પત્ર એક શાનદાર વિકલ્પ છે. તેની મેચ્યોરિટી 5થી 10 વર્ષની હોય છે અને આ દરમિયાન તમને જમા રકમ પર 7.7 ટકાનું વ્યાજ મળે છે. માત્ર 1000 રૂપિયાથી રોકાણ શરૂ કરી શકાય છે અને આવકવેરા વિભાગની કલમ 80C હેઠળ ટેક્સ છૂટનો ફાયદો પણ ઉઠાવી શકાય છે. આ સિવાય પબ્લિક પ્રોવિડેન્ડ ફંડ (PPF) પણ મહિલાઓ માટે એક વિશ્વાસપાત્ર વિકલ્પ છે. તેમાં 15 વર્ષનો લોક-ઇન પીરિયડ હોય છે, જેના પર સરકાર શાનદાર વ્યાજ આપે છે. સૌથી ખાસ વાત છે કે આ યોજનામાં મળનાર રિટર્ન ટેક્સ ફ્રી હોય છે.
નાની રકમથી મોટું ફંડ બનાવવાનું સીક્રેટ
દર મહિને એક નાની રકમ બચાવી જો તમે મોટું ફંડ તૈયાર કરો છો તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં સિસ્ટમેટિક ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (SIP) સૌથી ઉપયોગી હથિયાર છે. તેમાં લાંબા ગાળે દર મહિને થોડું-થોડું રોકાણ કરી શાનદાર રિટર્ન મેળવી શકાય છે.
તો જો તમારા ઘરમાં 10 વર્ષથી નાની ઉંમરની દીકરી છે, તો તેના સુરક્ષિત ભવિષ્ય અને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના સૌથી સારી યોજના છે. બાળકીના માતા-પિતા તેના નામ પર ખાતું ખોલાવી શકે છે. આ લાંબાગાળાની સરકારી યોજનામાં અત્યારે 8.2 ટકાનું વાર્ષિક વ્યાજ મળી રહ્યું છે, જે અન્ય સામાન્ય બચત યોજનામાં સૌથી વધુ છે. પીપીએફની જેમ તેમાં પણ રોકાણકારોને ટેક્સમાં મોટી રાહત આપવામાં આવે છે, જે દીકરીઓ માટે એક પરફેક્ટ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન છે.
સારા ભવિષ્ય માટે સ્માર્ટ રોકાણ
મહિલાઓએ પોતાની નિવૃત્તિ બાદના જીવનને લઈને અત્યારથી યોજના બનાવવી જોઈએ. નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) તેના માટે એક આદર્શ વિકલ્પ છે. પોતાના પગારનો એક હિસ્સો દર મહિને એનપીએસમાં નાખી તમે નિવૃત્તિ બાદ નિયમિત પેન્શનની વ્યવસ્થા કરી શકો છો. આ યોજના પર પણ સરકાર ટેક્સ છૂટનો લાભ આપે છે.
આ સિવાય સોના સાથે મહિલાઓનું આકર્ષણ છુપાયેલું નથી. પરંતુ બદલાતા સમયની સાથે રોકાણની પદ્ધતિ પણ સ્માર્ટ થઈ ગઈ છે. હવે તિજોરીમાં સોનું રાખવાની જગ્યાએ ડિજિટલ ગોલ્ડ, ગોલ્ડ ઈટીએફ અને સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડમાં રોકાણ કરવાનું ચલણ વધ્યું છે. તેમાં સોનાની કિંમતો વધવાથી સીધો ફાયદો રોકાણકારોને થાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે