OTT Release: ટોસ્ટરથી લઈ મટકા કિંગ સુધીની નવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ ઓટીટી પર રિલીઝ, ચેક કરી લો લિસ્ટ

17 April 2026 OTT Release: એપ્રિલ મહિનાનું આ ત્રીજું વીકેન્ડ છે અને આ વીકેન્ડ ઓટીટી લવર્સ માટે ખાસ છે. કારણ કે આ વખતે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર અલગ અલગ જોનરની ફિલ્મો અને સીરીઝ રિલીઝ થઈ છે. એટલે આ વીકેન્ડ ફુલ ઓન એન્ટરટેનમેન્ટમાં પસાર થશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 17, 2026, 12:49 PM IST
  • ઓટીટી પર રિલીઝ થયેલી નવી ફિલ્મો.
  •  આ વીકેન્ડ ફુલ ઓન એન્ટરટેનમેન્ટમાં પસાર થશે.
  • નેટફ્લિક્સ, એમેઝોન પ્રાઈમ અને ઝી5 ની નવી ફિલ્મો
     

17 April 2026 OTT Release: એપ્રિલ મહિનાનું ત્રીજું વીકએન્ડ મનોરંજનથી ભરપૂર રહેશે. આ વીકેન્ડમાં ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર અલગ અલગ જોનરની ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ રીલીઝ થઈ છે. આ વીકેન્ડમાં ઘરે બેઠા મનોરંજન મેળવવા માટે અલગ અલગ વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે. કારણ કે આ વખતે ઓટીટી પર કોમેડી, રોમાન્સ, થ્રીલર, કોર્ટરૂમ ડ્રામા એમ અલગ અલગ જોનરની ફિલ્મો અને સિરીઝ રીલીઝ થઈ છે. તો ચાલો ફટાફટ ચેક કરી આ વખતે કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર કઈ નવી ફિલ્મ જોવા મળશે. 

અસ્સી

તાપસી પન્નુની કોર્ટ રૂમ ડ્રામા ફિલ્મ અસ્સી ઓટીટી પર રિલીઝ થઈ ગઈ છે. અનુભવ સિન્હાની આ ફિલ્મ રેપ જેવા ગંભીર સામાજિક મુદ્દા આસપાસ ફરે છે. આ ફિલ્મમાં તાપસી પન્નુ વકીલની ભૂમિકામાં છે જે એક રેપ વિક્ટિમને ન્યાય અપાવવા માટે સિસ્ટમ સામે લડે છે. અસ્સી ફિલ્મમાં તાપસી પન્નુ ઉપરાંત નસરુદ્દીન શાહ, કુમુદ મિશ્રા, જીશાન અયુબ, કની કુસરુતિ સહિતના કલાકારો મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. આ ફિલ્મ ઝી5 પર સ્ટ્રીમ થઈ છે. 

મટકા કિંગ 

મટકા કિંગ 1964 થી 1975 દરમિયાન મુંબઈમાં શરુ થયેલા મટકાના જુગાર પર આધારિત આ એક પિરિયડ ડ્રામા વેબ સિરીઝ છે. મટકા કિંગ વેબ સિરીઝમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં વિજય વર્મા છે.  આ વેબ સીરીઝમાં ત્રણ લોકો સાથે મળીને મટકા નામથી જુગાર શરૂ કરે છે. આ જુગાર ધીરે ધીરે સામાન્ય લોકોથી લઈ અમીર લોકોનો ફેવરેટ બની જાય છે. આ વેબી સીરીઝ amazon પ્રાઇમ પર રિલીઝ થઈ છે.

ટોસ્ટર 

જો તમને ડાર્ક કોમેડી ફિલ્મ જોવી છે તો નેટફ્લિક્સ પર રાજકુમાર રાવ અને સાનિયા મલ્હોત્રાની ડાર્ક કોમેડી ફિલ્મ ટોસ્ટર રિલીઝ થઈ છે. ટોસ્ટર ફિલ્મ એક મજેદાર ફિલ્મ છે જેમાં એક કંજૂસ વ્યક્તિ ગિફ્ટમાં આપેલું ટોસ્ટર પાછું મેળવવા માટે કેવા કેવા ચક્કરમાં ફસાય છે તે દેખાડવામાં આવ્યું છે. ટોસ્ટર ફિલ્મમાં કોમેડી સાથે એક્શન અને થ્રીલરનો અનુભવ પણ થશે. 

દો દીવાને શહેર મે

નેટફ્લિક્સ પર સિદ્ધાંત ચતુર્વેદી અને મૃણાલ ઠાકોરની રોમેન્ટિક ડ્રામા ફિલ્મ પણ રિલીઝ થઈ છે. જો તમે રોમેન્ટિક ફિલ્મ જોવા માંગો છો તો આ ફિલ્મ જોઈ શકો છો. આ ફિલ્મ શહેરી જીવનમાં રોજ સામે આવતી સમસ્યાઓ વચ્ચે આગળ વધતી એક લવ સ્ટોરી જોવા મળશે. 

ઉસ્તાદ ભગત સિંહ 

નેટફ્લિક્સ પર એક્શન ડ્રામા ફિલ્મ ઉસ્તાદ ભગત સિંહ પણ રિલીઝ થઈ છે. આ ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં પવન કલ્યાણ છે જે એક પોલીસ ઓફિસર હોય છે. જો તમે એક્શનથી ભરપૂર ફિલ્મ જોવા માંગો છો તો ઉસ્તાદ ભગત સિંહ જોઈ શકો છો. આ ફિલ્મમાં એક્ટ્રેસ શ્રીલીલા અને રાશી ખન્ના મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. આ ફિલ્મ તેલુગુ ભાષાની છે પરંતુ નેટફ્લિક્સ પર તમે આ ફિલ્મ હિન્દીમાં જોઈ શકશો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Krupa Shah - Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

