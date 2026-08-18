/ZMCLના ફ્યુચર પ્લાન પર CEO રક્તિમ દાસનો મોટો ખુલાસો, અનિલ સિંઘવી સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જણાવી આગામી રણનીતિ!

શેરબજારમાં હાલમાં ત્રિમાસિક પરિણામોની સીઝન ચાલી રહી છે. ઝી મીડિયા કોર્પોરેશને તાજેતરમાં તેના ત્રિમાસિક પરિણામો જાહેર કર્યા છે. આ પછી ઝી બિઝનેસના મેનેજિંગ એડિટર અનિલ સિંઘવીએ કંપનીના સીઈઓ રક્તિમ દાસ સાથે એક ખાસ ચર્ચા કરી. આ વાતચીતમાં કંપનીના આગામી પ્રોજેક્ટ્સ, ત્રિમાસિક પરિણામો અને ભવિષ્ય માટેના અંદાજો આવરી લેવામાં આવ્યા હતા.
ત્રિમાસિક પરિણામો અંગે ઝી મીડિયા કોર્પોરેશનની આવક ત્રિમાસિક ધોરણે 20% વધીને ₹191 કરોડ થઈ. ઓપરેટિંગ નફો (EBITDA) ₹11 કરોડના નુકસાનથી ₹16 કરોડના નફામાં પરિણમ્યો. માર્જિન લગભગ 8.5% રહ્યું અને નુકસાન ₹26 કરોડથી ઘટીને ₹12 કરોડ થયું.
ત્રિમાસિક પરિણામોમાં સુધારો જોવા મળ્યો
ZMCLના CEO રક્તિમ દાસે જણાવ્યું કે ત્રિમાસિક ગાળામાં આવકમાં 21% વૃદ્ધિ અને EBITDA સ્તરે 74% વૃદ્ધિ જોવા મળી છે. આ મુખ્યત્વે બે કારણોસર થયું છે, જેમાં
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રેવન્યુ ડાઇવર્સિફિકેશન : ફક્ત પરંપરાગત જાહેરાતો પર આધાર રાખવાને બદલે, અમે બ્રાન્ડેડ કન્ટેન્ટ, ઇવેન્ટ્સ અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારો જેવા નવા આવકના પ્રવાહો ખોલી રહ્યા છીએ. અમે અમારા ડિજિટલ પ્લેટફોર્મના વિશાળ યુઝર્સના આધારે ARPU (Average Revenue Per User) અને સબ્સ્ક્રિપ્શન મોડેલ્સને સુધારવા પર પણ કામ કરી રહ્યા છીએ.
21% આવક વૃદ્ધિ પાછળના મુખ્ય પરિબળો શું હતા ?
અમે ઓન-ગ્રાઉન્ડ મોનેટાઈઝેશન, ડિજિટલ અને બ્રોડકાસ્ટ કોમ્બિનેશન ઓફર કર્યું છે. સૌથી અગત્યનું, અમે એડવર્ટાઇઝર્સ બિઝનેસ પેન પોઇંટ્સને સમજીને તેમને કસ્ટમાઇઝ્ડ કન્ટેન્ટ અને એડવરટાઇઝિંગ સોલ્યુશન આપી રહ્યા છીએ.
વધુમાં અમે અમારા બજાર અભિગમમાં ફેરફાર કર્યો છે. અમે એડવર્ટાઇઝર્સ દ્વારા મોનેટાઈઝેશન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છીએ અને તે મુજબ અમારી ઓફરોને અનુરૂપ બનાવીશું.
ડિજિટલ બિઝનેસ અંગે તમારી વ્યૂહરચના શું છે ?
આના જવાબમાં રક્તિમ દાસે જણાવ્યું હતું કે અમારે વિવિધ ટચપોઇન્ટ્સમાં ઓડિયન્સ સાથે જોડાયેલા રહેવાની જરૂર છે. ડિજિટલ અને બ્રોડકાસ્ટ અલગ વ્યવસાય નથી, તે એક સંકલિત વ્યવસાય અભિગમ છે. કન્ટેન્ટ ફોર્મેટ ચોક્કસ પ્લેટફોર્મ અનુસાર બદલાય છે.
વૃદ્ધિના આ નવા તબક્કા માટે તમારી પ્રાથમિકતાઓ શું છે ?
