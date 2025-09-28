32 વર્ષની અભિનેત્રીએ સુભાષ ઘાઈ પર લગાવ્યા ગંભીર આરોપ, કહ્યું 'નશામાં ગંદી હરકતો કરતા, મારા હોંઠ પર'....
Actress Allegations On Subhash Ghai: હિન્દી સિનેમાના જાણીતા ફિલ્મમેકર સુભાષ ઘાઈએ ઘણી હિટ ફિલ્મો આપી છે. તેમણે માધુરી દીક્ષિત, મીનાક્ષી શેષાદ્રી, મનીષા કોઇરાલા, એશ્વર્યા રાય, મહિમા ચૌધરી, ડિંપલ કાપડિયા, નૂતન અને સિમી ગરેવાલની સાથે કામ કર્યું, પરંતુ તાજેતરમાં એક 32 વર્ષીય અભિનેત્રીએ તેમના પર ઘણા ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે.
Trending Photos
Nehal Vadolia Allegations On Subhash Ghai: હિન્દી સિનેમામાં ઘણા ફિલ્મ નિર્માતાઓ છે જેમણે એક પછી એક હિટ ફિલ્મો આપી છે. આવા જ એક ફિલ્મ નિર્માતા સુભાષ ઘાઈ છે, જેમણે અનેક હિટ ફિલ્મો આપી છે. "રામ લખન," "કર્મા," "પરદેશ," "ખલનાયક," અને "તાલ" જેવી ફિલ્મોથી તેમણે દર્શકોના હૃદયમાં ખાસ સ્થાન બનાવ્યું. તેથી, તેમને ઘણીવાર હિન્દી સિનેમાના "બીજા શોમેન" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેમણે માધુરી દીક્ષિત, મીનાક્ષી શેષાદ્રી, મનીષા કોઈરાલા, ઐશ્વર્યા રાય, મહિમા ચૌધરી, ડિમ્પલ કાપડિયા, નૂતન અને સિમી ગરેવાલ સાથે કામ કર્યું છે.
જોકે, તાજેતરમાં, 32 વર્ષીય અભિનેત્રીએ તેમના પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે, જેનાથી બધા ચોંકી ગયા છે. અમે વાત કરી રહ્યા છીએ અભિનેત્રી નેહલ વાડોલિયા વિશે, જેને એજાઝ ખાનના વિવાદાસ્પદ રિયાલિટી શો "હાઉસ એરેસ્ટ" થી ખ્યાતિ મળી હતી. તેણીએ ફિલ્મ નિર્માતા પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. નેહલનો દાવો છે કે સુભાષ ઘાઈએ તેણીને પોતાના ઘરે બોલાવી હતી અને તેની સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો હતો. તાજેતરમાં, નેહલે ગલતા ઈન્ડિયાને એક ઇન્ટરવ્યુ આપ્યો હતો, જેમાં તેણીએ શો અને ઉદ્યોગમાં તેના અનુભવો શેર કર્યા હતા.
નેહલ વડોલિયાએ ગંભીર આરોપ લગાવ્યા
સાથે તેણે સુભાષ ઘાઈ વિરુદ્ધ ગંભીર આરોપ લગાવ્યા. નેહલે કહ્યું કે તે સમયે હું સુભાષ ઘાઈના મેનેજરને ડેટ કરી રહી હતી અને તેની વચ્ચે સંબંધ નવો-નવો હતો. નેહલ વડોલિયાએ જણાવ્યું કે તેના અને તેના બોયફ્રેન્ડ વચ્ચે કોઈ ફિઝિકલ રિલેશન નહોતા. બંને બસ જાણવા ઈચ્છતા હતા કે તેનો સંબંધ કઈ દિશામાં જશે. આ દરમિયાન તેના બોયફ્રેન્ડે તેને જણાવ્યું કે તે સુભાષ ઘાઈનો મેનેજર છે. એક દિવસ તેના બોયફ્રેન્ડે કહ્યું કે તે સુભાષ ઘાઈના ઘરે પાર્ટી કરશે.
તે ફિલ્મ નિર્માતાના મેનેજરને ડેટ કરી રહી હતી
નેહલે ખુલાસો કર્યો કે તે દિવસે પાર્ટી દરમિયાન સુભાષ ઘાઈએ તેની સાથે વિચિત્ર વર્તન કર્યું હતું. તેણીએ કહ્યું કે તે અને તેનો બોયફ્રેન્ડ રૂમમાં દારૂ પી રહ્યા હતા. તેણીએ કંઈક ફેંકી દીધું, અને સુભાષ ઘાઈએ તેને બાલ્કની બતાવવાની ઓફર કરી. તેણી કહે છે કે ત્યારબાદ સુભાષ ઘાઈ તેની ખૂબ નજીક આવ્યા અને વિચિત્ર ટિપ્પણીઓ કરવા લાગ્યા. તેણે તેણીની પ્રશંસા કરી, તેણીને સેક્સી અને સુંદર કહી, જેનાથી તેણી ખૂબ જ અસ્વસ્થતા અનુભવી રહી હતી.
નેહલે આગળ કહ્યું કે અસહજ અનુભવ બાદ તે વોશરૂમ જતી રહી. ત્યાં તેનો બોયફ્રેન્ડ હાજર હતો. પરંતુ સુભાષ ઘાઈ તેની પાસેથી નીકળવા તેના ગાલમાં કિસ કરી બેઠા. તેના કારણે નેહલ પરેશાન થઈ ગઈ. તેણે જણાવ્યું કે આ ઘટનામાં તેની થૂક પણ તેના ગળા પર લાગી. નેહલે આ બધુ પોતાના બોયફ્રેન્ડને જણાવ્યું હતું. આ ઘટના બાદ નેહલે પોતાના બોયફ્રેન્ડ સાથે સંબંધ તોડી દીધો હતો.
બોયફ્રેન્ડ સાથે સંબંધ તોડી નાખ્યો
નેહલનું કહેવું છે કે તેને એ વાતનો વિશ્વાસ નહોતો કે તેનો બોયફ્રેન્ડ અને સુભાષ ઘાઈનો સંબંધ તેને સુરક્ષિત રાખશે. નેહલના આ ખુલાસાએ બોલીવુડમાં હલચલ મચાવી દીધી છે. હવે આ મામલો સોશિયલ મીડિયામાં ચર્ચામાં છે. મહત્વનું છે કે નેહલે પોતાના એક્ટિંગ કરિયરની શરૂઆત 2018મા ટીવી શો મંગલમ દમંગલથી કરી. ત્યારબાદ તેણે ઘણી વેબસિરીઝ ગંદી બાત સીઝન 3, મસ્તરામ, જૂલી, દુનાલી અને ઇમલીમાં કામ કર્યું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે