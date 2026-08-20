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OTT Releases: 21 ઓગસ્ટે ઓટીટી પર રિલીઝ થશે જન નાયકન સહિતની આ નવી ફિલ્મો અને સીરીઝ

Friday OTT Releases: 21 ઓગસ્ટ 2026 અને શુક્રવારે નેટફ્લિક્સ સહિતના ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર નવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ રિલીઝ થવાની છે. જેમાં સૌથી મોટું આકર્ષણ છે વિજય થલપતીની ફિલ્મ જન નાયકન. આ સિવાય કઈ કઈ ફિલ્મો રિલીઝ થવાની છે ચેક કરી લો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 20, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:44 PM IST
OTT Releases: 21 ઓગસ્ટે ઓટીટી પર રિલીઝ થશે જન નાયકન સહિતની આ નવી ફિલ્મો અને સીરીઝ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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