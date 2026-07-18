/નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડની જાહેરાત, કાર્તિક આર્યન-મામૂટી બેસ્ટ અભિનેતા... જાણો કોને મળ્યો બેસ્ટ અભિનેત્રીનો એવોર્ડ

72nd National Film Awards Announcement : ભારતીય સિનેમાના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત અને મહત્વપૂર્ણ સન્માનોમાંના એક 72મા નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 2024ની ઉત્કૃષ્ટ ફિલ્મો અને કલાકારોનું સન્માન કરવા માટે આજે એટલે કે 18 જુલાઈના રોજ માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય દ્વારા વિજેતાઓની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
કાર્તિક આર્યન-મામૂટી બેસ્ટ અભિનેતા
બેસ્ટ અભિનેતાનો નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ કાર્તિક આર્યનને ચંદુ ચેમ્પિયન માટે અને મામૂટીને બ્રહ્મયુગમ માટે એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. યામી ગૌતમને આર્ટિકલ 370 માટે બેસ્ટ અભિનેત્રીનો નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ મળ્યો છે. તો હિન્દી સિનેમાની ગહન સમજણને ધ્યાનમાં રાખીને સંજીવ શ્રીવાસ્તવને બેસ્ટ ક્રિટિક ફિલ્મનો નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે.
મારનને બેસ્ટ ગુજરાતી ફિલ્મનો એવોર્ડ
મારનને બેસ્ટ ગુજરાતી ફિલ્મનો એવોર્ડ મળ્યો છે. તો અરવિંદ સ્વામી અને કાર્તિ અભિનીત ફિલ્મ મીયાઝગનને સ્પેશિયલ મેન્શન એવોર્ડ મળ્યો. ધનુષની કેપ્ટન મિલરને પણ સ્પેશિયલ મેન્શન એવોર્ડ મળ્યો. બેસ્ટ તુલુ ફિલ્મનો એવોર્ડ ઈમ્બુને મળ્યો, શિવધ્વજ શેટ્ટી દ્વારા દિગ્દર્શિત છે. બેસ્ટ ગઢવાલી ફિલ્મનો એવોર્ડ ધોલીને મળ્યો, જે દિનેશ પી. ભોંસલે દ્વારા દિગ્દર્શિત છે. બેસ્ટ તેલુગુ ફિલ્મનો એવોર્ડ કમિટી કુરોલુને મળ્યો. ધનુષ દ્વારા દિગ્દર્શિત રાયનને બેસ્ટ તમિલ ફિલ્મ શ્રેણીમાં એવોર્ડ મળ્યો.
'કલ્કી 2898 એડી' ને 'શ્રેષ્ઠ ફીચર ફિલ્મ પ્રોવાઈડિંગ હેલ્થલેસ એન્ટરટેઈનમેન્ટ' તરીકે પસંદ કરવામાં આવી, 'શ્રીકાંત' ને શ્રેષ્ઠ હિન્દી ફિલ્મનો એવોર્ડ મળ્યો, અને 'કેપ્ટન મિલરને 'રાષ્ટ્રીય અને સામાજિક મૂલ્યોને પ્રોત્સાહન આપતી શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ' માટે એવોર્ડ મળ્યો.
રાજકુમાર રાવની શ્રીકાંત બેસ્ટ ફીચર ફિલ્મ
બેસ્ટ ફીચર ફિલ્મનો એવોર્ડ 'શ્રીકાંત' ફિલ્મને મળ્યો. આ ફિલ્મનું દિગ્દર્શન તુષાર હિરાનંદાની દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે અને તેમાં રાજકુમાર રાવ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. તો બેસ્ટ ડોક્યુમેન્ટરીનો એવોર્ડ રામ-નામીને મળ્યો.
બેસ્ટ નોન-ફીચર ફિલ્મ
સામાજિક અને પર્યાવરણીય મૂલ્યોને પ્રોત્સાહન આપતી બેસ્ટ નોન-ફીચર ફિલ્મનો એવોર્ડ 'પિપ્લાન્ટ્રી: અ ટેલ ઓફ ઇકો-ફેમિનિઝમ' (હિન્દી, રાજસ્થાની અને અંગ્રેજી)ને મળ્યો.
બેસ્ટ એનિમેશન ફિલ્મ
નોન-ફીચર ફિલ્મ શ્રેણીમાં બેસ્ટ એનિમેશન ફિલ્મનો એવોર્ડ 'ટચ્ડ બાય વોટર' (સાઇલન્ટ)ને મળ્યો. તે જેબી પ્રોડક્શન્સ દ્વારા નિર્મિત અને જોશી બેનેડિક્ટ દ્વારા દિગ્દર્શિત હતી.
આનંદ એલ. રાયને એવોર્ડ
દિગ્દર્શક આનંદ એલ. રાયને 'સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી: એકતા કા પ્રતીક' (હિન્દી) માટે નોન-ફીચર ફિલ્મ કેટેગરીમાં બેસ્ટ દિગ્દર્શનનો એવોર્ડ મળ્યો.
બેસ્ટ શોર્ટ ફિલ્મ
નોન-ફીચર ફિલ્મ કેટેગરીમાં બેસ્ટ શોર્ટ ફિલ્મનો એવોર્ડ મરાઠી ફિલ્મ 'હમસફર'ને મળ્યો.
બેસ્ટ એડિટિંગ
એડિટર મનવીર જસરોટિયાને 'એનડીએ' (હિન્દી) માટે નોન-ફીચર ફિલ્મ કેટેગરીમાં બેસ્ટ એડિટિંગનો એવોર્ડ મળ્યો. દરમિયાન, બેસ્ટસાઉન્ડ ડિઝાઇનનો એવોર્ડ 'બ્લુ' (તમિલ) માટે સાઉન્ડ ડિઝાઇનર ટીએસ હરિહર સુધનને મળ્યો.
બેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટ
72મા નેશનસ ફિલ્મ એવોર્ડમાં ફરાઝ અલીને વર્ષ 2024 માટે નોન-ફીચર ફિલ્મ કેટેગરીમાં બેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટનો એવોર્ડ મળ્યો હતો. તેમને હિન્દી-કાશ્મીરી શોર્ટ ફિલ્મ 'ઓબુર' માટે આ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
બેસ્ટ રાઇટિંગ
સંજીવ શ્રીવાસ્તવને 'બેસ્ટ રાઇટિંગ ઓન સિનેમા' કેટેગરી હેઠળ બેસ્ટ ફિલ્મ ક્રિટિક (હિન્દી) માટે એવોર્ડ મળ્યો હતો.
જોકે, જ્યુરી ચર્ચા-વિચારણા હજુ ચાલુ હોવાથી જાહેરાત લગભગ બે અઠવાડિયા મોડી પડી હતી. આ એવોર્ડ 1 જાન્યુઆરી, 2024 અને 31 ડિસેમ્બર, 2024 વચ્ચે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશન (CBFC) દ્વારા પ્રમાણિત ફિલ્મોને સન્માનિત કરે છે.