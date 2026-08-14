/ZEEL Share Price: ઝી એન્ટરટેઇનમેન્ટને SAT તરફથી મોટી રાહત, SEBIના આદેશ પર રોક, શેરમાં જોરદાર ઉછાળો

Zee Entertainment Share Hike: 12 ઓગસ્ટના રોજ SATની સુનાવણી ZEE એન્ટરટેઈનમેન્ટ માટે મહત્વપૂર્ણ હતી. સિક્યોરિટીઝ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (SAT)એ SEBIના આદેશને પડકારતી ZEE એન્ટરટેઈનમેન્ટની અરજી પર સુનાવણી કરી. SEBIના આદેશે ZEE એન્ટરટેઈનમેન્ટને બે મહિના માટે સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં પ્રવેશવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.
કંપની માટે આ રાહત એવા સમયે આવી છે, જ્યારે SEBIના આદેશ બાદ ZEE એન્ટરટેઈનમેન્ટની ભંડોળ ઊભું કરવાની યોજનાઓ કાનૂની ગૂંચવણોમાં ફસાઈ ગઈ હતી. કંપનીએ પહેલાથી જ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તેને વિશ્વાસ છે કે SEBIના આદેશથી ભંડોળ ઊભું કરવાની પ્રક્રિયા પર સીધી અસર થશે નહીં.
3,143 કરોડના ભંડોળ ઊભું કરવાનું શું થયું?
ZEE એન્ટરટેઈનમેન્ટના શેરધારકોએ 31 જુલાઈ, 2026ના રોજ યોજાયેલી એક અસાધારણ સામાન્ય સભા (EGM)માં પ્રમોટર ગ્રુપ પાસેથી આશરે 3143.5 કરોડ એકત્ર કરવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી હતી. આ યોજના હેઠળ, પ્રમોટર ગ્રુપ કંપની, સનબ્રાઇટ મોરિશિયસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સને આશરે 24.95 કરોડના સંપૂર્ણ કન્વર્ટિબલ વોરંટ, પ્રતિ વોરંટ 126 ના દરે પ્રેફરન્શિયલ ધોરણે જાહેર કરવામાં આવશે. આ વોરંટને શેરમાં રૂપાંતરિત કર્યા પછી, કંપનીમાં પ્રમોટર ગ્રુપનો કુલ હિસ્સો આશરે 24% સુધી વધી શકે છે. આ નવું ભંડોળ સીધું કંપનીમાં વહેશે, જે તેની નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે અને ભવિષ્યની યોજનાઓને વેગ આપશે; આ જ કારણ છે કે SAT દ્વારા આપવામાં આવેલી રાહત ZEE એન્ટરટેઈનમેન્ટ માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
ટ્રીબ્યુનલ સમક્ષ ZEEના વકીલની દલીલ...
સમગ્ર ZEE એન્ટરટેઈનમેન્ટ કેસ સમયનો વિષય હતો. 31 જુલાઈના રોજ, શેરધારકોએ ZEE એન્ટરટેઈનમેન્ટની EGMમાં ભંડોળ ઊભું કરવાની યોજનાને મંજૂરી આપી હતી, જ્યારે તે જ દિવસે સેબીએ તેના અંતિમ નિર્ણય પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. ZEEના વરિષ્ઠ વકીલ રવિ કદમે ટ્રિબ્યુનલ (SAT) સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે SEBIના આદેશ પર 31 જુલાઈના રોજ રાત્રે 9:04 વાગ્યે હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા અને તે રાત્રે જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે કંપનીને બીજા દિવસે (1 ઓગસ્ટ) રાત્રે 8 વાગ્યે સત્તાવાર નોટિસ મળી હતી. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે SEBI સમક્ષ કેસની સુનાવણી ડિસેમ્બર 2025માં પૂર્ણ થઈ હતી. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, સુનાવણી દરમિયાન, ટ્રિબ્યુનલે SEBI ના આદેશના સમય અને નોટિસ પ્રક્રિયા અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા હતા.
ટ્રિબ્યુનલે SEBIને આ પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા
12 ઓગસ્ટના રોજ સુનાવણી દરમિયાન, ટ્રિબ્યુનલે (SAT) SEBIને પ્રશ્ન કર્યો હતો કે આ કામચલાઉ પ્રતિબંધથી શું પ્રાપ્ત થશે, જ્યારે ZEE એન્ટરટેઈનમેન્ટને બે મહિના પછી સ્ટોક એક્સચેન્જ પર કામગીરી ફરી શરૂ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.
