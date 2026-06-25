/ઓસ્કર પેનલમાં ભારતીય ફિલ્મમેકર વિશાલ ભારદ્વાજ સહિત 6 લોકોની એન્ટ્રી, ચેક કરી લો લિસ્ટ

Oscars Panel: ઓસ્કર એવોર્ડની પેનલ માટે દર વર્ષે દુનિયાભરના દેશોમાંથી ખાસ લોકોની પસંદગી એવોર્ડની પેનલ માટે કરવામાં આવે છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ એકેડમી ઓફ મોશન પિક્સર આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ દ્વારા 529 લોકોને વોટિંગ પેનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. ખાસ વાત એ છે કે આ લિસ્ટમાં 6 ભારતીયોના નામનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ 6 લોકોમાંથી એક ફિલ્મ મેકર વિશાલ ભારદ્વાજ છે.
આ વખતે ઓસ્કર પેનલ માટે જે લોકોની પસંદગી કરવામાં આવી છે તેમાં જેકબ એલોર્ડી, જેના ઓર્ટેગા, જોશ ઓકોનર અને સિમૂ લિયૂ, ડિરેક્ટર જૈક ક્રેગર અને સેફડી બ્રધર્સ સહિતના નામોનો સમાવેશ થાય છે. વિશ્વાના દિગ્ગજ કલાકારો સાથે ભારતના 6 ધુરંધરોનો સમાવેશ પણ ઓસ્કર પેનલમાં કરવામાં આવ્યો છે.
ઓસ્કર પેનલ માટે કયા 6 ભારતીયોના નામ જાહેર થયા ?
ઓસ્કર પેનલ માટે 6 લોકોને આમંત્રણ મળ્યું છે આ 6 લોકોમાં ફિલ્મ મેકર અને મ્યુઝિક કંપોઝર વિશાલ ભારદ્વાજ, ફિલ્મ એડિટર દીપા ભાટિયા, એડિટર એ. શ્રી પ્રસાદ, કોસ્ચ્યુમ ડિઝાઈનર એકા લખાની, કાસ્ટિંગ ડાયરેક્ટર દિલીપ શંકર અને ડિઝ્ની એનિમેટર અવનીત કૌરનો સમાવેશ થાય છે.
કોણ છે ઓસ્કર પેનલના અન્ય 5 સભ્યો
વિશાલ ભારદ્વાજ સિવાય જે 5 લોકોને ઓસ્કર પેનલમાં જોડાવા માટે નિમંત્રણ મળ્યું છે તેમના વિશે જો તમે નથી જાણતા તો ચાલો તમને જણાવીએ. શ્રીકર પ્રસાદ આરઆરઆર, શેરશાહ, સાથિયા, સ્કાય ફોર્સ જેવી ફિલ્મોનું એડિટિંગ કરી ચુક્યા છે. દીપા ભાટિયા કાઈ પો છે, તારે ઝમીન પર, રોક ઓન અને કેદારનાથ જેવી ફિલ્મો માટે કામ કરી ચુકી છે.
એકેડમીના સભ્યોની સંખ્યા
આ વર્ષે જે લોકોને પેનલમાં જોડાવાનું નિમંત્રણ મળ્યું છે તે તમામ લોકો તેને સ્વીકારી લેશે તો એકેડમીના કુલ સભ્યો 11000 થી વધુ થઈ જશે. જેમાંથી 10,000 વધુ લોકો ઓસ્કર એવોર્ડ માટેના વોટિંગમાં ભાગ લેશે.