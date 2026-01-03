Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

7 જાન્યુઆરીએ ખુલી રહ્યો છે 45 વર્ષ જૂની કંપનીનો IPO, પ્રાઇસ બેન્ડ 164-174

Yajur Fibres IPO: આગામી સપ્તાહે યજુર ફાઇબર્સનો આઈપીઓ ખુલી રહ્યો છે. આ એસએમઈ સેગમેન્ટનો આઈપીઓ છે. કંપનીના આઈપીઓની સાઇઝ 120.41 કરોડ રૂપિયા છે. આ ઈશ્યુ સંપૂર્ણ રીતે ફ્રેશ શેર આધારિત છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 03, 2026, 10:53 AM IST

Trending Photos

7 જાન્યુઆરીએ ખુલી રહ્યો છે 45 વર્ષ જૂની કંપનીનો IPO, પ્રાઇસ બેન્ડ 164-174

IPO News: વર્ષ 2026ની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને નવા સપ્તાહથી આઈપીઓ આવવાની શરૂઆત થઈ જશે. નવા સપ્તાહે યજુર ફાઇબર્સ આઈપીઓ ખુલી રહ્યો છે. આ એસએમઈ આઈપીઓ દ્વારા કંપની 120.41 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાની છે. આઈપીઓ દ્વારા કંપની 69 લાખ નવા શેર જારી કરશે. આ આઈપીઓ 7 જાન્યુઆરીએ ઓપન થશે અને 9 જાન્યુઆરીએ બંધ થશે.

Yajur Fibres IPO પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?
આ આઈપીઓની પ્રાઇસ બેન્ડ 164 રૂપિયાથી 174 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. કંપની તરફથી 800 શેરનો એક લોટ બનાવવામાં આવ્યો છે. પરંતુ રિટેલ ઈન્વેસ્ટરોએ 1600 શેર માટે અરજી કરવી પડશે. જેના કારણે ઓછામાં ઓછા 278400 રૂપિયાનો દાવ લગાવવો પડશે. મહત્વનું છે કે આઈપીઓનું લિસ્ટિંગ બીએસઈ એનએસઈમાં થશે.

Add Zee News as a Preferred Source

ગ્રે માર્કેટમાં શું છે સ્થિતિ
કંપનીના આઈપીઓ પર દાવ લગાવવાનું વિચારી રહેલા રોકાણકારો માટે ચિંતાજનક વાત છે કે ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીનો આઈપીઓ સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. વર્તમાન સમયમાં કંપનીનો આઈપીઓ ઝીરો રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. ઈન્વેસ્ટર્સ ગેનના રિપોર્ટમાં આ વાત સામે આવી છે. વર્તમાન જીએમપી પ્રીમિયમ લિસ્ટિંગને નકારે છે.

શું કરે છે કંપની
આ કંપનીની સ્થાપના 1980 માં થઈ હતી. તે શણ, શણ અને શણનું પ્રક્રિયા અને ઉત્પાદન કરે છે. હાલમાં, તેની ઉત્પાદન ક્ષમતા 
300 મેટ્રિક ટન છે. તેનું ઉત્પાદન એકમ બંગાળમાં સ્થિત છે.

આઈપીઓના પૈસાનો ઉપયોગ કંપની બંગાળ સ્થિત મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટમાં શેડ માટે કરશે. આ સાથે પોતાની સબ્સિડિયરીમાં રોકાણ કરશે. આઈપીઓના પૈસાનો ઉપયોગ વર્કિંગ કેપિટલ અને જનરલ કોર્પોરેટ કાર્યો માટે કરવામાં આવશે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Yajur Fibres IPOYajur Fibres IPO price band

Trending news