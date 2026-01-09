Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

Suspense Movies: નેટફ્લિક્સની 5 સૌથી બેસ્ટ સસ્પેંસ થ્રિલર ફિલ્મ, એક પણ મિસ કરવા જેવી નથી, પાંચમી ફિલ્મ તો આજે જુઓ

Must Watch Suspense Thriller Movies: ઓટીટી પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર આમ તો અનેક દમદાર સસ્પેન્સ થ્રિલર ફિલ્મો છે પરંતુ જો તમારે હિંદી ફિલ્મોમાં મગજના તાર હલી જાય તેવી સસ્પેન્સ ફિલ્મો જોવી હોય તો ચાલો 5 બેસ્ટ ફિલ્મો વિશે જણાવીએ. સસ્પેન્સ અને થ્રિલર ફિલ્મો જોવાના શોખીન હોય તેણે આ 5 ફિલ્મો તો જોવી જ જોઈએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 09, 2026, 01:04 PM IST

Trending Photos

Suspense Movies: નેટફ્લિક્સની 5 સૌથી બેસ્ટ સસ્પેંસ થ્રિલર ફિલ્મ, એક પણ મિસ કરવા જેવી નથી, પાંચમી ફિલ્મ તો આજે જુઓ

Must Watch Suspense Thriller Movies: જો તમે સસ્પેન્સ થ્રિલર ફિલ્મો જોવાના શોખીન છો અને ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર એવી ફિલ્મો શોધતા રહો છો જે મગજના તાર હલાવી દે અને જેના દરેક સીન પર સસ્પેન્સ વધતું જાય તો તમારા માટે બેસ્ટ ફિલ્મો આજે લાવ્યા છીએ. આજે તમને નેટફિક્સ પર ઉપલબ્ધ 5 હિન્દી સસ્પેન્સ થ્રિલર ફિલ્મો વિશે જણાવીએ. જો આ ફિલ્મો તમારી વોચ લિસ્ટમાં ન હોય તો આજે જ એડ કરી દેજો અને એક પછી એક જોવાનું શરૂ કરી દેજો. 

Add Zee News as a Preferred Source

આ 5 ફિલ્મો એવી છે જે તમને શરુઆથથી અંત સુધી બાંધી રાખશે. એકવાર શરૂ થશે એટલે ફિલ્મની સ્ટોરીની સાથે તમારું મગજ પણ સતત દોડતું થઈ જશે. અને દરેક મિનિટે લાગશે ફિલ્મમાં હવે શું થશે... આ ફિલ્મો અપરાધ, મનોવિજ્ઞાન અને ઈમોશન્સનું બેસ્ટ કોમ્બિનેશન છે. આ ફિલ્મો તમને છેલ્લી મિનિટ સુધી બાંધી રાખશે અને જરા પણ કંટાળો નહીં આવે. 

મોનિકા ઓ માય ડાર્લિંગ 

રાજકુમાર રાવની આ ફિલ્મ એક હાઈ ટેક દુનિયામાં રચાયેલા ખતરનાક ષડયંત્ર પર આધારિત છે. એક સફળ રોબોટિક એન્જિનિયરનું જીવન ત્યારે ચકરાવે ચડી જાય છે જ્યારે તે એક અફેર અને બ્લેકમેલિંગના જાળમાં ફસાઈ જાય છે. ફિલ્મમાં હ્યુમર અને સસ્પેન્સ નું અનોખું કોમ્બિનેશન જોવા મળે છે. 

જાને જાન 

કરીના કપૂર ખાન, જયદીપ અહલાવત અને વિજય વર્માની આ દમદાર ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ એક મર્ડર મિસ્ટ્રી છે. ફિલ્મમાં કરીના કપૂર એક દીકરીની માતાના રોલમાં છે અને જયદીપ અહલાવત તેનો પાડોશી છે જે કરીના કપૂરને લાઈક કરે છે. અને વિજય વર્મા એક જીદ્દી પોલીસ ઓફિસર બનીને ફિલ્મમાં એન્ટ્રી કરે છે. આ ફિલ્મના દરેક કેરેક્ટર પાછળ રહસ્ય છે. આ રહસ્ય એવું છે જે તમને શરૂઆતથી અંત સુધી બાંધી રાખશે. 

હસીન દિલરુબા 

આ ફિલ્મ એક પરિણીત મહિલા પર લાગેલા હત્યાના આરોપથી શરૂ થાય છે. પરંતુ જેમ જેમ ફિલ્મની સ્ટોરી આગળ વધે છે તેમ પ્રેમ બદલો અને સસ્પેન્સ સામે આવતું જાય છે. તાપસી પન્નુ અને વિક્રાંત મેસી એ આ ફિલ્મમાં શાનદાર પર્ફોર્મન્સ કર્યું છે. 

ડિટેક્ટીવ બ્યોમકેશ બક્ષી 

1940 ના દાયકાના કોલકાતાના સેટ પર બનેલી આ પિરિયડ થ્રિલર ફિલ્મ એક યુવા જાસૂસની યાત્રા દેખાડે છે. જે એક મામુલી કેસની તપાસ કરતાં કરતાં દેશને હજમચાવી દેતા ષડયંત્ર સુધી પહોંચી જાય છે. ફિલ્મની સિનેમેટોગ્રાફી અને માહોલ ફિલ્મને અલગ લેવલ પર લઈ જાય છે. આ ફિલ્મમાં સુશાંત સિંહ રાજપુત મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. 

સેક્ટર 36 

નોઈડાના ચર્ચિત સીરીયલ કિલિંગ કેસથી પ્રેરિત આ ફિલ્મ તમને હચમચાવી દેશે. વિક્રાંત મેસી અને દીપક ડોબરીયાલની દમદાર એક્ટિંગ આ ફિલ્મને નેક્સ્ટ લેવલ પર લઈ જાય છે. ફિલ્મમાં એક પછી એક એવા ખુલાસા થાય છે જે તમને પણ હચમચાવી દેશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Thriller MoviesOTTNetflixbollywoodનેટફ્લિક્સ

Trending news