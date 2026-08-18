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ZMCLના ફ્યુચર પ્લાન પર CEO રક્તિમ દાસનો મોટો ખુલાસો, અનિલ સિંઘવી સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જણાવી આગામી રણનીતિ!

ઝી બિઝનેસના મેનેજિંગ એડિટર અનિલ સિંઘવી સાથેની એક ખાસ વાતચીતમાં ઝી મીડિયાના CEO રક્તિમ દાસે ત્રિમાસિક પરિણામો, ડિજિટલ વ્યૂહરચના, નવા પ્રોજેક્ટ્સ અને  ભવિષ્યના ગ્રોથ આઉટલુક અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરી. કંપનીની QoQ રેવન્યૂ 21% વધી છે, જ્યારે EBITDAમાં પણ મજબૂત સુધારો જોવા મળ્યો છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 18, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:56 PM IST
ZMCLના ફ્યુચર પ્લાન પર CEO રક્તિમ દાસનો મોટો ખુલાસો, અનિલ સિંઘવી સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જણાવી આગામી રણનીતિ!

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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