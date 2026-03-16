Oscar Winning Movies: ઓસ્કર એવોર્ડ જીતી ચુકેલી 5 ફિલ્મો, આ ફિલ્મ જોઈ આંખમાં આંસુ પણ આવશે અને ચહેરા પર સ્માઈલ પણ હશે
Must Watch Oscar Winning Movies on Ott: ઓસ્કર એવોર્ડની ચર્ચાઓ જોરશોરથી ચારેતરફ થઈ રહી છે ત્યારે આજે તમને ઓસ્કર વિનર 5 એવી ફિલ્મો વિશે જણાવીએ જે ઓટીટી પર હિંદીમાં ઉપલબ્ધ છે અને ફિલ્મો જોવાના શોખીનોએ એકવાર તો આ સિનેમાનો અનુભવ કરવો જોઈએ.
Trending Photos
Must Watch Oscar Winning Movies on Ott: ઓસ્કર એવોર્ડ જીતવાનું સપનું દરેક કલાકારનું હોય છે. આ એવોર્ડ પર દુનિયાભરના ફિલ્મ ચાહકોની નજર હોય છે. આ વર્ષના ઓસ્કર એવોર્ડ કડક સુરક્ષા વચ્ચે લોસ એન્જલસમાં યોજાયા છે. ઈંટરનેટ પર ઓસ્કર એવોર્ડની જ ચર્ચાઓ છે તો ચાલો તમને પણ ઓસ્કર જીતી ચુકેલી 5 ફિલ્મો વિશે જણાવીએ. આ ફિલ્મો ઓલ ટાઈમ હીટ ફિલ્મો છે અને ખાસ વાત છે કે આ ફિલ્મો ઓટીટી પર ઉપલબ્ધ છે એટલે તમે આ ફિલ્મો ઘર બેઠા આરામથી તમારા ફ્રી સમયમાં જોઈ શકો છો.
ઓસ્કર વિનિંગ ફિલ્મો શ્રેષ્ઠ અનુભવ કરાવે છે. દુનિયાભરની ફિલ્મોમાંથી સૌથી બેસ્ટ ફિલ્મ પસંદ કરવામાં આવી હોય છે. આજે તમને 5 ઓલ ટાઈમ હીટ ફિલ્મો વિશે જણાવીએ જેને તમે હિંદી ભાષામાં અલગ અલગ પ્લેટફોર્મ પર જોઈ શકો છો. આ ફિલ્મો તમને મનોરંજન પુરું પાડશે અને તમને હચમચાવી પણ દેશે.
લાઈફ ઈઝ બ્યુટીફુલ
વર્ષ 1997 માં લાઈફ ઈઝ બ્યુટીફુલ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ એકવાર જોશો તો ક્યારેય ભુલી નહીં શકો. આ ફિલ્મની સ્ટોરી તમારા દિલમાં ઉતરી જશે. આ ફિલ્મ તમે એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયો પર જોઈ શકો છો.
ઓલ અબાઉટ માઈ મધર
ઓલ અબાઉટ માઈ મધર ફિલ્મ 1999 માં આવી હતી. આ ફિલ્મ કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ છે પણ ફિલ્મમાં જે સ્ટોરી દેખાડવામાં આવી છે તે તમને ઈમોશનલ કરી દેશે. આ ફિલ્મ જોયા પછી તમારા ફેસ પર સ્માઈલ અને આંખમાં આંસુ બંને હશે. આ ફિલ્મ પણ તમે એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયો પર જોઈ શકો છો.
ક્રાઉચિંગ ટાઈગર, હિડન ડ્રેગન
વર્ષ 2002 માં ક્રાઉચિંગ ટાઈગર, હિડન ડ્રેગન ફિલ્મ આવી હતી. આ ફિલ્મ એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે જેમને એડવેન્ચર ફિલ્મો જોવાનો શોખ હોય. આ ફિલ્મમાં તમને ભરપુર માર્શલ આર્ટ્સ અને એડવેન્ચર જોવા મળશે. આ ફિલ્મમાં અદભુલ લવસ્ટોરી દેખાડવામાં આવી છે. આ ફિલ્મ પણ એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયો પર હિંદીમાં જોઈ શકશો.
ડિપાર્ચર્સ
વર્ષ 2008 માં ડિપાર્ચર્સ નામની જાપાની ફિલ્મ આવી હતી. આ ફિલ્મ મ્યુઝિકલ કોમેડી ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મમાં એવા વ્યક્તિની સ્ટોરી દેખાડવામાં આવી છે જે પોતાના નિષ્ફળ કરિયરથી પરેશાન છે. આ ફિલ્મ જોઈ લેશો તો તમારા મનમાં ક્યારેય નિરાશા નહીં જોવા મળશે. આ ફિલ્મ એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયો પર જોઈ શકો છો.
ઓલ ક્વિટ ઓન ધ વેસ્ટર્ન ફ્રંટ
વર્ષ 2022 માં ફિલ્મ આવી હતી ઓલ ક્વિટ ઓન ધ વેસ્ટર્ન ફ્રંટ. આ ફિલ્મ પહેલા વિશ્વ યુદ્ધ પર આધારિત છે. આ ફિલ્મમાં એક સૈનિકની સ્ટોરી દેખાડવામાં આવી છે. આ ફિલ્મને બેસ્ટ આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મનું એવોર્ડ મળ્યો હતો. આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે