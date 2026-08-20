/OTT Releases: 21 ઓગસ્ટે ઓટીટી પર રિલીઝ થશે જન નાયકન સહિતની આ નવી ફિલ્મો અને સીરીઝ

Friday OTT Releases: શુક્રવાર 21 ઓગસ્ટ ઓટીટી રિલીઝ માટે ખાસ છે. શુક્રવારે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર અલગ અલગ ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ રિલીઝ થઈ રહી છે. જે ફિલ્મોએ થિયેટરમાં ધુમ મચાવી છે તે ફિલ્મ 21 તારીખથી ઓટીટી પર જોઈ શકાશે. આ વખતે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર એક્શન, કોમેડી અને થ્રિલરથી ભરપુર ફિલ્મો અને સીરીઝ જોવા મળશે.
જન નાયકન
આ વીકમાં થલપતિ વિજયની ફિલ્મ જન નાયકન ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થઈ જશે. આ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ લાંબા સમય સુધી ટળી હતી. આ ફિલ્મ હવે ઓટીટી પર જોઈ શકાશે. જન નાયકન ફિલ્મ ઝી5 પર રિલીઝ થશે. 21 તારીખથી આ ફિલ્મ તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ અને મલયાલમ ભાષામાં રિલીઝ થશે. થોડા સમય પછી હીંદી ભાષામાં આ ફિલ્મ રિલીઝ થશે.
વેલકમ ટૂ ધ જંગલ
અક્ષય કુમાર સહિતના 30 થી વધુ બોલીવુડ કલાકારોનો કોમેડી ફિલ્મ વેલકમ ટૂ ધ જંગલ ફિલ્મ 21 ઓગસ્ટથી ઓટીટી પર જોઈ શકાશે. વેલકમ ટૂ ધ જંગલ ફિલ્મ જિયો હોટસ્ટાર પર રિલીઝ થશે. આ ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર કરોડોની કમાણી કરી હતી.
ચેન્નઈ લવ સ્ટોરી
ચેન્નઈ લવ સ્ટોરી રોમાન્ટીક ડ્રામા ફિલ્મ છે. 21 ઓગસ્ટથી આ ફિલ્મ સોની લિવ પર જોઈ શકાશે. આ ફિલ્મ પણ ઓટીટી પર રિલીઝ થાય તેની રાહ જોવાઈ રહી હતી.
પ્યાર પ્રેમા કલ્યાણમ
પ્યાર પ્રેમા કલ્યાણ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર 21 તારીખથી સ્ટ્રીમ થશે. આ ફિલ્મ વિશે પણ કહેવાય છે કે ઓટીટી પર આ ફિલ્મ તહેલકો મચાવશે. આ ફિલ્મમાં સાનવી મેઘના અને એલન મુખ્ય ભુમિકામાં છે.
ક્લીન અપ કંપની
ક્લીન અપ કંપની એક ક્રાઈમ થ્રિલર સીરીઝ છે. જેમાં મુખ્ય ભુમિકામાં રવિ કિશન, વિશાલ જેઠવા, અમેય વાઘ સહિતના કલાકારો છે. આ સીઝીર પ્રાઈમ વીડિયો પર 21 ઓગસ્ટથી સ્ટ્રીમ થશે.