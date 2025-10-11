70th Filmfare Awards 2025 : અમદાવાદમાં બોલિવૂડ ગ્લેમરનો જમાવડો...જાણો ક્યાં જોઈ શકશો 70મો ફિલ્મફેર એવાર્ડ
70th Filmfare Awards 2025 : 70મો ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ 2025 આજે, 11 ઓક્ટોબરના રોજ ગુજરાતના અમદાવાદમાં યોજાઈ રહ્યો છે. શાહરૂખ ખાન 17 વર્ષ પછી આ સમારોહને હોસ્ટ કરશે.
70th Filmfare Awards 2025 : બોલીવુડના સૌથી જૂના અને સૌથી પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ શો ફિલ્મફેરના 70મા એડિશનનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 70મા ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ 2025 માટે બોલિવૂડ સ્ટાર્સનું આગમન શરૂ થઈ ગયું છે, જે આજે એટલે કે 11 ઓક્ટોબરના રોજ ગુજરાતના અમદાવાદમાં યોજાઈ રહ્યો છે. ફિલ્મ ઉદ્યોગના ઘણા દિગ્ગજ અને નવા સ્ટાર્સ એવોર્ડ શોમાં હાજરી આપશે.
શાહરૂખ ખાન 17 વર્ષ પછી હોસ્ટ કરશે
આ વર્ષના એવોર્ડ શોનું મુખ્ય આકર્ષણ બોલીવુડના કિંગ ખાન, શાહરૂખ ખાન હશે, જે ગ્લેમરમાં વધારો કરતા જોવા મળશે. શાહરૂખ ખાન 17 વર્ષ પછી ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સનું હોસ્ટ કરશે. તેમના હોસ્ટિંગના સમાચારે ચાહકોમાં ઘણો ઉત્સાહ જગાડ્યો છે. આ વર્ષે, એવોર્ડ શોમાં અનન્યા પાંડે, સિદ્ધાંત ચતુર્વેદી, અક્ષય કુમાર, અભિષેક બચ્ચન અને કૃતિ સેનન દ્વારા ખાસ પ્રદર્શન રજૂ કરવામાં આવશે.
70મા ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ 2025 ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકાશે?
આ શાનદાર એવોર્ડ શોનું આયોજન અમદાવાદ EKA એરેના સ્ટેડિયમમાં ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. આ સમારોહના ટેલિવિઝન પ્રસારણની હજુ સુધી જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. સામાન્ય રીતે એક ચેનલ પાસે અધિકારો હોય છે, જે પછીથી તેની જાહેરાત કરશે.
ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સને લઈને અમદાવાદમાં બોલિવૂડ સ્ટાર્સનો જમાવડો: એરપોર્ટ પર એક્ટર્સ-સિંગર્સ સાથે EXCLUSIVE વાતચીત#FilmfareAwards2025 #Gujarat #Ahmedabad #Bollywood #viralvideo #viral #viralshort #viralshorts #viralvideos #viralreels #trending #trendingshorts #trendingvideo pic.twitter.com/EDZWJ6uR3V
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) October 11, 2025
ફિલ્મફેર એવોર્ડ વિશે
ફિલ્મફેર એવોર્ડ ભારતના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત ફિલ્મ એવોર્ડમાંનો એક છે, જે હિન્દી સિનેમામાં શ્રેષ્ઠતાને માન આપે છે. સૌપ્રથમ 1954માં શરૂ કરાયેલ આ એવોર્ડ દર વર્ષે ધ ટાઇમ્સ ગ્રુપ દ્વારા અભિનય, દિગ્દર્શન, સંગીત અને ટેક્નિક કેટેગરીમાં ઉત્કૃષ્ટ સિદ્ધિઓ માટે આપવામાં આવે છે. ઘણીવાર "ભારતીય ઓસ્કાર" તરીકે ઓળખાતા, ફિલ્મફેર એવોર્ડ બોલિવૂડમાં એક વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે, જે ગ્લેમર અને કલાત્મક માન્યતાના મિશ્રણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
