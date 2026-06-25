Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /ઓસ્કર પેનલમાં ભારતીય ફિલ્મમેકર વિશાલ ભારદ્વાજ સહિત 6 લોકોની એન્ટ્રી, ચેક કરી લો લિસ્ટ

ઓસ્કર પેનલમાં ભારતીય ફિલ્મમેકર વિશાલ ભારદ્વાજ સહિત 6 લોકોની એન્ટ્રી, ચેક કરી લો લિસ્ટ

Oscars Panel: ઓસ્કર એવોર્ડની વોટિંગ પેનમાં આ વર્ષે દુનિયાભરના 529 નવા લોકોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે જેમાં ભારતના 6 પ્રખ્યાત લોકોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ 6 નામોમાંથી એક નામ બોલીવુડના જાણીતા ફિલ્મ મેકર અને મ્યુઝિક કંપોઝર વિશાલ ભારદ્વાજનું છે. 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 25, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:55 PM IST
ઓસ્કર પેનલમાં ભારતીય ફિલ્મમેકર વિશાલ ભારદ્વાજ સહિત 6 લોકોની એન્ટ્રી, ચેક કરી લો લિસ્ટ
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ વચ્ચે મોટી કાર્યવાહી, આ દેશને તાત્કાલિક કરવામાં આવ્યો સસ્પેન્ડ
Football World Cup 202643 min ago
2
Ear cancer symptoms53 min ago
3
Lohagadh Fort1 hr ago
4
Venezuela1 hr ago
5
IRE vs IND1 hr ago