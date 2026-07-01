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'Z' નો માસ્ટરસ્ટ્રોક : સુદીપ નાગપુરકર સંભાળશે મોરચો, હવે કન્ટેન્ટ, કોમર્સ અને ક્રિએટરના સંગમથી કમાણીના બનશે રેકોર્ડ!

ઝી એન્ટરટેઇનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝિસ લિમિટેડ (ZEEL) દ્વારા તાજેતરમાં જ એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જે ડિજિટલ મોનેટાઇઝેશન અને ક્રિએટર ઇકોનોમીના ક્ષેત્રે કંપનીને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 01, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:37 PM IST
'Z' નો માસ્ટરસ્ટ્રોક : સુદીપ નાગપુરકર સંભાળશે મોરચો, હવે કન્ટેન્ટ, કોમર્સ અને ક્રિએટરના સંગમથી કમાણીના બનશે રેકોર્ડ!
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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