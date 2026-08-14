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ZEEL Share Price: ઝી એન્ટરટેઇનમેન્ટને SAT તરફથી મોટી રાહત, SEBIના આદેશ પર રોક, શેરમાં જોરદાર ઉછાળો

Zee Entertainment Share Hike: ZEE એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ (ZEEL)ને સિક્યોરિટીઝ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (SAT) દ્વારા મોટી રાહત આપવામાં આવી છે. SATએ કંપની સામેના SEBIના આદેશ પર સ્ટે આપ્યો છે. SATની રાહતથી ZEE એન્ટરટેઈનમેન્ટને 3,143 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 14, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:47 PM IST
ZEEL Share Price: ઝી એન્ટરટેઇનમેન્ટને SAT તરફથી મોટી રાહત, SEBIના આદેશ પર રોક, શેરમાં જોરદાર ઉછાળો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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