/Kargil Vijay Diwas: કારગિલ યુદ્ધના રિયલ હીરોની સ્ટોરી દર્શાવતી ફિલ્મો, ઓટીટી પર જુઓ આજે જ

Kargil Vijay Diwas 2026: દર વર્ષે 26 જુલાઈના રોજ કારગિલ વિજય દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસની ઉજવણી 1999 માં કારગિલ વોર જીત્યાની ખુશીમાં કરવામાં આવે છે. કારગિલ યુદ્ધ જીત્યા સમયે દેશના રિયલ હિરોએ કેવી પરિસ્થિતિઓનો સામનો કર્યો હતો જો તે તમારે જોવું હોય તો આ 4 ફિલ્મો જુઓ. આ ફિલ્મોમાં કારગિલ વોરના રીયલ હીરોની ઝલક જોવા મળે છે. દેશના સૈનિકોએ દેશની રક્ષા કેવી રીતે કરી તે જોઈને તમે પણ ગર્વ થશે. આ ફિલ્મો કઈ છે અને કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોઈ શકશો તે પણ જણાવવામાં આવ્યું છે.
એલ ઓ સી કારગિલ
વર્ષ 2003 માં સિનેમાઘરોમાં એલ ઓ સી કારગિલ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ કારગિલ યુદ્ધ પર આધારિત છે. ફિલ્મમાં ભારતીય સૈનિકોએ પાકિસ્તાની સેનાને કેવી રીતે હરાવી દે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ફિલ્મમાં ઓપરેશન વિજયની સફળતા દર્શાવવામાં આવી છે જે ઓપરેશન 1999 માં પાકિસ્તાનની ઘુસણખોરી પછી શરુ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ફિલ્મ અત્યારે પ્રાઈમ વીડિયો પર જોઈ શકાય છે.
લક્ષ્ય
વર્ષ 2004 માં લક્ષ્ય નામની ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ પણ કારગિલ યુદ્ધ પર આધારિત છે. આ ફિલ્મમાં ઋત્વિક રોશન લેફ્ટિનેંટ કરણ શેરગિલની ભૂમિકામાં છે. આ ફિલ્મ ફરહાન અખ્તરે નિર્દેશિત કરી હતી. આ ફિલ્મ પણ પ્રાઈમ વીડિયો પર જોઈ શકો છો.
ગુંજન સક્સેના ધ કારગિલ ગર્લ
વર્ષ 2020 માં જાનવી કપૂરની ફિલ્મ ગુંજન સક્સેના ધ કારગિલ ગર્લ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ ભારતીય વાયુસેનાની પાયલટ ગુંજન સક્સેનાના જીવન પર આધારિત છે. આ ફિલ્મમાં તેની સાથે અંગદ બેદી અને પંકજ ત્રિપાઠી પણ જોવા મળે છે. ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકાય છે.
શેરશાહ
2021 માં સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રાની ફિલ્મ શેરશાહ રિલીઝ થઈ હતી. ફિલ્મ તમે પ્રાઈમ વીડિયો પર જોઈ શકો છો. ફિલ્મ કારગિલ યુદ્ધમાં શહીદ થયેલા વિક્રમ બત્રાના જીવન પર આધારિત છે. વિક્રમ બત્રાને મરણોપરાંત પરમવીર ચક્રથી સમ્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. કારગિલ યુદ્ધ સમયે વિક્રમ બત્રાનું કોડનેમ શેરશાહ હતું અને તે નામથી જ ફિલ્મ બનાવવામાં આવી છે.