ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

200 કિલો સોનું ખરીદી શકો છો, જો તમને એક ગ્રામ મળી જાય આ ધાતુ !

World Most Expensive Metal: સોનાને વિશ્વભરમાં સૌથી કિંમતી ધાતુ માનવામાં આવે છે. જો તમને એવું લાગે છે, તો તમે ખોટા છો. વિશ્વની સૌથી કિંમતી ધાતુ બીજી છે. આ ધાતુના એક ગ્રામમાં 200 કિલોગ્રામ સોનું ખરીદી શકાય છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 12, 2026, 04:27 PM IST

World Most Expensive Metal: સોનું ખૂબ જ કિંમતી ધાતુ માનવામાં આવે છે. તમે તેને ઘરેણાં તરીકે પહેરી શકો છો અથવા બિસ્કિટ કે ઈંટોના રૂપમાં ઘરે સંગ્રહિત કરી શકો છો. આજકાલ, લોકો સોનામાં ડિજિટલ રીતે પણ રોકાણ કરે છે. તમે જાણો છો કે દુનિયામાં આનાથી પણ વધુ કિંમતી ધાતુઓ છે. જો તમને આ ધાતુ એક ગ્રામ મળી જાય, તો તમે તેને વેચી શકો છો અને 200 કિલોગ્રામ સોનું ખરીદી શકો છો.

આ ધાતુનું નામ શું છે?

આ ધાતુને કેલિફોર્નિયમ કહેવામાં આવે છે. તમે તેની કિંમતનો અંદાજ એ હકીકતથી લગાવી શકો છો કે તમે એક ગ્રામ કેલિફોર્નિયમ વેચીને 200 કિલોગ્રામ સોનું ખરીદી શકો છો. આ સાંભળીને તમને એક ક્ષણ માટે આશ્ચર્ય થશે, પરંતુ તે સાચું છે. અમે તમને જણાવીએ છીએ કે કેલિફોર્નિયમ આટલું મોંઘું ધાતુ કેમ છે, તે ક્યાં મળે છે અને તેનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે.

તે ક્યાં શોધાયું?

કેલિફોર્નિયમ એક કૃત્રિમ કિરણોત્સર્ગી રાસાયણિક તત્વ છે. તે માનવો દ્વારા પ્રયોગશાળાઓમાં બનાવવામાં આવેલું તત્વ છે. તે કુદરતી રીતે બનતું નથી. આ જ કારણ છે કે કેલિફોર્નિયમ ખૂબ જ દુર્લભ અને મોંઘુ છે. તેની ઊંચી કિંમત તેના કૃત્રિમ સ્વભાવ, અત્યંત દુર્લભતા અને તેના ઉત્પાદનની જટિલ પ્રક્રિયાને કારણે છે. તે સામાન્ય રીતે પરમાણુ રિએક્ટરમાં ઉત્પન્ન થાય છે. તેનું પ્રતીક Cf છે. આ ધાતુ 1950માં કેલિફોર્નિયા યુનિવર્સિટી, બર્કલેના સંશોધકો દ્વારા શોધાઈ હતી, અને તેથી, તેનું નામ યુનિવર્સિટીના નામ પરથી કેલિફોર્નિયમ રાખવામાં આવ્યું હતું.

કિંમત શું છે?

કિંમત વિશે વાત કરીએ તો, એક ગ્રામ કેલિફોર્નિયમ લગભગ $27 મિલિયન (આશરે ₹240 કરોડ) માં વેચાય છે. બીજી બાજુ, સોનાની કિંમત હાલમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ આશરે ₹1.3 કરોડ છે. તેથી, એક ગ્રામ કેલિફોર્નિયમ વેચવાથી 200 કિલોગ્રામ સોનું ખરીદી શકાય છે. વિશ્વમાં તેના ખૂબ ઓછા સપ્લાયર્સ છે, જે તેને દુર્લભ ધાતુ બનાવે છે.

તેનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે?

કેલિફોર્નિયમ એક કૃત્રિમ, કિરણોત્સર્ગી રાસાયણિક તત્વ છે. તેનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઉપયોગ પરમાણુ રિએક્ટરમાં થાય છે. વધુમાં, આ ધાતુનો ઉપયોગ નાના મોડ્યુલર રિએક્ટર, તબીબી સારવાર, અવકાશ સંશોધન, ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશનો અને હોમલેન્ડ સિક્યુરિટીમાં થાય છે.

તે કેન્સરની સારવારમાં પણ ઉપયોગી

કેલિફોર્નિયમ કેન્સરની સારવારમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. આ સારવાર ન્યુટ્રોન થેરાપી નામની પદ્ધતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ ઉપચારમાં, કેલિફોર્નિયમ-252નો ઉપયોગ કરીને કેન્સરના કોષોને ચોક્કસ રીતે લક્ષ્ય બનાવવામાં આવે છે અને નાશ કરવામાં આવે છે. આ તકનીકને કેન્સરની સારવારમાં એક મોટી પ્રગતિ માનવામાં આવે છે.
 

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

