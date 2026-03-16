Oscar Winning Movies: ઓસ્કર એવોર્ડ જીતી ચુકેલી 5 ફિલ્મો, આ ફિલ્મ જોઈ આંખમાં આંસુ પણ આવશે અને ચહેરા પર સ્માઈલ પણ હશે

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 16, 2026, 09:19 AM IST

Oscar Winning Movies: ઓસ્કર એવોર્ડ જીતી ચુકેલી 5 ફિલ્મો, આ ફિલ્મ જોઈ આંખમાં આંસુ પણ આવશે અને ચહેરા પર સ્માઈલ પણ હશે

Must Watch Oscar Winning Movies on Ott: ઓસ્કર એવોર્ડ જીતવાનું સપનું દરેક કલાકારનું હોય છે. આ એવોર્ડ પર દુનિયાભરના ફિલ્મ ચાહકોની નજર હોય છે. આ વર્ષના ઓસ્કર એવોર્ડ કડક સુરક્ષા વચ્ચે લોસ એન્જલસમાં યોજાયા છે. ઈંટરનેટ પર ઓસ્કર એવોર્ડની જ ચર્ચાઓ છે તો ચાલો તમને પણ ઓસ્કર જીતી ચુકેલી 5 ફિલ્મો વિશે જણાવીએ. આ ફિલ્મો ઓલ ટાઈમ હીટ ફિલ્મો છે અને ખાસ વાત છે કે આ ફિલ્મો ઓટીટી પર ઉપલબ્ધ છે એટલે તમે આ ફિલ્મો ઘર બેઠા આરામથી તમારા ફ્રી સમયમાં જોઈ શકો છો. 

ઓસ્કર વિનિંગ ફિલ્મો શ્રેષ્ઠ અનુભવ કરાવે છે. દુનિયાભરની ફિલ્મોમાંથી સૌથી બેસ્ટ ફિલ્મ પસંદ કરવામાં આવી હોય છે. આજે તમને 5 ઓલ ટાઈમ હીટ ફિલ્મો વિશે જણાવીએ જેને તમે હિંદી ભાષામાં અલગ અલગ પ્લેટફોર્મ પર જોઈ શકો છો. આ ફિલ્મો તમને મનોરંજન પુરું પાડશે અને તમને હચમચાવી પણ દેશે.

લાઈફ ઈઝ બ્યુટીફુલ

વર્ષ 1997 માં લાઈફ ઈઝ બ્યુટીફુલ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ એકવાર જોશો તો ક્યારેય ભુલી નહીં શકો. આ ફિલ્મની સ્ટોરી તમારા દિલમાં ઉતરી જશે. આ ફિલ્મ તમે એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયો પર જોઈ શકો છો. 

ઓલ અબાઉટ માઈ મધર

ઓલ અબાઉટ માઈ મધર ફિલ્મ 1999 માં આવી હતી. આ ફિલ્મ કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ છે પણ ફિલ્મમાં જે સ્ટોરી દેખાડવામાં આવી છે તે તમને ઈમોશનલ કરી દેશે. આ ફિલ્મ જોયા પછી તમારા ફેસ પર સ્માઈલ અને આંખમાં આંસુ બંને હશે. આ ફિલ્મ પણ તમે એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયો પર જોઈ શકો છો. 

ક્રાઉચિંગ ટાઈગર, હિડન ડ્રેગન

વર્ષ 2002 માં ક્રાઉચિંગ ટાઈગર, હિડન ડ્રેગન ફિલ્મ આવી હતી. આ ફિલ્મ એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે જેમને એડવેન્ચર ફિલ્મો જોવાનો શોખ હોય. આ ફિલ્મમાં તમને ભરપુર માર્શલ આર્ટ્સ અને એડવેન્ચર જોવા મળશે. આ ફિલ્મમાં અદભુલ લવસ્ટોરી દેખાડવામાં આવી છે. આ ફિલ્મ પણ એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયો પર હિંદીમાં જોઈ શકશો.

ડિપાર્ચર્સ

વર્ષ 2008 માં ડિપાર્ચર્સ નામની જાપાની ફિલ્મ આવી હતી. આ ફિલ્મ મ્યુઝિકલ કોમેડી ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મમાં એવા વ્યક્તિની સ્ટોરી દેખાડવામાં આવી છે જે પોતાના નિષ્ફળ કરિયરથી પરેશાન છે. આ ફિલ્મ જોઈ લેશો તો તમારા મનમાં ક્યારેય નિરાશા નહીં જોવા મળશે. આ ફિલ્મ એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયો પર જોઈ શકો છો. 

ઓલ ક્વિટ ઓન ધ વેસ્ટર્ન ફ્રંટ

વર્ષ 2022 માં ફિલ્મ આવી હતી ઓલ ક્વિટ ઓન ધ વેસ્ટર્ન ફ્રંટ. આ ફિલ્મ પહેલા વિશ્વ યુદ્ધ પર આધારિત છે. આ ફિલ્મમાં એક સૈનિકની સ્ટોરી દેખાડવામાં આવી છે. આ ફિલ્મને બેસ્ટ આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મનું એવોર્ડ મળ્યો હતો. આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકાય છે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

