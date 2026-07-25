/મુસાફિર કૈફેથી લઈ 72 Hours ફિલ્મ ઓટીટી પર રિલીઝ, લિસ્ટ જોઈ નક્કી કરી લો આ વીકેન્ડમાં શું જોવું છે તમારે

Weekend OTT Release: આ વીકેન્ડમાં બોક્સ ઓફિસ પર થલપતિ વિજયની જનનાયકન, ઓડીસી સહિતની ફિલ્મો ધૂમ મચાવી રહી છે તો સાથે જ અલગ-અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર પણ નવી ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝ રિલીઝ થઈ ચૂકી છે. આ વીકેન્ડમાં ઘરે બેઠા ઓટીટી પર તમે અલગ અલગ ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝની મજા માણી શકશો. આ વખતે ઓટીટી પર તમને અલગ અલગ વેરાઈટી પણ જોવા મળશે જેમાં રોમેન્ટિક ડ્રામા, એડવેન્ચર, કોમેડી, એક્શન બધા જ જોનર માટે ઓપ્શન ઉપલબ્ધ છે. Amazon prime, sonyliv સહિતના ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર આ ફિલ્મો અને વેબ સરીઝ રિલીઝ થઈ છે.
આદર્શ બાલ વિદ્યાલય
આદર્શ બાલ વિદ્યાલય ટોપ ટ્રેન્ડમાં આવેલી કોમેડી ડ્રામા સિરીઝ છે. આ વેબ સિરીઝમાં કે કે મેનન, અર્ચના પુરણસિંહ, નવીન કસ્તુરીયા, દેવન ભોજાણી, પ્રાચી શાહ, અભિમન્યુ સિંહ સહિતના કલાકારો જોવા મળે છે. આ વેબ સિરીઝ સાત એપિસોડની છે અને પ્રાઇમ વિડીયો પર રિલીઝ થઈ છે.
મુસાફિર કૈફે
વિક્રાંત મેસી, વેદિકા પીન્ટો અને મહિમા મકવાના સ્ટારર મુસાફિર કૈફે પણ 24 જુલાઈ થી ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થઈ ચૂકી છે. આ રોમેન્ટિક વેબ સીરીઝ ત્રણ લોકોની આસપાસ ફરે છે. મુસાફિર કેફે વેબ સીરીઝ એક નોવેલ પર આધારિત છે. આ વેબ સિરીઝ તમે નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકો છો.
72 અવર્સ
આ અમેરિકન કોમેડી ફિલ્મ પણ ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થઈ ગઈ છે. આ ફિલ્મના ખૂબ જ વખાણ થયા હતા. અમેરિકન કોમેડી ફિલ્મને ટીમ સ્ટોરી એ ડાયરેક્ટ કરી છે અને તેમાં કેવિન હાર્ટ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થઈ છે.
કોન સીટી
તમિલ કોમેડી ડ્રામા કોન સીટી પણ નેટફ્લિક્સ પર 24 જુલાઈથી સ્ટ્રીમ કરી દેવામાં આવી છે. મૂળ તમિલ ભાષાની આ કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર તમે હિન્દી વર્ઝનમાં પણ જોઈ શકો છો. ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં અર્જુનદાસ અન્ના બેન જોવા મળે છે.
નાગબંધમ
નાગબંધમ તેલુગુ માઇથોલોજી ફેન્ટસી ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ થિયેટરમાં રિલીઝ થઈ તેના 21 દિવસમાં જ ઓટીટી પર રિલીઝ કરી દેવામાં આવી છે. આ ફિલ્મ તમે amazon prime પર જોઈ શકો છો. ફિલ્મમાં પ્રાચીન ખજાના ને શક્તિશાળી ખરાબ આત્માથી બચાવવાની લડાઈ દેખાડવામાં આવી છે.
સ્ટુડન્ટ ફેલ ટુ સેવ ધ યુનિવર્સ
સ્ટુડન્ટ ફેલ ટુ સેવ યુનિવર્સિટી jio hotstar પર રિલીઝ થઈ છે. આ એક સાયન્સ ફિકશન કોમેડી સિરિઝ છે. આ સિરીઝ 10 એપિસોડની છે. આ કોમેડી સીરિઝ બિગ બેંગ થિયરીનું સ્પીન ઓફ છે.