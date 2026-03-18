90s Double Meaning Songs: 90s ની ફિલ્મોમાં પણ હતો ડબલ મિનિંગ ગીતોનો ટ્રેંડ, જુહી-કરિશ્મા સહિતની અભિનેત્રીઓ કરી ચુકી છે આવા ગીતો

ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment90s Double Meaning Songs: 90s ની ફિલ્મોમાં પણ હતો ડબલ મિનિંગ ગીતોનો ટ્રેંડ, જુહી-કરિશ્મા સહિતની અભિનેત્રીઓ કરી ચુકી છે આવા ગીતો

Double Meaning Hindi Songs: ઈંટરનેટ પર ચારેતરફ નોરા ફતેહીના ચુનર તેરી સરકે ગીતની ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. આ ગીતને અશ્લીલ શબ્દોના કારણે યુટ્યુબ પરથી હટાવી દેવામાં આવ્યું છે. જો કે આ પહેલું ગીત નથી જેમાં અશ્લીલ શબ્દો અને ડાન્સ દેખાડ્યો હોય. યુટ્યુબ પર આવા ગીતો આજે પણ છે જે લોકપ્રિય થયા છે.  
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 18, 2026, 01:48 PM IST
  • કન્નડ ફિલ્મ કેડી ધ ડેવિલનું ગીત ચુનર તેરી સરકે વિવાદ થયા પછી યુટ્યુબ પરથી હટાવી લેવામાં આવ્યું.
  • નોરા ફતેહીના સીઝલીંગ ડાન્સ મુવ્સ અને ગીતના શબ્દોએ ભારે વિવાદ જગાવ્યો.
  • બોલીવુડના સુપરસ્ટાર ગણાતા હીરો-હીરોઈનોએ આવા ગીતો કર્યા છે.

Double Meaning Hindi Songs: કન્નડ ફિલ્મ કેડી ધ ડેવિલનું ગીત ચુનર તેરી સરકે વિવાદ થયા પછી યુટ્યુબ પરથી હટાવી લેવામાં આવ્યું છે. નોરા ફતેહીના સીઝલીંગ ડાન્સ મુવ્સ અને ગીતના શબ્દોએ ભારે વિવાદ જગાવ્યો હતો. જેના કારણે ગીતને હટાવી લેવામાં આવ્યું છે. નવાઈની વાત એ છે કે આજે જે ગીત માટે વિવાદ થયો છે તેવા જ પ્રકારના ગીત પહેલા પણ આવ્યા છે. બોલીવુડના સુપરસ્ટાર ગણાતા હીરો-હીરોઈનોએ આવા ગીતો કર્યા છે અને ગીત લોકપ્રિય પણ થયા છે. આ ગીતો પર આજે પણ કોઈ પ્રતિબંધ નથી, લોકો બિંદાસ્ત યુટ્યુબ પર આ ગીતો જોઈ શકે છે. 

રાજા બાબુ ફિલ્મ (1994)

ગોવિંદા અને કરિશ્મા કપૂરની સુપરહીટ ફિલ્મ રાજા બાબુમાં ગીત હતું સરકાઈ લો ખટીયા જાડા લગે... આ ગીત તમે પણ સાંભળ્યું હશે જ. આ ગીતમાં પણ ડબલ મિનિંગ શબ્દોનો ઉપયોગ થયો છે. આ ગીતમાં ડાન્સ પણ એવો છે જેને પરિવાર સામે બેસી જોઈ ન શકાય.

ફિલ્મ દલાલ (1993)

1993 માં મિથુન ચક્રવર્તી અને આયશા ઝુલકાની ફિલ્મ દલાલ આવી હતી. આ ફિલ્મમાં ચઢ ગયા ઉપર રે... શબ્દો વાળું ગીત હતું. આ ગીત પણ ડબલ મિનિંગ શબ્દો વાળું છે. આ ગીત પણ 90 ના દાયકામાં લોકપ્રિય થયું હતું. 

અમાનત (1994)

સંજય દત્ત, અક્ષય કુમારની ફિલ્મ અમાનત જે વર્ષ 1994 માં રિલીઝ થઈ હતી તેમાં આવું જ અશ્લીલ ગીત રિલીઝ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ગીત ઈલા અરુણે ગાયું હતું અને તેમાં પણ ડબલ મિનિંગ શબ્દો છે. સાથે જ ડાન્સ પણ વલ્ગર રીતે કરવામાં આવ્યો છે. 

ખલનાયલ ફિલ્મ (1993)

અશ્લીલ અને ડબલ મિનિંગ શબ્દો વાળા ગીતમાં માધુરી દિક્ષિત, સંજય દત્ત અને જૈકી શ્રોફની ફિલ્મ ખલનાયકનું ગીત પણ આવી જાય છે. ચોલી કે પીછે ક્યા હૈ ગીત લોકપ્રિય થયું હતું અને આ ગીતને લઈ વિવાદ પણ થયો હતો. 

 ફિલ્મ અંદાજ (1994)

અનિલ કપૂર અને જુહી ચાવલાની ફિલ્મ અંદાજ 1994 માં આવી હતી આ ફિલ્મમાં પણ માલ ગાડી તુ ધકા લગા શબ્દો વાળું ડબલ મિનિંગ ગીત હતું. આ ગીત કવિતા ક્રિશ્નમુર્તીએ ગાયું છે અને તેમાં પણ અશ્લીલ ડાન્સ દેખાડવામાં આવ્યો છે. 

આજની ફિલ્મોમાં જે રીતે આઈટમ સોંગનો ટ્રેંડ છે તે રીતે 90 ની ફિલ્મોમાં ડબલ મિનિંગ ગીતોનો ટ્રેંડ હતો. જો કે 90 ના દાયકા પહેલા પણ આ પ્રકારના ડબલ મિનિંગ ગીતો ફિલ્મોમાં આવી ચુક્યા છે. પરંતુ આ ગીતો સેન્સર બોર્ડની નજરથી બચેલા છે અને આજે પણ યુટ્યુબ પર ઉપલબ્ધ છે.
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

