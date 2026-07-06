/હોરર પ્રેમીઓ માટે ખાસ, ભૂત, રહસ્ય અને થ્રિલથી ભરપૂર 5 સૌથી ભયાનક વેબ સિરીઝ

5 Scariest Web Series: જે લોકોને ઓટીટી પર હોરર ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ જોવાનો શોખ તેમના માટે આજે 5 સૌથી ભયાનક વેબ સીરીઝનું લીસ્ટ લાવ્યા છે. આ 5 વેબ સીરીઝ તમને ડરનો ડબલ ડોઝ આપે તેવી છે. આમાંથી કેટલીક વેબ સિરીઝ વિશે લોકો જાણતા પણ નહીં હોય. આ 5 વેબ સિરીઝ એવી છે કે એકવાર તમે જોવાનું શરુ કરશો એટલે બધા જ એપિસોડ એક પછી એક જોઈ લેશો.
ધૂતા
આ લિસ્ટમાં સૌથી પહેલું નામ છે પ્રાઈમ વીડિયોની વેબ સિરીઝ ધૂતાનું. ધૂતા એક પત્રકારની સ્ટોરી છે જેની સાથે જે પણ ઘટના બનવાની હોય છે તે પહેલાથી જ ન્યુઝ પેપરમાં છપાઈ જાય છે. આ સમાચાર તેને પરેશાન કરે છે અને જ્યારે તેને આ રહસ્ય વિશે ખબર પડે છે ત્યારે તેના હોશ ઉડી જાય છે.
ભ્રમ
ઝી5 ની વેબ સીરીઝ ભ્રમ પણ જોવા જેવી વેબ સિરીઝ છે. આ વેબ સિરીઝમાં કલ્કી કોચલીન મુખ્ય ભુમિકામાં છે. જેનું નામ સિરીઝમાં અલીશા છે. અલીશાની કારનો અકસ્માત થાય છે અને પછી તે તેની બહેનના ઘરમાં શિફ્ટ થઈ જાય છે. જ્યાં તેને વિચિત્ર ભ્રમ થવા લાગે છે. આ વેબ સિરીઝ તમારા મગજ સાથે પણ ગેમ રમશે.
ખૌફ
ઓટીટીની સૌથી બેસ્ટ વેબ સિરીઝ ખૌફ ગણાય છે. આ વેબ સિરીઝ એક ગર્લ્સ હોસ્ટેલ આસપાસ ફરે છે જ્યાં ખતરનાક ભૂત હોય છે. કેટલીક યુવતીઓ હોય છે જે હોસ્ટેલની બહાર નીકળી શકતી નથી. આ વેબ સિરીઝ તમને ડરાવી દેશે.
ડાયન
ઝી5 ની મસ્ટ વોચ હોરર વેબ સીરીઝમાં ડાયનનો સમાવેશ પણ થાય છે. આ શો એકતા કપૂરનો છે. શોના કુલ 66 એપિસોડ છે. આ વેબ શો પણ જોવા જેવો છે.
અધૂરા
પ્રાઈમ વીડિયોની વેબ સીરીઝ અધૂરા જો તમને નથી જોઈએ તો સૌથી પહેલા આ સિરીઝ જુઓ. આ વેબ સિરીઝ ઉંટી શહેરની એક બોર્ડિંગ સ્કુલ આસપાસ ફરે છે જ્યાં ભયાનક ઘટનાઓ બને છે. નાના બાળક સાથે બનતી ઘટનાઓનું સત્ય ત્યારે સામે આવે છે જ્યારે સ્કુલમાં 2007 ની બેચનું રી યૂનિયન યોજાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)