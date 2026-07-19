/PF ધારકો માટે કામના સમાચાર: જૂના PF એકાઉન્ટને નવા ખાતામાં મિનિટોમાં કરો ટ્રાન્સફર, EPFOએ જણાવી નવી રીત!

EPFO PF Transfer Online: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO)એ નોકરી બદલનારા કર્મચારીઓ માટે EPF એકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર પ્રક્રિયાને સરળ બનાવી છે. કર્મચારીઓ હવે તેમના જૂના PF એકાઉન્ટ બેલેન્સને નવા ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે EPFO પોર્ટલ પર બે અલગ અલગ વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આ તેમના PF બેલેન્સને એક કરે છે અને ભવિષ્યના લાભોમાં વધારો કરે છે.
પહેલી પદ્ધતિ: એકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર માટે રિક્વેસ્ટ
EPFO સભ્ય પોર્ટલમાં લોગ ઇન કર્યા પછી, ઓનલાઈન સેવાઓ ટેબ પર જાઓ અને એકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર માટે રિક્વેસ્ટ વિકલ્પ પસંદ કરો. આનાથી જૂના એમ્પ્લોયરથી ચાલુ ખાતામાં PF એકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર કરવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકાય છે.
બીજી પદ્ધતિ: Member Service History
EPFO 3.0 હેઠળ, ઓનલાઈન સેવાઓ વિભાગમાં એક નવો વિકલ્પ, સભ્ય સેવા ઇતિહાસ ઉમેરવામાં આવ્યો છે. આ વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાથી કર્મચારીના ભૂતકાળ અને વર્તમાન રોજગાર રેકોર્ડનો રેકોર્ડ દેખાય છે. તે UAN અને આધાર સાથે જોડાયેલા તમામ સભ્ય ID વિશે પણ માહિતી પ્રદાન કરે છે.
જો જૂનું PF એકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું નથી, તો રિક્વેસ્ટ વિકલ્પ દેખાશે. આ પર ક્લિક કરીને, ફોર્મ 13 દ્વારા સેવા ટ્રાન્સફર દાવો દાખલ કરી શકાય છે.
EPF ટ્રાન્સફર માટે કેવી રીતે અરજી કરવી
EPF ટ્રાન્સફર શા માટે જરૂરી છે?