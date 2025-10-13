Prev
2 કલાક 18 મિનિટની મહાબકવાસ ફિલ્મ, આ હીરોએ કરાવ્યું હતું 30 કરોડનું નુકસાન, આજે પણ પસ્તાય છે મેકર્સ

Abhishek Bachchan Flop Film: કેટલીક ફિલ્મો એવી હોય છે જે લોકોને વિભાજીત કરી દે છે, ભલે તે સુપરસ્ટારથી ભરેલી હોય. આજે, અમે તમને એક એવી ફિલ્મ વિશે જણાવીશું જેમાં સ્ટાર્સથી ભરપૂર કાસ્ટ હતી. પરંતુ તેની રિલીઝ થતાં જ, નિર્માતાઓ રડી પડ્યા.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 13, 2025, 02:44 PM IST

Entertainment News: 2 કલાક 18 મિનિટની આ સુપરફ્લોપ ફિલ્મનું નામ 'ધ લેજન્ડ ઓફ દ્રોણા' છે. આ ફિલ્મમાં અભિષેક બચ્ચન, પ્રિયંકા ચોપડા, જયા બચ્ચન, કેકે મેનન અને અલી હાઝી હતા. ફિલ્મનું દિગ્દર્શન ગોલ્ડી બહલે કર્યું હતું.

ફિલ્મમાં અભિષેક બચ્ચને આદિત્યની ભૂમિકા ભજવી હતી. પ્રિયંકા ચોપડાએ સોનિયા તો જયા બચ્ચને રાણી જયંતિની. ફિલ્મની કહાની આદિત્યની છે. તે એકલો અને અનાથ હોય છે. તેના કાકી અને પિતરાઈ ભાઈ તેની સાથે ખરાબ વ્યવહાર કરે છે. કાકાના મોત બાદ ઘરની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ જાય છે.

આ ફિલ્મથી મેકર્સને ખૂબ આશા હતા. પરંતુ ફિલ્મ રિલીઝ થતાં તેની એટલી ખરાબ હાલત થઈ કે મેકર્સને રડવાનો વારો આપ્યો. આ ફિલ્મનું બજેટ આશરે 45 કરોડ હતું, જ્યારે ફિલ્મએ 15 કરોડનું કલેક્શન કર્યું હતું. એટલે કે 30 કરોડનું નુકસાન થયું હતું.

પરંતુ આદિત્યને જલ્દી ખબર પડી જાય છે કે તે દુનિયામાં એકલો નથી. તેના માતા રાણી જયંતિ જીવિત છે. ત્યારબાદ ફિલ્મમાં એવા-એવા સીન્સ દેખાડવામાં આવ્યા અને કહાનીમાં એવો વળાંક આવ્યો કે તમને અસલ જીવનથી અલગ લાગશે.

આ ફિલ્મ એટલી બેકાર હતી કે તેને આઈએમડીબી પર 2.0 નું રેટિંગ મળ્યું છે. ત્યાં સુધી કે આ તે વર્ષની સૌથી મહાબકવાસ ફિલ્મોમાંથી એક હતી.

 

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

