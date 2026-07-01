'Z' નો માસ્ટરસ્ટ્રોક : સુદીપ નાગપુરકર સંભાળશે મોરચો, હવે કન્ટેન્ટ, કોમર્સ અને ક્રિએટરના સંગમથી કમાણીના બનશે રેકોર્ડ!

ડિજિટલ મોનેટાઇઝેશન એન્જિનને વધુ મજબૂત કરવા અને ગ્રોથની ગતિને બૂસ્ટ આપવા માટે, કન્ટેન્ટ અને ટેક્નોલોજી ક્ષેત્રના અગ્રણી પાવરહાઉસ, ઝી એન્ટરટેઇનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝિસ લિમિટેડ (‘Z’) દ્વારા એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ સુદીપ નાગપુરકરની Chief Sales Officer - Social Platforms, Creator Economy & Partnerships જેવા મહત્વના પદ પર નિમણૂક કરવાની જાહેરાત કરી છે.
આ નવી ભૂમિકામાં સુદીપ નોઇડા ખાતેથી પોતાનો કાર્યભાર સંભાળશે અને તેઓ ઝી (ZEE) ના એડવર્ટાઇઝમેન્ટ રેવન્યુના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર (COO) સંદીપ મેહરોત્રાને રિપોર્ટ કરશે.
સોશિયલ મીડિયા પર હવે ક્રિએટર્સનું છે રાજ!
આજના 'એટેન્શન ઇકોનોમી' (Attention Economy) ના યુગમાં ગ્રાહકોના બિહેવિયરમાં મોટો બદલાવ આવ્યો છે. બ્રાન્ડ્સ હવે એવું ઇન્ટિગ્રેટેડ ઇકોસિસ્ટમ શોધે છે જે કન્ટેન્ટ, ક્રિએટર્સ, કમ્યુનિટી અને કોમર્સ વચ્ચે મિનિંગફૂલ જોડાણને સક્ષમ બનાવે. આ પરિવર્તનને જોઈને 'Z'સોશિયલ પ્લેટફોર્મ્સ, ક્રિએટર નેટવર્ક્સ અને ઉભરતા ડિજિટલ ટચપોઇન્ટ્સ પર મોનેટાઇઝેશનની નવી તકો ઉભી કરવા માટે સજ્જ થયું છે.
સુદીપ નાગપુરકર પોતાના બહોળા ઇન્ડસ્ટ્રી અનુભવનો ઉપયોગ કરીને ડિજિટલ એસેટ મોનેટાઇઝેશનની ક્ષમતાઓને નવી ઊંચાઈ આપશે. તેઓ પ્લેટફોર્મ્સ, ક્રિએટર્સ, બ્રાન્ડ્સ અને એડવર્ટાઇઝર્સ સાથે મળીને નવા મોનેટાઇઝેશન સોલ્યુશન્સને આધારે કંપની માટે રેવન્યુના નવા સ્ત્રોત ઊભા કરશે.
આ નિમણૂક બાબતે ઝી (ZEE) ના એડવર્ટાઇઝમેન્ટ રેવન્યુના COO સંદીપ મેહરોત્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "ઝડપથી બદલાતા લેન્ડસ્કેપમાં કન્ટેન્ટ, ટેક્નોલોજી અને કોમર્સનું જોડાણ ઓડિયન્સ એન્ગેજમેન્ટ અને મોનેટાઇઝેશનના નવા રસ્તા ખોલી રહ્યું છે. અમારું ફોકસ ક્રિએટર ઇકોનોમી અને સોશિયલ પ્લેટફોર્મ્સમાંથી ઊભી થતી તકો ઝડપી લેવા માટે ફ્યુચર-રેડી રેવન્યુ ઇકોસિસ્ટમ બનાવવાનું છે.
હું સુદીપનું સ્વાગત કરું છું, તેમની સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરશિપ અને મોનેટાઇઝેશનની કુશળતા આપણી ડિજિટલ સફરને વધુ મજબૂત બનાવશે.
સ્ટેકહોલ્ડર્સ માટે લોન્ગ-ટર્મ વેલ્યુ ક્રિએટ કરીશ
નવી જવાબદારી સંભાળતા સુદીપ નાગપુરકરે ઉમેર્યું કે, "ક્રિએટર ઇકોનોમી અને સોશિયલ પ્લેટફોર્મ્સ ઓડિયન્સના કન્ટેન્ટ વપરાશની રીત બદલી રહ્યા છે. બ્રાન્ડ્સ માટે ગ્રાહકો સાથે વધુ ઓથેન્ટિક અને આઉટકમ-ડ્રિવન રીતે જોડાવાની આ મોટી તક છે. હું ઝી (ZEE) ના આ મહત્વપૂર્ણ ડિજિટલ ગ્રોથ ફેઝમાં જોડાવા માટે ઉત્સાહિત છું અને તમામ સ્ટેકહોલ્ડર્સ માટે લોન્ગ-ટર્મ વેલ્યુ ક્રિએટ કરવા આતુર છું."
બિઝનેસ ગ્રોથ માટે સુદીપનું માઇન્ડ છે વેરી લિજિડ!
સુદીપ નાગપુરકર પાસે કન્ઝ્યુમર ટેક્નોલોજી, B2B SaaS, રીટેલ અને FMCG જેવા મલ્ટિપલ સેક્ટર્સમાં ૧૬ વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. તેમણે ભારતના વિવિધ પ્રદેશોમાં કામ કરવાનો અનુભવ છે.
આ પહેલાં કઈ કંપનીમાં હતા સુદીપ નાગપુરકર
ઝી (ZEE) માં જોડાતા પહેલાં તેઓ ગૂગલ ઇન્ડિયા (Google India) માં 'હેડ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી, FMCG' તરીકે કાર્યરત હતા, જ્યાં તેમણે અગ્રણી કન્ઝ્યુમર કંપનીઓના માર્કેટીંગ ટ્રાન્સફોર્મેશનમાં મોટું યોગદાન આપ્યું છે. આ ઉપરાંત, તેઓ નેશનલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ (Emerson) સાથે પણ સંકળાયેલા હતા, જ્યાં તેમણે કન્સલ્ટેટિવ સેલ્સ અને બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટમાં મજબૂત પાયો નાખ્યો હતો.
સુદીપ નાગપુરકરની આ નિમણૂક એ સોશિયલ પ્લેટફોર્મ્સ અને ક્રિએટર નેટવર્કના વધતા પ્રભાવનો લાભ ઉઠાવી, લાંબા ગાળાની ભાગીદારી વિકસાવવા અને સમગ્ર બિઝનેસમાં વેલ્યુ એડિશન કરવા માટેનું 'ઝી' (ZEE) નું એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.