Bollywood: વીકેન્ડ પર જોઈ લો 6 નવી વેબસીરીઝ અને ફિલ્મો, ઓટીટી પર થઈ ચુકી છે રિલીઝ

Bollywood: થિયેટરમાં ધનુષ અને કૃતિ સેનની ફિલ્મ તેરે ઈશ્કમે ધુમ મચાવી રહી છે. પરંતુ જો તમે આ ફિલ્મ જોવા જઈ શકો તેમ ન હોય તો તમે ઘરે બેઠા આ 6 વેબ સીરીઝ અને ફિલ્મોની મજા માણી શકો છો. તો ફટાફટ જોઈ લો ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર કઈ કઈ ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ રિલીઝ થઈ છે. 
 

Nov 29, 2025

Bollywood: ગત સપ્તાહમાં ઓટીટી પર મનોજ બાજપાયી અને જયદીપ અહલાવતની વેબ સીરીઝ ધ ફેમિલી મેન સીઝન 3 રિલીઝ થઈ હતી અને આ સપ્તાહમાં ઓટીટી પર વધુ કેટલીક વેબ સીરીઝ અને ફિલ્મો આવી ગઈ છે. જો આ વીકેન્ડમાં તમે મુવી જોવા માટે ન જવાના હોય તો તમે ઘરે બેઠા પણ નવી મુવી અને વેબ સીરીઝની મજા માણી શકો છો. તો ચાલો તમને જણાવીએ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોવા જેવું નવું શું છે. 

સ્ટ્રેન્જર થિંગ્સ સીઝન 5 વોલ્યૂમ 1

નેટફ્લિક્સની દુનિયાભરમાં પોપ્યૂલર વેબ સીરીઝ સ્ટ્રેન્જર થિંગ્સની ફિનાલે સીઝનનું વોલ્યૂમ 1 આવી ગયું છે. આ વખતની સ્ટોરી 4 સીઝનની ઘટનાના અંદાજે 18 મહિના પછી શરુ થશે. જેમાં નવા કલાકારોની સાથે સીરીઝના ઓરિજિનલ કલાકારો પણ જોવા મળશે.

સની સંસ્કારી કી તુલસી કુમારી

શશાંક ખેતાનના ડાયરેક્શનમાં બનેલી ફિલ્મ સની સંસ્કારી કી તુલસી કુમારી બોક્સ ઓફિસ પર કમાલ ન કરી શકી પરંતુ ઓટીટી પર લોકપ્રિય થઈ રહી છે. આ રોમકોમ ઓટીટી પર આવી ચુકી છે. નેટફ્લિક્સ પર તમે વરુણ ધવન અને જાનવી કપૂરની આ ફિલ્મ જોઈ શકો છો. 

કાંતારા ચેપ્ટર 1

ઋષભ શેટ્ટીની ઓલ ટાઈમ બ્લોકબસ્ટર અને વર્ષ 2025 ની સૌથી મોટી હીટ ફિલ્મ કાંતારા ચેપ્ટર 1 હિંદી દર્શકો માટે સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી છે. આ ફિલ્મનું ભારતમાં બોક્સ ઓફિસ કલેકશન 621.97 કરોડ રૂપિયા હતું. જ્યારે વર્લ્ડવાઈડ કલેકશન 851.81 કરોડ થયું હતું. આ ફિલ્મનું હિંદી વર્ઝન ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થઈ ચુક્યું છે. 

જિંગલ બેલ હાઈસ્ટ 

જિંગલ બેલ હાઈસ્ટ એક અમેરિકી ક્રિસમસ રોમાંટિક કોમેડી ફિલ્મ છે. જેમાં ફિલ્મના મુખ્ય કલાકારો ક્રિસમસની સાંજે લંડનના એક પોશ ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોરની લુંટવાનો પ્લાન બનાવે છે. આ દરમિયાન તેમના વચ્ચે પ્રેમ થાય છે અને સ્ટોરી રસપ્રદ બની જાય છે. 

