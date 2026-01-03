7 જાન્યુઆરીએ ખુલી રહ્યો છે 45 વર્ષ જૂની કંપનીનો IPO, પ્રાઇસ બેન્ડ 164-174
Yajur Fibres IPO: આગામી સપ્તાહે યજુર ફાઇબર્સનો આઈપીઓ ખુલી રહ્યો છે. આ એસએમઈ સેગમેન્ટનો આઈપીઓ છે. કંપનીના આઈપીઓની સાઇઝ 120.41 કરોડ રૂપિયા છે. આ ઈશ્યુ સંપૂર્ણ રીતે ફ્રેશ શેર આધારિત છે.
IPO News: વર્ષ 2026ની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને નવા સપ્તાહથી આઈપીઓ આવવાની શરૂઆત થઈ જશે. નવા સપ્તાહે યજુર ફાઇબર્સ આઈપીઓ ખુલી રહ્યો છે. આ એસએમઈ આઈપીઓ દ્વારા કંપની 120.41 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાની છે. આઈપીઓ દ્વારા કંપની 69 લાખ નવા શેર જારી કરશે. આ આઈપીઓ 7 જાન્યુઆરીએ ઓપન થશે અને 9 જાન્યુઆરીએ બંધ થશે.
Yajur Fibres IPO પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?
આ આઈપીઓની પ્રાઇસ બેન્ડ 164 રૂપિયાથી 174 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. કંપની તરફથી 800 શેરનો એક લોટ બનાવવામાં આવ્યો છે. પરંતુ રિટેલ ઈન્વેસ્ટરોએ 1600 શેર માટે અરજી કરવી પડશે. જેના કારણે ઓછામાં ઓછા 278400 રૂપિયાનો દાવ લગાવવો પડશે. મહત્વનું છે કે આઈપીઓનું લિસ્ટિંગ બીએસઈ એનએસઈમાં થશે.
ગ્રે માર્કેટમાં શું છે સ્થિતિ
કંપનીના આઈપીઓ પર દાવ લગાવવાનું વિચારી રહેલા રોકાણકારો માટે ચિંતાજનક વાત છે કે ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીનો આઈપીઓ સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. વર્તમાન સમયમાં કંપનીનો આઈપીઓ ઝીરો રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. ઈન્વેસ્ટર્સ ગેનના રિપોર્ટમાં આ વાત સામે આવી છે. વર્તમાન જીએમપી પ્રીમિયમ લિસ્ટિંગને નકારે છે.
શું કરે છે કંપની
આ કંપનીની સ્થાપના 1980 માં થઈ હતી. તે શણ, શણ અને શણનું પ્રક્રિયા અને ઉત્પાદન કરે છે. હાલમાં, તેની ઉત્પાદન ક્ષમતા
300 મેટ્રિક ટન છે. તેનું ઉત્પાદન એકમ બંગાળમાં સ્થિત છે.
આઈપીઓના પૈસાનો ઉપયોગ કંપની બંગાળ સ્થિત મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટમાં શેડ માટે કરશે. આ સાથે પોતાની સબ્સિડિયરીમાં રોકાણ કરશે. આઈપીઓના પૈસાનો ઉપયોગ વર્કિંગ કેપિટલ અને જનરલ કોર્પોરેટ કાર્યો માટે કરવામાં આવશે.
