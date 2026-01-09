Prev
વેનેઝુએલામાં સોનાનો ભાવ જાણી નહીં થાય વિશ્વાસ, જાણો આ દેશમાં કેટલી છે 24 કેરેટ સોનાની કિંમત

Venezuela 24 Carat Gold Price: ભારતમાં સોનાના ભાવ સતત રેકોર્ડ તોડી રહ્યા છે, જ્યારે વેનેઝુએલામાં સોનાનો ભાવ સંપૂર્ણપણે ઉલટો છે. માહિતી અનુસાર, ભારતમાં 24 કેરેટ સોનું પ્રતિ ગ્રામ લગભગ 13,800 રૂપિયામાં વેચાઈ રહ્યું છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 09, 2026, 05:07 PM IST

વેનેઝુએલામાં સોનાનો ભાવ જાણી નહીં થાય વિશ્વાસ, જાણો આ દેશમાં કેટલી છે 24 કેરેટ સોનાની કિંમત

Venezuela Gold Cost: જ્યારે સોનાને વિશ્વની સૌથી કિંમતી ધાતુઓમાંની એક માનવામાં આવે છે, ત્યારે વેનેઝુએલામાં સોનું આશ્ચર્યજનક ભાવે ઉપલબ્ધ છે. વેનેઝુએલામાં પરિસ્થિતિ એવી છે કે 24 કેરેટ સોનાની કિંમત એક કપ ચા કે કોફી કરતાં પણ ઓછી હોવાનું કહેવાય છે. આ નીચી કિંમત વેનેઝુએલાની ભાંગી પડેલી અર્થવ્યવસ્થા અને ક્ષીણ થતી ચલણને દર્શાવે છે. ચાલો હવે તમને જણાવીએ કે વેનેઝુએલામાં 24 કેરેટ સોનાની કિંમત કેટલી છે.

વેનેઝુએલામાં સોનાની કિંમત ચાના કપની કિંમત જેટલી

જ્યારે ભારતમાં સોનાના ભાવ સતત રેકોર્ડ તોડી રહ્યા છે, ત્યારે વેનેઝુએલામાં સોનાની કિંમત સંપૂર્ણપણે ઉલટી છે. માહિતી અનુસાર, ભારતમાં 24 કેરેટ સોનું પ્રતિ ગ્રામ લગભગ 13,800 રૂપિયામાં વેચાઈ રહ્યું છે, જ્યારે વેનેઝુએલામાં તે જ સોનું ભારતીય રૂપિયામાં માત્ર 181માં ઉપલબ્ધ છે. 

વધુમાં, ત્યાં 22 કેરેટ સોનાની કિંમત પ્રતિ ગ્રામ આશરે 166 રૂપિયા હોવાનું જાણવા મળે છે. આનો અર્થ એ છે કે ભારતમાં એક કપ ચા, દૂધ અને બ્રેડ ખરીદે તેટલી જ કિંમતે ત્યાં સોનું ખરીદી શકાય છે.

સસ્તા સોના પાછળનું વાસ્તવિક કારણ

વેનેઝુએલામાં સોનાના નીચા ભાવ કોઈ આર્થિક મજબૂતાઈને કારણે નથી. આનું મુખ્ય કારણ તેના ચલણ, વેનેઝુએલાના બોલિવરનો ઐતિહાસિક ઘટાડો છે. વેનેઝુએલા લાંબા સમયથી ફુગાવા, આર્થિક ઉથલપાથલ અને ચલણ કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યું છે, જેની સીધી અસર સોનાના ભાવ પર પડી છે. 

અહેવાલો દર્શાવે છે કે રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોના કાર્યકાળ દરમિયાન દેશમાંથી મોટા પ્રમાણમાં સોનાની નિકાસ કરવામાં આવી હતી. એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે 2013 અને 2016 વચ્ચે આશરે 113 મેટ્રિક ટન સોનું સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું. 

સરકારે દેવાની ચુકવણી કરવા અને અર્થતંત્રને ટેકો આપવા માટે તેના સોનાના ભંડારનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેના કારણે સત્તાવાર સોનાના ભંડારમાં સતત ઘટાડો થયો હતો. માહિતી અનુસાર, 2024 સુધીમાં વેનેઝુએલા પાસે માત્ર 161 ટન સોનું બાકી રહ્યું છે.

વેનેઝુએલા સંસાધનોથી સમૃદ્ધ, છતાં ભયંકર સંકટમાં

વેનેઝુએલા સંસાધનોથી ગરીબ નથી. વેનેઝુએલા વિશ્વનો સૌથી મોટો ક્રૂડ ઓઇલ ભંડાર ધરાવે છે. વધુમાં, ઓરિનોકો માઇનિંગ આર્ક ક્ષેત્રમાં 8,000 ટન સોનું અને અન્ય ખનિજો હોવાનો દાવો કરવામાં આવે છે. આ હોવા છતાં, નબળી નીતિઓ, ભ્રષ્ટાચાર અને નબળા સંચાલનને કારણે દેશ સોનાના ઉત્પાદન અને આર્થિક મજબૂતાઈમાં પાછળ રહી ગયો છે. આ જ કારણ છે કે સોનું આટલું સસ્તું હોવા છતાં, સામાન્ય લોકોનું જીવન મુશ્કેલ રહે છે.

