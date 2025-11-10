25 રૂપિયામાં સાડી અને 79 રૂપિયામાં કુર્તી...માત્ર 25 હજારમાં શરૂ કરી શકો છો આ શાનદાર બિઝનેસ
Garment Business : તમે જથ્થાબંધ બજારમાંથી પોસાય તેવા ભાવે કાપડ ખરીદીને માત્ર 25,000 રૂપિયામાં કપડાનો બિઝનેસ શરૂ કરી શકો છો. તમે સાડી અને કુર્તી વેચીને સારો નફો કમાઈ શકો છો.
Garment Business : આજકાલ લોકો નોકરી કરવા કરતાં પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવાનું વધુ પસંદ કરે છે. પરંતુ સમસ્યા ત્યારે ઊભી થાય છે, જ્યારે તેઓ વિચારે છે કે વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે મોટી મૂડીની જરૂર પડે છે, પરંતુ એવું નથી. આજે ઘણા નાના વ્યવસાયો છે જે તમે ખૂબ ઓછા રોકાણથી શરૂ કરી શકો છો.
જો તમને કપડાંના વ્યવસાયમાં રસ હોય, તો તમારે લાખો રૂપિયા ખર્ચવાની જરૂર નથી. તમે ફક્ત 25,000 રૂપિયામાં તમારી પોતાની કપડાની દુકાન અથવા ઓનલાઇન કપડાનો વ્યવસાય શરૂ કરી શકો છો. તમારે ફક્ત યોગ્ય જગ્યાએથી સસ્તો અને સારો માલ ખરીદવાની જરૂર છે.
25 રૂપિયામાં સાડી અને 79 રૂપિયામાં કુર્તી
જો તમે કપડાંનો વ્યવસાય શરૂ કરવા માંગતા હો, તો સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે યોગ્ય સપ્લાયર્સ અને હોલસેલ માર્કેટ શોધો. ગુજરાતનું સુરત ભારતનું સૌથી મોટું ગાર્મેન્ટ હબ માનવામાં આવે છે. ત્યાંના હોલસેલ માર્કેટમાં તમને ખૂબ જ સસ્તા ભાવે કપડાં મળી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તમને ફક્ત 25 રૂપિયામાં કોટન સાડીઓ અને 79 રૂપિયામાં કુર્તી મળી શકે છે.
લગ્ન અને તહેવારોની સિઝન દરમિયાન વેચાતા લહેંગાની હોલસેલ કિંમત ફક્ત 1,000 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. જો તમે સપ્લાયર પાસેથી સીધો કલેક્શન ખરીદો છો, તો માર્જિન નોંધપાત્ર રીતે વધે છે. નાના શહેરોમાં અથવા ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર વેચાણ કરવાથી કિંમત ઘણી વધી શકે છે. આ રીતે તમે નાનારોકાણ સાથે સારો નફો કમાઈ શકો છો.
આટલો થઈ શકે છે નફો
ગાર્મેન્ટના વ્યવસાયમાં નફો મોટાભાગે તમારા વેચાણ અને સ્થળ પર આધાર રાખે છે. જો તમે 25 રૂપિયાની સાડી 100 અથવા 120 રૂપિયામાં વેચો છો, તો તમે પ્રતિ સાડી 70-90 રૂપિયાનો નફો કમાઈ શકો છો. તેવી જ રીતે તમે 79 રૂપિયાની કુર્તી 250 થી 300 રૂપિયામાં વેચી શકો છો. આનો અર્થ એ છે કે તમારા રોકાણ કરતાં 3થી 4 ગણો નફો શક્ય છે.
જો તમે તેને Meesho, Amazon કે Instagram સ્ટોર્સ જેવા ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ દ્વારા વેચો છો, તો પ્રારંભિક રોકાણ પણ ઓછું જરૂરી છે. ફક્ત 25,000 રૂપિયાથી શરૂ થયેલો આ વ્યવસાય તમને થોડા મહિનામાં જ દર મહિને 10,000 થી 15,000 રૂપિયા કમાઈ શકે છે. નવીન ડિઝાઇન અને ગુણવત્તા પર સતત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને, આ વ્યવસાય લાખો રૂપિયા સુધી પણ પહોંચી શકે છે.
