/SEBIના આદેશ વચ્ચે Zનો વિશ્વાસ, ₹3,143.5 કરોડનું ફંડ રેઇઝિંગ રહેશે યથાવત, શેરહોલ્ડર્સે આપી લીલી ઝંડી

SEBI તરફથી ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટે, કંપનીના ફાઉન્ડર ડો. સુભાષ ચંદ્રા અને સીઈઓ પુનીત ગોયનકા વિરુદ્ધ કાર્યવાહી બાદ હવે કંપની તરફથી પહેલી સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. કંપનીએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, તે સેબીના આદેશનો અભ્યાસ કરી રહી છે અને કાનૂની વિશેષજ્ઞોની સલાહ લેવામાં આવી રહી છે. સાથે જ કંપનીનું માનવું છે કે આ આદેશની તેમના ₹3,143 કરોડની ફંડ રેઝિંગ યોજના પર કોઈ સીધી અસર નહીં પડે.
કંપનીના પ્રવક્તાએ જાહેર કરેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે, SEBIનો આદેશ મળી ગયો છે અને તેના કાનૂની પાસાઓનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવી રહ્યું છે. જરૂરી કાનૂની સલાહ લીધા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
'ફંડ રેઝિંગ પર નહીં પડે સીધી અસર'
કંપનીએ પોતાના નિવેદનમાં સૌથી મહત્વની વાત એ કહી કે તેમના મતે સેબીનો આદેશ ફંડ એકત્ર કરવાની પ્રક્રિયાને સીધી રીતે પ્રભાવિત કરતો નથી.
પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે, કંપનીને અગાઉથી જ સ્ટોક એક્સચેન્જો તરફથી જરૂરી નિયમનકારી મંજૂરીઓ મળી ચૂકી છે. આ ઉપરાંત 31 જુલાઈ 2026ના રોજ યોજાયેલી એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી જનરલ મીટિંગ (EGM)માં શેરધારકોએ પણ ફંડ એકત્ર કરવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી દીધી હતી.
આ જ આધારે કંપનીનું કહેવું છે કે, તેઓ હવે પણ તમામ જરૂરી ઔપચારિકતાઓ પૂરી કરીને ફંડ રેઝિંગ પ્રક્રિયાને સફળતાપૂર્વક પૂરી કરવાની દિશામાં આગળ વધશે.
₹3,143 કરોડથી શું કરવા માંગે છે કંપની?
કંપનીએ દોહરાવ્યું કે, પ્રસ્તાવિત ફંડ રેઝિંગનો ઉદ્દેશ્ય તેની નાણાકીય સ્થિતિને વધુ મજબૂત કરવાનો છે. મેનેજમેન્ટનું કહેવું છે કે, આ મૂડીનો ઉપયોગ કંપનીની વ્યૂહાત્મક અને વ્યવસાયિક યોજનાઓને આગળ વધારવા માટે કરવામાં આવશે, જેથી ભવિષ્યમાં શેરધારકો અને અન્ય હિતધારકો માટે દીર્ઘકાલીન મૂલ્ય (Long-term Value) બનાવી શકાય. આ જ ઉદ્દેશ્ય EGMમાં શેરધારકો સમક્ષ પણ મૂકવામાં આવ્યો હતો, જેને જરૂરી બહુમતી સાથે મંજૂરી મળી હતી.
કાનૂની વિકલ્પો પર પણ કામ શરૂ
કંપનીએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે, SEBIના આદેશમાં લગાવવામાં આવેલા આરોપોના સંબંધમાં કાયદા હેઠળ ઉપલબ્ધ તમામ જરૂરી પગલાં લેવામાં આવશે. પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે, કંપની અને તેના પ્રમોટર્સ વિરુદ્ધ લગાવવામાં આવેલા આરોપોના સંદર્ભમાં કાનૂની પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવશે અને જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તેનો ઉદ્દેશ્ય તમામ હિતધારકોના હિતોનું રક્ષણ કરવાનો છે.
સમગ્ર મામલો શું હતો?
SEBIએ શુક્રવારે ઝી એન્ટરટેઇનમેન્ટના ફાઉન્ડર ડો. સુભાષ ચંદ્રા અને સીઈઓ પુનીત ગોયનકાને એક વર્ષ માટે સિક્યોરિટીઝ માર્કેટથી પ્રતિબંધિત કરવાનો આદેશ આપ્યો. સાથે જ કંપની પર પણ બે મહિના માટે સિક્યોરિટીઝ માર્કેટ એક્સેસ કરવા પર રોક લગાવવામાં આવી.
આ કાર્યવાહી હૈદરાબાદ સ્થિત કંપનીની એક મિલકતને એસેલ ગ્રૂપ (Essel Group) સાથે જોડાયેલા દેવા માટે કથિત રીતે યોગ્ય મંજૂરી વગર ગિરવી રાખવા સાથે જોડાયેલા મામલામાં કરવામાં આવી છે.
જો કે, આ જ દિવસે થોડા કલાક પહેલાં કંપનીની EGMમાં શેરધારકોએ પ્રમોટર ગ્રૂપ દ્વારા ₹3,143 કરોડ એકત્ર કરવા અને નવા ESOP પ્લાન સહિતના તમામ મુખ્ય પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી દીધી હતી.
હવે આગળ શું થશે?
કંપનીના હાલના નિવેદનથી સ્પષ્ટ છે કે, મેનેજમેન્ટ હાલમાં ફંડ રેઝિંગ યોજનાને આગળ વધારવાના પોતાના વલણ પર કાયમ છે. સાથે જ તે સેબીના આદેશના કાનૂની પાસાઓ પર વિશેષજ્ઞોની સલાહ લઈને આગળની રણનીતિ તૈયાર કરી રહી છે. આગામી દિવસોમાં નજર એ વાત પર રહેશે કે કંપની કાનૂની સ્તરે શું પગલાં ભરે છે અને ફંડ રેઝિંગ પ્રક્રિયાને પૂરી કરવા માટે કઈ રીતે આગળ વધે છે.
કંપનીના પ્રવક્તાનો મુખ્ય સંદેશ:
સેબીના આદેશનો અભ્યાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
કાનૂની વિશેષજ્ઞોની સલાહ લેવામાં આવી રહી છે.
કંપનીનું માનવું છે કે આદેશની ફંડ રેઝિંગ પર કોઈ સીધી અસર નથી.
EGM અને સ્ટોક એક્સચેન્જથી મળેલી મંજૂરીઓના આધારે ફંડ રેઝિંગ પૂરી કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ રહેશે.
તમામ હિતધારકોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે કાયદા અનુસાર જરૂરી પગલાં લેવામાં આવશે.