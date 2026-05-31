/Horror Thriller Movies: સૌથી ડરામણી ફિલ્મો, આ 5 ફિલ્મો જોવામાં ભલભલાનો પરસેવો છૂટી જાય, એકલા હોવ ત્યારે ભૂલથી પણ ન જોતા

5 Best Horror Thriller Movies: જો તમે હોરર થ્રિલર ફિલ્મો જોવાના શોખીન હોય અને તમને લાગતું હોય કે તમે ભયંકર હોરર ફિલ્મો જોઈ ચુક્યા છો તો તમે આ 5 ફિલ્મો પણ જોયેલી હશે. અને જો આ 5 ફિલ્મો નથી જોઈ તો જેટલી હિંમત હોય એટલી હિંમત એકઠી કરી આ ફિલ્મો જીયો હોટસ્ટાર પર જોવા બેસો. આ ફિલ્મોના ક્લાઈમેક્સ તમારા હોશ ઉડાવી દેશે.
5 Best Horror Thriller Movies: તાજેતરમાં જ સિનેમાઘરોમાં હોરર ફિલ્મ ઓબસેશન રિલીઝ થઈ છે. આ ફિલ્મને લોકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. જો તમને ઓબસેશન જેવી જ હોરર ફિલ્મો જોવી ગમે છો અને તમારી પાસે હોટસ્ટારનું સબ્સક્રિપ્શન છે તો પછી આ 5 ફિલ્મો જુઓ. આ 5 ફિલ્મો તમને ડર શું કહેવાય તેનો અનુભવ કરાવશે. આ ફિલ્મો જોયા પછી દિવસો સુધી ડર તમારા મનમાં પણ હાવી રહી શકે છે.
સેડ્યુસર
સેડ્યુસર ફિલ્મ હોરર અને સાઈકોલોજિકલ થ્રિલર ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ જીયો હોટસ્ટાર પર તાજેતરમાં જ રિલીઝ થઈ છે. ફિલ્મ યુવાનોના એક ગૃપથી શરુ થાય છે જે એડવેન્ચર માટે એક અજાણ્યા ગામમાં જાય છે. જ્યાં તેમનો સામનો રહસ્યમી શક્તિ સાથે થાય છે. આ ફિલ્મ હોરર અને થ્રિલરનું જબરદસ્ત કોમ્બિનેશન છે.
ધ બ્લેક ફોન
બ્લેક ફોન ફિલ્મ 2021 માં રિલીઝ થઈ હતી. અને ત્યારબાદ પાર્ટ 2 પણ આવી ચુક્યો છે. ધ બ્લેક ફોન સુપરનેચરલ હોરર ફિલ્મ છે. ફિલ્મ એક ખતરનાક કિડનેપર, 13 વર્ષના બાળક આસપાસ ફરે છે. 13 વર્ષના બાળકના હાથમાં એક રહસ્યમયી ફોન આવે છે જેના માધ્યમથી તે કિડનેપરના શિકાર થયેલા મૃત બાળકોની મદદ લઈ પોતાની જાન બચાવે છે.
ધ મીડિયમ
ધ મીડિયમ ફિલ્મ એક યૂનિક હોરર ફિલ્મ છે. ફિલ્મ થાયલેન્ડના એક ગામમાં શરુ થાય છે. જ્યાં એક તાંત્રિક હોય છે. તે એવું કહેતો હોય છે કે તે દેવીનું રુપ છે પરંતુ એક ઘટના એવી બને છે જેમાં તેની દીકરીમાં જ કોઈ આત્મા ઘુસી જાય છે. આ આત્મા ખતરનાક દૈત્ય શક્તિ હોય છે.
સાઈકો કિલર
જો તમને થ્રિલર, સસ્પેન્સ, મર્ડર મિસ્ટ્રી બધી જ મજા એક ફિલ્મમાં લેવી હોય તો સાઈકો કિલર ફિલ્મ જુઓ. આ ફિલ્મમાં એક સાઈકો કિલર હોય છે જે કારણ વિના લોકોની ખૂબ જ ખરાબ રીતે હત્યા કરે છે. પોલીસ અને એક જાસૂસ આ સાયકો કિલરને પકડવાના પ્રયત્ન કરે છે. તેઓ સફળ થાય છે કે નહીં તે જોવા તમારે આ ફિલ્મ જોવી પડશે.
ધ ટ્રેન ઓફ ડેથ
આ ફિલ્મ જોયા પછી તમને એકલા ટ્રેનમાં જવામાં ડર લાગશે. આ ફિલ્મમાં એક ટ્રેનમાં કેટલાક મુસાફરો ચડે છે અને પછી તેમને ખબર પડે છે કે આ ટ્રેન નોર્મલ ટ્રેન નથી. ટ્રેનનો ડ્રાઈવર એક મનોરોગી હોય છે તેના કારણે મુસાફરોની હાલત બગડી જાય છે.