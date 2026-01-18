માત્ર એક ક્લિકમાં તમારું આધાર બનશે 'હેક-પ્રૂફ'! જાણો શું છે UIDAIનું લોક-અનલોક ફીચર
UIDAI Aadhaar lock unlock: આજના સમયમાં આધાર કાર્ડ આપણી ઓળખનો સૌથી મોટો દસ્તાવેજ બની ગયો છે. બેંક ખાતું ખોલાવવું હોય, કોઈ સરકારી યોજનાનો લાભ લેવો હોય કે મોબાઈલનું સિમ કાર્ડ લેવું હોય, આ તમામ જગ્યાએ આધારની જરૂર પડે છે. આવા સંજોગોમાં જો આધાર કાર્ડ ખોટા હાથમાં જાય તો મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. આ જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને, UIDAI આધાર વપરાશકર્તાઓને 'આધાર લોક/અનલોક'ની ખાસ સુવિધા આપી રહ્યું છે. આ ફીચરની મદદથી હવે લોકો પોતે નક્કી કરી શકે છે કે તેમના આધારનો ઉપયોગ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવો.
UIDAI Aadhaar lock unlock: આજના ડિજિટલ યુગમાં, કોઈનો પણ ડેટા સુરક્ષિત નથી. સ્કેમર્સની કરનારાઓ હંમેશા લોકોની અંગત વિગતો શોધતા રહે છે. આવી સ્થિતિમાં આધાર કાર્ડ, જે એક સમયે આપણો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઓળખ દસ્તાવેજ હતો, તે સાયબર ગુનેગારો માટે એક નવું હથિયાર બની ગયું છે. આધારનો ઉપયોગ હવે બેંક ખાતા ખોલવા, સરકારી લાભો મેળવવા અને મોબાઇલ સિમ કાર્ડ ખરીદવા માટે પણ થાય છે. જો કે, આધાર નંબરનો વારંવાર ઉપયોગ ચિંતા પેદા કરે છે કે તેનો દુરુપયોગ થઈ શકે છે. આ ચિંતાને દૂર કરવા માટે, UIDAI એ આધાર લોક-અનલોક સુવિધા રજૂ કરી છે. આ સુવિધા સાથે, તમે તમારા આધારનો ઉપયોગ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવો તે જાતે નક્કી કરી શકો છો.
શું છે આધાર લોક-અનલોક સુવિધા?
આધાર લોક કરવાનો અર્થ એ છે કે તમે તમારા આધાર નંબરને અમુક સમય માટે બંધ કરી દો છો. જ્યાં સુધી આધાર લોક રહે છે, ત્યાં સુધી બાયોમેટ્રિકથી લઈને OTP સુધીની કોઈપણ સુવિધા કામ કરતી નથી. જેના કારણે તમારી પરવાનગી વગર કોઈ પણ તમારા આધારનો ઉપયોગ કરી શકતું નથી. આનાથી છેતરપિંડી અને નકલી ઉપયોગની શક્યતા ઘણી હદ સુધી ઘટી જાય છે. જો કે, આ દરમિયાન તમે વર્ચ્યુઅલ આઈડી (VID)નો ઉપયોગ કરી શકો છો. VID એ 16 અંકનો કામચલાઉ નંબર છે, જે આધાર સાથે જોડાયેલ રહે છે અને જરૂર પડ્યે તેને બદલી પણ શકાય છે.
આધાર લોક શા માટે કરવું જોઈએ?
જો તમે તમારું આધાર કાર્ડ ઘણી જગ્યાએ આપ્યું હોય અને તમને લાગતું હોય કે તેનો ડેટા લીક થઈ શકે છે, તો આવા સમયે આધાર લોક કરવું એ સમજદારીભર્યું પગલું છે. આનાથી તમારી ખાનગી માહિતી સુરક્ષિત રહે છે. આધાર લોક થયા પછી, કોઈપણ કંપની, બેંક કે સ્કેમર્સ સીધા આધાર નંબરનો ઉપયોગ કરીને તમારી ઓળખ વેરિફાઈ કરી શકશે નહીં.
આ રીતે કરો આધાર લોક
UIDAI એ આધાર લોક કરવા માટે બે સરળ રીતો આપી છે. તમે વેબસાઇટ અને મોબાઇલ એપ બંને દ્વારા આ કરી શકો છો.
UIDAI વેબસાઇટ પરથી કેવી રીતે લોક કરવું?
સ્ટેપ 1: સૌથી પહેલા UIDAI ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાઓ.
સ્ટેપ 2: ત્યાં ‘My Aadhaar’ સેક્શનમાં જઈને ‘Aadhaar Lock & Unlock’ ઓપ્શન પર ક્લિક કરો.
સ્ટેપ 3: હવે ‘UID Lock’ પસંદ કરો અને તમારો આધાર નંબર, પૂરું નામ અને પિન કોડ ભરો.
સ્ટેપ 4: આ પછી તમે SMS દ્વારા આવતો OTP પસંદ કરી શકો છો અથવા mAadhaar એપ પરથી મળતો TOTP ઉપયોગ કરી શકો છો.
સ્ટેપ 5: OTP અથવા TOTP સબમિટ કરતાની સાથે જ તમારું આધાર લોક થઈ જશે અને તમને તેનો કન્ફર્મેશન મેસેજ મળી જશે.
mAadhaar એપથી કેવી રીતે લોક કરવું?
સ્ટેપ 1: સૌથી પહેલા Google Play Store અથવા Apple App Store પરથી mAadhaar એપ ઇન્સ્ટોલ કરો.
સ્ટેપ 2: ત્યારબાદ એપને રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર દ્વારા લોગ-ઈન કરો.
સ્ટેપ 3: લોગ-ઈન થયા પછી Services સેક્શનમાં જાઓ અને અહીં Aadhaar Lock/Unlock વિકલ્પ પસંદ કરો.
સ્ટેપ 4: હવે Lock Aadhaar પર ટેપ કરો અને સ્ક્રીન પર આપેલા સ્ટેપ્સ ફોલો કરો. વેરિફિકેશન માટે તમારે આધાર નંબર અને OTP નાખવો પડશે.
જરૂર પડે ત્યારે આ રીતે કરો અનલોક
જો તમારે કોઈ સેવા માટે આધારની જરૂર હોય, તો તમે તેને સરળતાથી અનલોક પણ કરી શકો છો. આ માટે તમારી પાસે નવો 16 અંકનો VID હોવો જોઈએ. UIDAI ની વેબસાઇટ પર જઈને “Unlock” નો વિકલ્પ પસંદ કરો. હવે તમારો લેટેસ્ટ VID અને OTP દાખલ કરો. થોડી જ સેકન્ડોમાં તમારું આધાર ફરીથી સક્રિય થઈ જશે.
