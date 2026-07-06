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હોરર પ્રેમીઓ માટે ખાસ, ભૂત, રહસ્ય અને થ્રિલથી ભરપૂર 5 સૌથી ભયાનક વેબ સિરીઝ

5 Scariest Web Series: જો તમે પણ ઓટીટી પર હોરર વેબ સીરીઝ જોવાના શોખીન છો તો તમારા વોચલિસ્ટમાં આ 5 વેબ સીરીઝ તો હોવી જ જોઈએ. આ 5 વેબ સીરીઝ એવી છે જે હોરર ફિલ્મો અને સીરીઝ રેગ્યુલર જોતાં લોકોને પણ ડરાવી શકે છે. 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 06, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:02 PM IST
હોરર પ્રેમીઓ માટે ખાસ, ભૂત, રહસ્ય અને થ્રિલથી ભરપૂર 5 સૌથી ભયાનક વેબ સિરીઝ
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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