અમારી વ્યૂહાત્મક પ્રાથમિકતાઓ ચાર મુખ્ય સ્તંભો પર આધારિત છે
ફ્લેગશિપ બ્રાન્ડ્સ પર ફોકસ : અમે ઝી ન્યૂઝ અને ઝી બિઝનેસ જેવી મુખ્ય બ્રાન્ડ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું ચાલુ રાખીશું. ઝી બિઝનેસ માટે, અમે ભવિષ્ય માટે સબ્સ્ક્રિપ્શન મોડેલ્સ અને પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ પર પણ વિચાર કરી રહ્યા છીએ.
WIONનું વિસ્તરણ: WION ભારતની પ્રથમ વૈશ્વિક ન્યૂઝ ચેનલ છે અને તેની 10મી વર્ષગાંઠ ઉજવી રહી છે. આગામી ક્વાર્ટરમાં અમે સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં તેની પહોંચને વધુ વિસ્તૃત કરવાની યોજના બનાવીએ છીએ.
રિજનલ ચેનલ: અમારા રિજનલ નેટવર્કમાં ડેપ્થ છે. ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ સાથે પ્રસારણને એકીકૃત કરીને રિટેલ એડવર્ટાઇઝર્સને આકર્ષવાની એક મહત્વપૂર્ણ તક છે.
'ઝી ભારત'નું રી-લોન્ચ: અમે યુવાનોને ટાર્ગેટ બનાવીને 'ઝી ભારત'ને નવા અવતારમાં લોન્ચ કર્યું છે. તે એક સોશિયલ-ફર્સ્ટ, ડિજિટલ-નેટિવ, 24/7 સ્ટ્રીમિંગ ન્યૂઝ બ્રાન્ડ છે, જે યુવા સંસ્કૃતિ પર કેન્દ્રિત છે. તેના કન્ટેન્ટ મિક્સમાં 30% ન્યૂઝ અને 70% નોન-ન્યૂઝ કન્ટેન્ટ (યુવાનોની જીવનશૈલી અને રુચિઓ સંબંધિત)નો સમાવેશ થાય છે.
ટેકનોલોજી અંગે ઝી મીડિયાનું વિઝન શું છે ?
અમે AI દ્વારા ન્યૂઝરૂમમાં ગતિ અને કાર્યક્ષમતા વધારી રહ્યા છીએ. અમારું વ્યાપક વિઝન સમગ્ર ન્યૂઝ ઇકોસિસ્ટમ માટે "ડિજિટલ બ્રેઇન" (એક ઇન્ટેલિજન્સ વેરહાઉસ) બનાવવાનું છે, આ સિસ્ટમ સંસ્થાના ભૂતકાળ અને વર્તમાન જ્ઞાન આધારનો ઉપયોગ સચોટ અને શ્રેષ્ઠ કન્ટેન્ટ પહોંચાડવા માટે કરશે.
ફંડ રેજિંગનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવામાં આવશે ?
આ અંગે CEO રક્તિમ દાસે જણાવ્યું હતું કે એકત્ર કરાયેલા ફંડનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે ઇન-હાઉસ ટેકનોલોજી વિકાસ અને કન્ટેન્ટ સંપાદન માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે.
આવનારા ક્વાર્ટરથી શું અપેક્ષાઓ છે?
છેલ્લા 8-9 મહિનાથી અમે સંસ્થાને ભવિષ્ય માટે તૈયાર બનાવવા પર કામ કરી રહ્યા છીએ. આગળ વધતાં અમારું પ્રાથમિક ધ્યાન ઝી ન્યૂઝ, ઝી બિઝનેસ, WION, ઝી ભારત અને ટેકનોલોજી-સક્ષમ 'ડિજિટલ બ્રેઈન' દ્વારા ટકાઉ અને મજબૂત વૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા પર રહેશે. કંપની ભવિષ્યમાં આવક વૃદ્ધિ ટકાવી રાખવા પર નોંધપાત્ર ભાર મૂકી રહી છે. વધુમાં, યુવાનોને અમારા પ્રોજેક્ટ્સ સાથે જોડવાનું મુખ્ય ટાર્ગેટ છે.
(ડિસ્ક્લેમર: ઝી બિઝનેસ અને ઝી મીડિયા બંને ઝી ગ્રુપનો ભાગ છે. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લો.)