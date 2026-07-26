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Kargil Vijay Diwas: કારગિલ યુદ્ધના રિયલ હીરોની સ્ટોરી દર્શાવતી ફિલ્મો, ઓટીટી પર જુઓ આજે જ

Kargil Vijay Diwas 2026: 26 જુલાઈએ કારગિલ વિજય દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે આ દિવસને વધારે યાદગાર બનાવો બોલીવુડની એ 4 ફિલ્મો સાથે જેને જોઈને તમને ભારતીય હોવા પર ગર્વ થશે. આ ફિલ્મોમાં કારગિલ યુદ્ધની સ્ટોરી જોવા મળે છે. 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 26, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:14 PM IST
Kargil Vijay Diwas: કારગિલ યુદ્ધના રિયલ હીરોની સ્ટોરી દર્શાવતી ફિલ્મો, ઓટીટી પર જુઓ આજે જ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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