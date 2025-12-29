Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

આ છે દુનિયાનું સૌથી શક્તિશાળી ક્રેડિટ કાર્ડ, કરી શકો છો અબજો રૂપિયાની શોપિંગ! લિમિટ જાણીને ચોંકી જશો

Most Powerful Credit Card: શું તમે જાણો છો કે દુનિયામાં એક એવું ક્રેડિટ કાર્ડ છે જેની કોઈ લિમિટ નથી? આ કાર્ડથી તમે લાખો નહીં, પણ અબજો રૂપિયાની ખરીદી કરી શકો છો.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 29, 2025, 05:30 PM IST

Trending Photos

આ છે દુનિયાનું સૌથી શક્તિશાળી ક્રેડિટ કાર્ડ, કરી શકો છો અબજો રૂપિયાની શોપિંગ! લિમિટ જાણીને ચોંકી જશો

Most Powerful Credit Card: આજની લાઈફસ્ટાઈલમાં ઘણા લોકો ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરે છે. તમે આ કાર્ડથી ખરીદી કરી શકો છો અને પછીથી બિલ ચૂકવી શકો છો. ડેબિટ કાર્ડથી પેમેન્ટ તમારા ખાતમાં રહેલા રૂપિયાથી થાય છે. જ્યારે ક્રેડિટ કાર્ડથી તમે પહેલા પેમેન્ટ કરો છે અને બાદમાં બેન્કને રૂપિયા ચુકવવાના હોય છે. જો કે, દરેક કાર્ડની પોતાની લિમિટ હોય છે. બેન્ક તમને તમારા ખાતાના આધારે મર્યાદા સાથે ક્રેડિટ કાર્ડ આપે છે.

પરંતુ શું તમે જાણો છો કે, દુનિયામાં એક એવું ક્રેડિટ કાર્ડ છે, જેની કોઈ લિમિટ નથી. જી હા... આ છે દુનિયાનું સૌથી શક્તિશાળી ક્રેડિટ કાર્ડ. આ ક્રેડિટ કાર્ડનું નામ છે અમેરિકન એક્સપ્રેસ સેન્ચુરિયન કાર્ડ, જેને સામાન્ય રીતે એમેક્સ બ્લેક કાર્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ કાર્ડને ખરેખર ક્રેડિટ કાર્ડની દુનિયાનો કિંગ માનવામાં આવે છે. આ કાર્ડની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે તેમાં કોઈ પૂર્વનિર્ધારિત ક્રેડિટ લિમિટ નથી. આનો અર્થ એ છે કે તમે આ કાર્ડનો ઉપયોગ લાખો, કરોડો અથવા તો અબજો રૂપિયાની ખરીદી કરવા માટે કરી શકો છો.

Add Zee News as a Preferred Source

સરળ નથી આ કાર્ડ મેળવવું
આ કાર્ડ તમને અનલિમિટેડ શોપિંગ કરવાનો પાવર તો આપે છે, પરંતુ તેને મેળવવું એટલું સરળ નથી. આ કાર્ડ ફક્ત ઈન્વિટશન પર જ મળે છે. અમેરિકન એક્સપ્રેસ કોને તે ઓફર કરવું તે પસંદ કરે છે. સેન્ચુરિયન કાર્ડ 1999માં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેની અફવાઓ અને રહસ્યો 1980ના દાયકાથી ચાલી રહી છે. શરૂઆતમાં તેને એક દંતકથા તરીકે જોવામાં આવતું હતું, અફવાઓ દાવો કરતી હતી કે, બ્રુનેઈના સુલતાન અથવા એમેક્સના સીઈઓ જેવા પસંદગીના થોડા લોકો પાસે જ તે છે. આજે પણ આ કાર્ડને વિશ્વના સૌથી એક્સક્લૂસિવ કાર્ડમાંથી એક માનવામાં આવે છે. એવો અંદાજ છે કે, દુનિયાભરમાં 100,000થી ઓછા હોલ્ડર્સ છે અને અમેરિકામાં પણ ફક્ત 20,000 લોકો તેનો ઉપયોગ કરે છે.

ભારતમાં પણ ખૂબ જ ઓછા યુઝર્સ
આ ક્રેડિટ કાર્ડના માલિક ભારતમાં પણ ખૂબ જ ઓછા છે. કદાચ ફક્ત થોડાક જ લોકો તેનો ઉપયોગ કરે છે. આ કાર્ડ મેળવવા માટે કોઈ સામાન્ય આવેદન પ્રક્રિયા નથી. અમેરિકન એક્સપ્રેસ પાસે તમારા ભૂતકાળના ખર્ચનો રેકોર્ડ હોવો જોઈએ. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તમારે અમેરિકન એક્સપ્રેસ પ્લેટિનમ કાર્ડ પર વાર્ષિક ઓછામાં ઓછા 3.5 લાખ થી 5 લાખ ડોલર (આશરે 3 કરોડથી 4 કરોડ રૂપિયા) ખર્ચ કરવા પડશે અને તેને સમયસર ચૂકવવા પડશે. 

આ ઉપરાંત તમારો ક્રેડિટ સ્કોર શાનદાર હોવો જોઈએ, નેટવર્થ ખૂબ જ વધારે હોવી જોઈએ અને એમેક્સ સાથે લાંબા સમયથી ચાલતો સંબંધ હોવો જોઈએ. ક્યારેક-ક્યારેક તમે એમેક્સ વેબસાઇટ પર રિક્વેસ્ટ ઈન્વાઈટ ફોર્મ ભરી શકો છો, પરંતુ મંજૂરી સંપૂર્ણપણે એમેક્સના હાથમાં છે. કાર્ડની સૌથી મોટી તાકાત તેની "નો પ્રી-સેટ મર્યાદા લિમિટ" છે. આનો અર્થ એ છે કે તમે ગમે તેટલો ખર્ચ કરી શકો છો, શરત માત્ર એટલી છે કે તમારી પેમેન્ટ હિસ્ટ્રી સારી હોવી જોઈએ. એમેક્સ તમારા ખર્ચના પેટર્નના આધારે દર મહિને મર્યાદા નક્કી કરે છે. ઘણા અમીર લોકો તેનો ઉપયોગ ખાનગી જેટ, લક્ઝરી કાર, હીરા, ઘરેણાં અથવા તો મોંઘા ઘરો ખરીદવા માટે કરી ચૂક્યા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
most powerful credit cardcredit card with unlimited limitno value limit credit cardસૌથી શક્તિશાળી ક્રેડિટ કાર્ડનો લિમિટ ક્રેડિટ કાર્ડ

Trending news