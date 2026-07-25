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મુસાફિર કૈફેથી લઈ 72 Hours ફિલ્મ ઓટીટી પર રિલીઝ, લિસ્ટ જોઈ નક્કી કરી લો આ વીકેન્ડમાં શું જોવું છે તમારે

Weekend OTT Release: વીકેન્ડ આવી ગયું છે અને સાથે જ ઓટીટી પર રિલીઝ થયેલી નવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝનું લીસ્ટ પણ આવી ગયું છે. તો ફટાફટ જાણી લો આ વીકેન્ડમાં ઓટીટી પર નવું શું છે અને સાથે જ કે તમે શું જોવાના છો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 25, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:45 AM IST
મુસાફિર કૈફેથી લઈ 72 Hours ફિલ્મ ઓટીટી પર રિલીઝ, લિસ્ટ જોઈ નક્કી કરી લો આ વીકેન્ડમાં શું જોવું છે તમારે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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