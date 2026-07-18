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નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડની જાહેરાત, કાર્તિક આર્યન-મામૂટી બેસ્ટ અભિનેતા... જાણો કોને મળ્યો બેસ્ટ અભિનેત્રીનો એવોર્ડ

72nd National Film Awards Announcement : 72મા નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ એવોર્ડ વર્ષ 2024 માટે આપવામાં આવશે. કાર્તિક આર્યન અને મામૂટીને બેસ્ટ અભિનેતાનો એવોર્ડ મળ્યો છે, ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, કોને કયો એવોર્ડ મળ્યો છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 18, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:35 PM IST
નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડની જાહેરાત, કાર્તિક આર્યન-મામૂટી બેસ્ટ અભિનેતા... જાણો કોને મળ્યો બેસ્ટ અભિનેત્રીનો એવોર્ડ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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