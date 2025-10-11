Prev
70th Filmfare Awards 2025: ‘મુન્જ્યા’ને મળ્યો બેસ્ટ VFX, રાઘવ જુયાલની ‘કિલ’એ જીત્યો બેસ્ટ એડિટિંગ એવોર્ડ

70th Filmfare Awards 2025: ગુજરાતના અમદાવાદમાં 70મા ફિલ્મફેરનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. જેમાં અનેક મોટા સિતારાઓએ ભાગ લીધો છે. અહીં જુઓ સંપૂર્ણ વિજેતાઓની યાદી....

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 11, 2025, 09:49 PM IST

70th Filmfare Awards 2025: ‘મુન્જ્યા’ને મળ્યો બેસ્ટ VFX, રાઘવ જુયાલની ‘કિલ’એ જીત્યો બેસ્ટ એડિટિંગ એવોર્ડ

70th Filmfare Awards 2025: 70મા ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ ૨૦૨૫નો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. જેને ૧૭ વર્ષ પછી બોલિવૂડના કિંગ એટલે કે શાહરૂખ ખાન હોસ્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે. આ વર્ષે ફિલ્મફેરનું આયોજન ગુજરાતના અમદાવાદ શહેરમાં કરવામાં આવ્યું છે. આ શાનદાર રાત્રિમાં અનેક સિતારાઓની ધમાકેદાર પરફોર્મન્સ જોવા મળશે. હવે શોમાંથી વિજેતાઓની યાદી પણ સામે આવવા લાગી છે. જેમાં ‘મુન્જ્યા’ અને 'કિલ' ફિલ્મનું વર્ચસ્વ જોવા મળ્યું.

'મુન્જ્યા' અને 'કિલ'એ કયો એવોર્ડ જીત્યો?
શરવરી વાઘ અભિનીત હોરર કોમેડી ફિલ્મ 'મુન્જ્યા'એ ૭૦મા ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સમાં બેસ્ટ વી.એફ.એક્સ. (VFX)નો ખિતાબ પોતાના નામે કર્યો છે. જ્યારે ‘કિલ’ ફિલ્મે આ શાનદાર રાત્રિમાં બેસ્ટ એડિટિંગનો એવોર્ડ જીત્યો છે. આ ફિલ્મમાં રાઘવ જુયાલે વિલનનો રોલ ભજવ્યો હતો, જેને લોકોએ ખૂબ પસંદ પણ કર્યો હતો.

જુઓ ટેકનિકલ વિજેતાઓની યાદી

  • બેસ્ટ એડિટિંગ - ૭૦મા ફિલ્મફેરમાં બેસ્ટ એડિટિંગનો એવોર્ડ શિવકુમાર વી. પણિક્કરે ફિલ્મ ‘કિલ’ માટે જીત્યો છે. ફિલ્મમાં રાઘવ જુયાલે વિલનનો રોલ ભજવ્યો હતો.
  • બેસ્ટ સ્ટોરી - આદિત્ય ધર અને મોનાલ ઠાકુરને આ એવોર્ડ ફિલ્મ ‘આર્ટિકલ ૩૭૦’ માટે મળ્યો છે.
  • બેસ્ટ એક્શન - આ એવોર્ડ સીયંગ ઓહ અને પરવેઝ શેખે ફિલ્મ ‘કિલ’ માટે જ જીત્યો છે.
  • બેસ્ટ સિનેમેટોગ્રાફી - ફિલ્મ ‘કિલ’ માટે આ એવોર્ડ રફી મહમૂદને આપવામાં આવ્યો છે.
  • બેસ્ટ સાઉન્ડ ડિઝાઇન - આ એવોર્ડ પણ ફિલ્મ ‘કિલ’ માટે જ સુભાષ સાહૂએ જીત્યો છે.
  • બેસ્ટ વિઝ્યુઅલ ઈફેક્ટ્સ - આ વખતે બેસ્ટ વી.એફ.એક્સ.નો એવોર્ડ રેડ ફાઈને ફિલ્મ ‘મુન્જ્યા’ માટે જીત્યો છે.
  • બેસ્ટ ડાયલોગ અને સ્ક્રીનપ્લે - ફિલ્મ ‘લાપતા લેડીઝ’ માટે આ એવોર્ડ સ્નેહા દેસાઈએ જીત્યો છે.
  • બેસ્ટ કોસ્ચ્યુમ - ફિલ્મ ‘લાપતા લેડીઝ’ માટે આ એવોર્ડ દર્શન જલાને પોતાના નામે કર્યો છે. આ ઉપરાંત, આ જ ફિલ્મને બેસ્ટ બેકગ્રાઉન્ડ સ્કોરનો એવોર્ડ પણ મળ્યો છે.

શાહરૂખ ખાનનો રોયલ લુક દેખાયો
બોલિવૂડ એક્ટર શાહરૂખ ખાનનો ફિલ્મફેરનો લુક સામે આવી ગયો છે. કિંગ ખાન બ્લેક સૂટમાં જોવા મળ્યા, જેમાં તેઓ ખૂબ જ ડેશિંગ લાગી રહ્યા હતા. જણાવી દઈએ કે શાહરૂખ આ એવોર્ડ નાઈટને કરણ જોહર અને મનીષ પોલ સાથે મળીને હોસ્ટ કરવાના છે.
 

