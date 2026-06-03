/Aamir Khan Third Marriage: આમીર ખાન 61 વર્ષે ત્રીજીવાર માંડશે સંસાર, જુલાઈ મહિનાની આ તારીખે થશે લગ્ન

Aamir Khan Third Marriage: બોલીવુડના પરફેક્ટનિસ્ટ ગણાતા એક્ટર અમીર ખાનના નામની ચર્ચા જોરશોરથી થવા લાગી છે. અમીર ખાન ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે તેનું કારણ તેની પર્સનલ લાઈફ છે. એ વાત તો સૌ કોઈ જાણે છે કે કિરણ રાવ સાથે ડિવોર્સ થયા પછી આમિર ખાન હાલ ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે રિલેશનશિપમાં છે. આમિર ખાનની ગર્લફ્રેન્ડ ગૌરી હવે તેની ત્રીજી પત્ની બનવા જઈ રહી છે. 61 વર્ષીય આમિર ખાન ત્રીજી વખત લગ્ન કરવા જઈ રહ્યો છે.
કિરણ રાવ સાથે ડિવોર્સ થયા પછી આમિર ખાન અને ગૌરી સ્પ્રેટ એકબીજાને ડેટ કરી રહ્યા હતા. આમિર ખાને પોતાના 60 માં જન્મદિવસ પર ગૌરી સ્પ્રેટને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી હતી અને કહ્યું હતું કે ગૌરી તેની ગર્લફ્રેન્ડ છે. આ વાત પછી હવે જુલાઈ મહિનામાં આમિર ખાન ગૌરી સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહ્યો છે.
Hauterfly ના રિપોર્ટ અનુસાર આમિર ખાન 5 જુલાઈ 2026 ના રોજ નજીકના મિત્રો અને પરિવારની હાજરીમાં ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે ત્રીજા લગ્ન કરશે. આ લગ્ન તેના ઘરમાં જ યોજાશે. જે રીતે છેલ્લા કેટલાક સમયથી બોલીવુડ કપલ ઘરમાં જ રજીસ્ટ્રેશન અને સાઇનિંગ સેરેમની કરીને લગ્ન કરી રહ્યા છે તે રીતે જ આમિર ખાન પણ ગૌરી સાથે પોતાના ઘરે જ રજીસ્ટ્રેશન અને ફાઈનિંગ સેરેમની કરીને લગ્ન કરશે. આમિર ખાન અને ગૌરી વિશેના રિપોર્ટ્સમાં એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું કે છેલ્લા એક વર્ષથી બંને પરિવારની જેમ સાથે રહે છે અને ખુશહાલ જીવન જીવી રહ્યા છે અને હવે બંને તેમના સંબંધને એક નામ દેવા માંગે છે એટલા માટે જુલાઈ મહિનામાં લગ્ન કરશે.
ગૌરી સ્પ્રેટ સાથેના પોતાના રિલેશનશિપનો ખુલાસો કર્યા પછી એક ઇન્ટરવ્યૂમાં આમિર ખાને એવું કહ્યું હતું કે તે ભાગ્યશાળી છે કે તેના જીવનમાં ગૌરી આવી છે. ગૌરી સાથે રહીને તેને શાંતિ મળે છે અને બંને એકબીજા સાથે ખુશ છે. આમિર ખાને એવું પણ કહી દીધું હતું કે ગૌરીને મળ્યા પછી તેને એવું લાગે છે કે તે જીવનમાં સંપૂર્ણ થયો છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે આમિર ખાનના આ ત્રીજા લગ્ન હશે. સૌથી પહેલા આમિર ખાને રીના સાથે 1986 માં ભાગીને લગ્ન કર્યા હતા. આમિર ખાન અને રીનાના બે બાળકો છે જેમાં આયરા અને જુનેદ ખાનનો સમાવેશ થાય છે. લગ્નના 16 વર્ષ પછી આમિર ખાન અને રીનાના ડિવોર્સ થયા. ત્યાર પછી આમિર ખાનને નિર્દેશક કિરણ રાવ સાથે બીજા લગ્ન કર્યા અને 2011માં તેના દીકરા આઝાદનો જન્મ થયો. જોકે કિરણ રાવ સાથેના લગ્ન પણ ટક્યા નહીં અને 2021 માં બંનેએ ડિવોર્સ લીધા. ત્યાર પછી વર્ષ 2025 માં આમિર ખાને પોતાના 60 માં જન્મદિવસ પર જાહેર કર્યું કે ગૌરી સ્પ્રેટ તેની ગર્લફ્રેન્ડ છે. હવે ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે જુલાઈ 2026 માં તે લગ્ન કરવા જઈ રહ્યો છે. જોકે આમિર ખાન, ગૌરી સ્પ્રેટ કે તેના પરિવાર તરફથી આ અંગે કોઈ જ વાતની પુષ્ટી કરવામાં આવી નથી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)