ટ્રિબ્યુનલે એ પણ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે 60 દિવસમાં એવું શું બદલાશે જે અચાનક કંપનીને બજારમાં પાછા ફરવા માટે લાયક બનાવશે, અને જ્યારે આદેશ કંપની પર કોઈ છેતરપિંડીનો સીધો આરોપ મૂકતો નથી, ત્યારે બે મહિનાનો પ્રતિબંધ શા માટે લગાવવામાં આવ્યો. સુનાવણી પછી, ટ્રિબ્યુનલે પોતાનો નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો. હવે, આ વચગાળાની રાહત ZEE એન્ટરટેઈનમેન્ટ માટે મૂડી એકત્ર કરવાનો માર્ગ સાફ કરે છે.
સ્ટોક એક્સચેન્જ દ્વારા મંજૂર કરાયેલ જરૂરી પ્રક્રિયાઓ
SAT સમક્ષ ZEEની મુખ્ય દલીલ એ હતી કે પ્રસ્તાવિત 3,143 કરોડ રૂપિયા નવી મૂડી તરીકે કંપનીમાં નાખવામાં આવશે. શેરધારકોએ પહેલાથી જ દરખાસ્તને મંજૂરી આપી દીધી હતી અને સ્ટોક એક્સચેન્જ દ્વારા જરૂરી પ્રક્રિયાઓને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
ZEEના વકીલે દલીલ કરી હતી કે જો સેબીનો આદેશ આ ભંડોળ ઊભું કરવાની પ્રક્રિયાને અટકાવે છે, તો કંપનીને નુકસાન થઈ શકે છે જે પાછળથી વસૂલવું મુશ્કેલ બનશે. વોરંટ કિંમત ખાસ કરીને બજાર ભાવ સાથે જોડાયેલી છે. જો કંપની બે મહિના પછી પ્રક્રિયા ફરી શરૂ કરે છે અને તે સમયે શેરનો ભાવ ઓછો રહે છે, તો વર્તમાન પ્રેફરન્શિયલ ઇશ્યૂની શરતો બદલાઈ શકે છે.
સમગ્ર મામલો શું છે?
આ સમગ્ર વિવાદ હૈદરાબાદમાં ZEE એન્ટરટેઈનમેન્ટની જમીનના ગીરો સાથે સંબંધિત છે. સેબીના જણાવ્યા અનુસાર, કંપનીના મિલકત દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ પ્રમોટર સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓને લોન માટે કોલેટરલ તરીકે કરવામાં આવ્યો હતો. આ વાતની કડક નોંધ લેતા, સેબીએ કંપની અને તેના પ્રમોટર્સ સામે કાર્યવાહી કરી.
31 જુલાઈના રોજના તેના આદેશમાં, સેબીએ ZEE એન્ટરટેઈનમેન્ટને બે મહિના માટે શેરબજારમાં વેપાર કરવાથી અને પ્રમોટર ડૉ. સુભાષ ચંદ્રા અને સીઈઓ પુનિત ગોયન્કા પર એક-એક વર્ષ માટે પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. આ ઉપરાંત, કંપની અને આ બે વ્યક્તિઓ પર 1.48 કરોડ રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો હતો.
કંપનીના શેરની સ્થિતિ
SEBIના આદેશ પર ટ્રિબ્યુનલ (SAT) દ્વારા સ્ટે મુકાયા બાદ ZEE એન્ટરટેઈનમેન્ટના શેરમાં ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. આદેશ જાહેર થયા બાદ, કંપનીના શેરમાં 6 ટકાથી વધુનો વધારો થયો હતો. શુક્રવારે સવારે 96.70 રૂપિયા પર ખુલેલો આ શેર ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન વધીને 104.70 રૂપિયા થયો હતો. જો કે, પાછળથી તેમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો અને બપોરે 12:30 વાગ્યે 102.35 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. શેરનો 52 અઠવાડિયાનો સૌથી નીચો ભાવ 68.10 રૂપિયા છે અને હાઈ પ્રાઈજ 124.15 રૂપિયા છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.