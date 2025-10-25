હિંદી સિનેમાના તે અભિનેતા, જેઓ વિશ્વકપની મેચ જોતા મૃત્યુ પામ્યા, 20 વર્ષના કરિયરમાં કરી 40થી વધુ ફિલ્મો
Hindi Cinema Actor Shafi Inamdar: આ કહાની એક એવા બોલીવુડ એક્ટરની છે, જેની શરૂઆત શશિ કપૂરની ફિલ્મથી થઈ અને પછી એક ફેમસ દૂરદર્શન શોએ તેને ઘર-ઘરમાં જાણીતા બનાવ્યા હતા. તેમણે સાદગી, ભાવુકતા અને નેચરલ એક્ટિંગની મદદથી દર્શકોના દિલમાં ખાસ જગ્યા બનાવી હતી. નાના પડદાથી મોટા પડદા સુધી તેમની સફર ખૂબ પ્રેરણાદાયક રહી, પરંતુ તેઓ લાંબુ જીવી શક્યા નહીં. તેમનો જીવ ક્રિકેટ મેચ જોવા દરમિયાન ગયો હતો.
ભારતીય થિએટર અને સિનેમામાં આ અભિનેતાને એક એવા કલાકાર તરીકે યાદ કરવામાં આવે છે, જેમણે પોતાની કળા અને સમર્પણથી લોકોનું દિલ જીતી લીધું. તેમની ફિલ્મો ટીવી અને રંગમંચ.... ત્રણેયમાં પોતાની જબરદસ્ત છાપ છોડી હતી. થિએટરથી શરૂઆત કરતા તેમણે અભિનયનો મજબૂત પાયો નાખ્યો. તેમની ખાસિયત હતી કે તે દરેક પાત્રમાં ઊંડા ઉતરી જતા હતા. ગુજરાતી અને મરાઠી થિએટરમાં કામ કરતા તેમણે નિર્દેશન અને અભિનયનો કક્કો શીખ્યો, જેણે તેમના કરિયરને દિશા આપી.
શું તમે તેમને ઓળખ્યા?
અમે હિન્દી સિનેમાના એક બહુમુખી અભિનેતા વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જેમને મોટાભાગના દર્શકોએ અસંખ્ય ફિલ્મોમાં પોલીસ અધિકારી અને ખલનાયક બંનેની ભૂમિકા ભજવતા જોયા છે. આ અભિનેતાએ લગભગ આઠ ફિલ્મોમાં પોલીસ અધિકારી અને ત્રણમાં ખલનાયકની ભૂમિકા ભજવી છે. આ અભિનેતા બીજું કોઈ નહીં પણ શફી ઇનામદાર છે, જેનો જન્મ 23 ઓક્ટોબર, 1945 ના રોજ મહારાષ્ટ્રના રત્નાગિરિ જિલ્લાના દાપોલી વિસ્તારના એક નાના ગામમાં થયો હતો. તેમણે પોતાનું પ્રારંભિક શિક્ષણ તેમના ગામમાં પૂર્ણ કર્યું અને બાદમાં મુંબઈની કે.સી. કોલેજમાંથી બી.એસ.સી.ની ડિગ્રી મેળવી.
બાળપણથી હતો અભિનયનો શોખ
બાળપણથી તેમને અભિનયનો શોખ હતો. તેઓ શાળામાં નાટકોમાં ભાગ લેતા હતા. ધીમે-ધીમે તેમનો આ શોખ જીવનનું ઉદ્દેશ્ય બની ગયો અને તેમણે થિએટરનો માર્ગ પકડી લીધો. થિએટરના ક્ષેત્રમાં શફી ઇમાનદારે ગુજરાતી અને મરાઠી મંચ પરથી કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. તેમણે 30થી વધુ વન-એક્ટ પ્લે લખ્યા અને તેનું દિગ્દર્શન કર્યું. તેમના નાટકોમાં જીવનનું સત્ય અને સમાજની ઝલક જોવા મળતી હતી. તેમણે હિંદી, ગુજરાતી, મરાઠી અને અંગ્રેજી નાટકો કર્યાં, જેમાં તેમની બહુભાષી પ્રતિભા સામે આવી હતી.
ભારતીય રાષ્ટ્રીય રંગભૂમિ અને IPTA સાથે કામ
તેમના કાર્યમાં લાગણીની ઊંડાઈ પ્રતિબિંબિત થતી હતી. પ્રેક્ષકો તેમના દરેક પાત્ર સાથે જોડાયેલા હતા, અને આ તેમની સૌથી મોટી સફળતા હતી. તેમના નાટ્ય કારકિર્દી દરમિયાન, તેમણે ભારતીય રાષ્ટ્રીય રંગભૂમિ અને IPTA જેવી પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાઓ સાથે કામ કર્યું. IPTA માં જોડાવાથી તેમના વિચારો અને દ્રષ્ટિકોણ વધુ ગાઢ બન્યો. આ સમય દરમિયાન, તેમણે ઇસ્મત ચુગતાઈના નાટક "નીલા કામરા" નું દિગ્દર્શન કર્યું. 1982 માં, તેમણે પોતાનું થિયેટર જૂથ, "હમ પ્રોડક્શન્સ" શરૂ કર્યું. આ જૂથ હેઠળ, તેમણે ઘણા યાદગાર નાટકો રજૂ કર્યા જેની સાર્વત્રિક પ્રશંસા થઈ.
શશિ કપૂરની ફિલ્મથી કર્યું પર્દાપણ
આ નાટકોમાં સામાજિક સંદેશો અને મનોરંજન જોવા મળતું હતું. શફી ઇમાનદારે 1982મા શશિ કપૂરની ફિલ્મ વિજેતાથી પોતાના કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. ગોવિંદ નિહલાનીએ તેમના અભિનયની પ્રતિભાને ઓળખી લીધી. 1983ની ફિલ્મ અર્ધ સત્યમાં ઇન્સ્પેક્ટર હૈદર અલીના પાત્રએ તેમને ઓળખ અપાવી હતી. ત્યારબાદ દૂરદર્શનનો ફેમસ શો યે જ હૈ જિંદગી તેમના કરિયરમાં ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થયો હતો.
વર્લ્ડ કપ મેચ જોતી વખતે મૃત્યુ પામ્યા
શફી ઇનામદારે "નઝરાના," "અનોખા રિશ્તા," "અમૃત," અને "સદા સુહાગન" જેવી ફિલ્મોમાં યાદગાર ભૂમિકાઓ ભજવી હતી. તેમણે દરેક પ્રકારના પાત્રોને ઇમાનદારીથી ભજવ્યા હતા. તેમની સંવાદ ડિલિવરી અને ચહેરાના હાવભાવ અતિ પ્રભાવશાળી હતા. તેમણે "ગાલિબ," "બાદશાહ જહાંગીર," અને "આધા સચ આધા ઝૂટ" જેવા ટીવી શોમાં પણ કામ કર્યું હતું. 1995માં, તેમણે ફિલ્મ "હમ દોનો" થી દિગ્દર્શક તરીકેની શરૂઆત કરી. 13 માર્ચ, 1996ના રોજ વર્લ્ડ કપ મેચ જોતી વખતે તેમનું હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થયું. તેઓ માત્ર 50 વર્ષના હતા, પરંતુ તેમની કલાએ તેમને અમર બનાવી દીધા.
