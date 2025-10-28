150 મિનિટની મહાબકવાસ ફિલ્મ, બોલ્ડ સીન પણ દર્શકોનું ધ્યાન ખેંચી શક્યો નહીં, મેકર્સને લાગ્યો હતો કરોડોનો ચૂનો
Bollywood Biggest Flop Film: આજે, અમે તમને 21 વર્ષ જૂની એક ફિલ્મ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનું નામ ભલે શક્તિશાળી હોય, પણ રિલીઝ થતાં જ તેણે કરોડોનું નુકસાન કર્યું. તેને જોયા પછી બધા આઘાતમાં ડૂબી ગયા. તેને આપત્તિનો ખિતાબ મળ્યો.
Trending Photos
Bollywood Biggest Worst Film: આજે અમે તમને બોલીવુડના સુપરસ્ટારના પુત્રની એક એવી ફિલ્મ વિશે જણાવીશું, જેને બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થવાની સાથે બકવાસનો ટેગ મળી ગયો હતો. આ ફિલ્મમાં બે મોટા સિતારા હતા, જે સ્ક્રીન પર પ્રથમવાર સાથે જોવા મળ્યા હતા. પરંતુ બોક્સ ઓફિસ પર આવતા આ ફિલ્મએ લોકોના મગજ ખરાબ કરી દીધા હતા. આવો અમે તમને આ ફિલ્મ વિશે જણાવીએ.
હકીકતમાં અમે વર્ષ 2004મા આવેલી ફિલ્મ નાચની વાત કરી રહ્યાં છીએ. આ ફિલ્મને જોયા બાદ લોકોનું લોહી ઉકળી ગયું હતું. ફિલ્મમાં લીડ રોલમાં અભિષેક બચ્ચન અને અંતરા માળી સિવાય રિતેશ દિવાકર પણ જોવા મળ્યો હતો. નાચ ફિલ્મને બોલીવુડના જાણીતા ડાયરેક્ટર રામ ગોપાલ વર્માએ ડિરેક્ટ કરી હતી.
શું છે નાચની કહાની
નાચ ફિલ્મની કહાની માયાનગરીમાં રહેતા બે મિડલ ક્લાસ લોકોની સ્ટોરી છે. તેમાં દેખાડવામાં આવ્યું છે કે અભિનવ એક્ટર બનવા ઈચ્છે છે તો રેવા કોરિયોગ્રાફર બનવા ઈચ્છે છે. બંને એકબીજાથી મળે છે અને પ્રેમમાં પડી જાય છે. અભિનવ સ્ટાર બની જાય છે અને રેવાને પોતાની ફિલ્મમાં કોરિયોગ્રાફ કરવાની તક આપે છે. ત્યારબાદ કહાનીમાં તમને ઘણા ટ્વિસ્ટ અને ટર્ન જોવા મળશે.
બોલ્ડ સીન્સ પણ ન આવ્યો કામ
તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ફિલ્મમાં, અભિષેક બચ્ચન અને અંતરા માલીએ બીચ પર એક બોલ્ડ ડાન્સ કર્યો હતો, તેમના બોલ્ડ સ્ટેપ્સ અને પોઝથી ચાહકોનું ધ્યાન ખેંચવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેમણે એક રોમેન્ટિક ગીત પણ શેર કર્યું હતું, પરંતુ તે દર્શકોને મોહિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયું.
આઈએમડીબી રેટિંગ
મહત્વનું છે કે નાચ ફિલ્મ 150 મિનિટની છે અને તેને આશરે 8,50,00,000 રૂપિયામાં બનાવવામાં આવી હતી. દુનિયાભરમાં ફિલ્મએ 4,78,00,000 રૂપિયાની કમાણી કરી હતી. રિલીઝ થતાં ફિલ્મને ફ્લોપનો ટેગ લાગી ગયો હતો. આઈએમડીબી પર તેને 4.4 રેટિંગ મળ્યું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે