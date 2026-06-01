/June OTT Releases: જૂન મહિનાના પહેલા વીકમાં ઓટીટી પર થશે ધમાલ, OTT પર રિલીઝ થઈ રહી છે આ ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ

OTT Releases June First Week: જૂન મહિનાની શરુઆત થઈ ગઈ છે. જૂન મહિનાના પહેલા સપ્તાહમાં અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર નવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. આ વીકમાં નેટફ્લિક્સ, પ્રાઈમ વીડિયો, હોટસ્ટાર દરેક ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોવા જેવું ઘણું બધું રિલીઝ થવાનું છે.
જૂન મહિનાની ધમાકેદાર શરુઆત થવાની છે. પહેલા વીકમાં જ ધુરંધર 2, ગુલ્લક 5 સહિતની ફિલ્મ અને વેબ સીરીઝ ઓટીટી પર આવી જશે. જૂન મહિનાનું આખું સપ્તાહ તમે વ્યસ્ત રહેવાના હોય તો શનિ-રવિમાં પરિવાર સાથે બેસી આ ફિલ્મો અને સીરીઝ જોવાનું પ્લાનિંગ કરી શકો છો.
ધુરંધર 2
આઈપીએલની સમાપ્તિ સાથે જ ધુરંધર 2 ઓટીટી પર આવી જશે. રણવીર સિંહની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ ધુરંધર 2 હોટસ્ટાર પર 4 જૂનથી સ્ટ્રીમ થશે. ધુરંધર 2 આ વર્ષની સૌથી સફળ અને હીટ ફિલ્મ રહી છે. માર્ચ મહિનામાં સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ હવે જૂન મહિનામાં ઓટીટી પર આવશે.
ગુલ્લક 5
સોની લિવની લોકપ્રિય વેબ સીરીઝ ગુલ્લકની પાંચમી સીઝન ઓનએર થવા જઈ રહી છે. ગુલ્લક 5 વેબ સીરીઝ સોની લિવ પર 5 જૂનથી સ્ટ્રીમ થશે. ગુલ્લક વેબ સીરીઝ ટીવીએફની લોકપ્રિય ફેમેલી સિરીઝ છે.
માં બહેન
નેટફ્લિક્સ પર માધુરી દીક્ષિત, તૃપ્તિ ડિમરી, રવિ કિશન સહિની સ્ટાર્સની ફિલ્મ માં બહેન રિલીઝ થશે. નેટફ્લિક્સ પર આ ફિલ્મ 4 જૂને સ્ટ્રીમ થશે.
બ્રાઉન
કરિશ્મા કપૂરની સાઈકોલોજિકલ થ્રિલર વેબ સીરીઝ બ્રાઉન 5 જૂનથી સ્ટ્રીમ થશે. કરિશ્મા કપૂર આ વેબ સીરીઝમાં એકશન અવતારમાં જોવા મળશે. આ વેબ સીરીઝ ઝી5 પર રિલીઝ થવાની છે. ઝી5 પર 1 મેથી પૈટ્રિયટ ફિલ્મ પણ ઓનએર થઈ છે. આ ફિલ્મમાં મોહનલાલ, મામૂટી, ફહાદ ફાસિલ મુખ્ય ભુમિકામાં છે.
મેડ ઈન ઈંડિયા અ ટાઈટન સ્ટોરી
એમએક્સ પ્લેયર પર 3 જૂનથી દમદાર વેબ સીરીઝ રિલીઝ થવાની છે. આ વેબ સીરીઝમાં મુખ્ય ભુમિકામાં નરીરુદ્દીન શાહ અને જિમ સર્ભ છે. આ વેબ સીરીઝ છે મેડ ઈન ઈંડિયા એ ટાઈટન સ્ટોરી. આ વેબ સીરીઝ રિયલ લાઈફ સ્ટોરી પર આધારિત છે. પ્રાઈમ વિડિયો પર 5 જૂનથી પિરામિટ સ્કીમ વેબ સીરીઝ રિલીઝ થવાની છે. આ વેબ સીરીઝ પણ મલ્ટી લેવલ નેટવર્ક માર્કેટિંગનું સત્ય ઉજાગર કરે છે.
