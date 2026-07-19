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PF ધારકો માટે કામના સમાચાર: જૂના PF એકાઉન્ટને નવા ખાતામાં મિનિટોમાં કરો ટ્રાન્સફર, EPFOએ જણાવી નવી રીત!

EPFO PF Transfer Online: EPFOએ નોકરી બદલનારા કર્મચારીઓ માટે EPF એકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર પ્રક્રિયાને સરળ બનાવી છે. સભ્યો હવે EPFO ​​પોર્ટલ પર 'રિક્વેસ્ટ ફોર ટ્રાન્સફર ઓફ એકાઉન્ટ' અને 'મેમ્બર સર્વિસ હિસ્ટ્રી' વિકલ્પો દ્વારા તેમના જૂના PF એકાઉન્ટને નવા ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. આ PF બેલેન્સને મર્જ કરે છે અને પેન્શન અને વીમા લાભોમાં વધારો કરે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 19, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:47 PM IST
PF ધારકો માટે કામના સમાચાર: જૂના PF એકાઉન્ટને નવા ખાતામાં મિનિટોમાં કરો ટ્રાન્સફર, EPFOએ જણાવી નવી રીત!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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