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Aamir Khan Third Marriage: આમીર ખાન 61 વર્ષે ત્રીજીવાર માંડશે સંસાર, જુલાઈ મહિનાની આ તારીખે થશે લગ્ન

Aamir Khan Third Marriage: એક્ટર આમીર ખાન તેની ગર્લફ્રેન્ડ ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે ત્રીજા લગ્ન કરવા જઈ રહ્યો છે. આ અંગે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર જુલાઈ મહિનામાં લગ્નની તારીખ ફાઈનલ કરવામાં આવી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 03, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 05:36 PM IST
Aamir Khan Third Marriage: આમીર ખાન 61 વર્ષે ત્રીજીવાર માંડશે સંસાર, જુલાઈ મહિનાની આ તારીખે થશે લગ્ન

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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