/સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની સાક્ષીએ સિનેમાનો મહાકુંભ: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મૂર્મુના હસ્તે વિજેતાઓને અપાશે એવોર્ડ્સ

ગુજરાતના એકતાનગર માટે 22 સપ્ટેમ્બર, 2026નો દિવસ ઐતિહાસિક બનવા જઈ રહ્યો છે. દેશના સિનેમા જગતના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત સન્માનોમાંનો એક એવા 72મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર સમારોહનું આયોજન પ્રથમ વખત ગુજરાતના એકતાનગરમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે. વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની ભવ્ય પૃષ્ઠભૂમિમાં યોજાનાર આ સમારોહમાં દેશભરના જાણીતા કલાકારો, ફિલ્મ નિર્માતાઓ, દિગ્દર્શકો, ટેક્નિશિયનો અને સિનેમા જગતના દિગ્ગજો એકત્રિત થશે.
દિલ્હીની બહાર રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારની નવી શરૂઆત
રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારની ઉજવણી અત્યાર સુધી મુખ્યત્વે નવી દિલ્હીની સાથે જોડાયેલી રહી છે. હવે માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયે આ પરંપરામાં મહત્વપૂર્ણ પરિવર્તન કરતાં રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર સમારોહને દેશના વિવિધ ભાગોમાં યોજવાનો નિર્ણય લીધો છે.
આ પહેલ હેઠળ 72મો સમારોહ ગુજરાતના એકતાનગર ખાતે યોજાઈ રહ્યો છે. આ નિર્ણયનો ઉદ્દેશ ભારતીય સિનેમાની વિવિધતા અને દેશના અલગ-અલગ પ્રદેશોની સાંસ્કૃતિક ઓળખને રાષ્ટ્રીય મંચ સાથે વધુ નજીકથી જોડવાનો છે. આ પહેલને *‘એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત’*ની ભાવનાને અનુરૂપ ગણાવવામાં આવી છે.
નોંધ: આને ભારતના ફિલ્મ પુરસ્કારના સમગ્ર ઇતિહાસમાં દિલ્હીની બહાર યોજાતો પ્રથમ સમારોહ કહેવું ઐતિહાસિક રીતે સંપૂર્ણ ચોક્કસ નથી. અગાઉ પણ એક રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર સમારોહ મદ્રાસ (હાલનું ચેન્નાઈ) ખાતે યોજાયો હતો. જોકે, એકતાનગરમાં યોજાઈ રહેલો આ સમારોહ લાંબા સમય બાદ દિલ્હીની બહાર રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારની ઉજવણીને નવી દિશા આપતો મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગ છે.
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની સાક્ષીએ સિનેમાનો મહાકુંભ
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને સમર્પિત 182 મીટર ઊંચી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી આજે વિશ્વના સૌથી ઊંચા સ્મારકોમાંનું એક છે. દેશની એકતા અને અખંડિતતાનું પ્રતિક ગણાતા આ સ્થળે જ્યારે ભારતીય સિનેમાના શ્રેષ્ઠ સર્જકોને રાષ્ટ્રીય સન્માન મળશે, ત્યારે આ સમગ્ર પ્રસંગને એક વિશેષ સાંસ્કૃતિક અને રાષ્ટ્રીય પરિમાણ મળશે.
એક તરફ સરદાર પટેલની વિરાટ પ્રતિમા અને બીજી તરફ દેશની અનેક ભાષાઓ, સંસ્કૃતિઓ અને પ્રદેશોને એક મંચ પર લાવતું ભારતીય સિનેમા—એકતાનગરમાં યોજાનાર આ સમારોહનું સ્થળ પોતાનામાં જ એક સંદેશ આપશે.
‘આર્ટિકલ 370’ને શ્રેષ્ઠ ફીચર ફિલ્મનો પુરસ્કાર
72મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારમાં *‘આર્ટિકલ 370’*ને શ્રેષ્ઠ ફીચર ફિલ્મનો પુરસ્કાર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
ફિલ્મના દિગ્દર્શક આદિત્ય સુહાસ જાંભલે અને નિર્માતા Jio Studios તથા B62 Studiosને આ સન્માન મળશે.
મમૂટી અને કાર્તિક આર્યનને શ્રેષ્ઠ અભિનેતાનો સન્માન
આ વખતનો *શ્રેષ્ઠ અભિનેતા (મુખ્ય ભૂમિકા)*નો પુરસ્કાર બે દિગ્ગજ કલાકારોને સંયુક્ત રીતે આપવામાં આવશે.
મલયાલમ ફિલ્મ ‘બ્રહ્મયુગમ’ માટે મમૂટી અને ‘ચંદુ ચેમ્પિયન’ માટે કાર્તિક આર્યનને શ્રેષ્ઠ અભિનેતાનો રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર એનાયત થશે.
મમૂટી માટે આ સન્માન તેમની લાંબી અને વૈવિધ્યસભર સિનેમાયાત્રામાં વધુ એક મહત્વપૂર્ણ કડી છે, જ્યારે કાર્તિક આર્યન માટે ‘ચંદુ ચેમ્પિયન’માં તેમના અભિનયને મળેલું આ રાષ્ટ્રીય સ્તરનું સન્માન વિશેષ નોંધપાત્ર છે.
યામી ગૌતમને શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રીનો પુરસ્કાર
*‘આર્ટિકલ 370’માં અભિનય માટે યામી ગૌતમને શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રી (મુખ્ય ભૂમિકા)*નો રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર આપવામાં આવશે.
આ ફિલ્મ સાથે જ શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ અને શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રી—બંને મહત્વપૂર્ણ કેટેગરીમાં સન્માન મળ્યું છે.
રણદીપ હૂડાની નવી ભૂમિકા, સીધું રાષ્ટ્રીય સન્માન
અભિનેતા રણદીપ હૂડાએ દિગ્દર્શક તરીકે કરેલા ડેબ્યૂ માટે ‘સ્વાતંત્ર્ય વીર સાવરકર’ માટે શ્રેષ્ઠ ડેબ્યુ દિગ્દર્શકનો પુરસ્કાર મેળવ્યો છે.
અભિનય ક્ષેત્રમાં પોતાની ઓળખ સ્થાપિત કર્યા બાદ દિગ્દર્શક તરીકેની તેમની શરૂઆતને મળેલું આ રાષ્ટ્રીય સન્માન 72મા નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ્સની નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓમાં સામેલ છે.
‘કલ્કિ 2898 AD’, ‘પુષ્પા 2’, ‘સ્ત્રી 2’ અને ‘અમરન’ પણ સન્માનિત.
આ વખતના રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારોમાં લોકપ્રિય અને બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મોએ પણ વિવિધ કેટેગરીમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.
*‘કલ્કિ 2898 AD’*ને Best Popular Film Providing Wholesome Entertainmentનો પુરસ્કાર મળ્યો છે.
આ ઉપરાંત ‘પુષ્પા: ધ રૂલ પાર્ટ-02’, ‘સ્ત્રી 2’, ‘અમરન’ અને ‘ભૂલ ભુલૈયા 3’ જેવી ફિલ્મોએ પણ વિવિધ કેટેગરીમાં રાષ્ટ્રીય સન્માન મેળવ્યું છે.
ખાસ કરીને ‘અમરન’ માટે દિગ્દર્શક રાજકુમાર પેરિયાસામીને શ્રેષ્ઠ દિગ્દર્શનનો પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે.
નોન-ફીચર અને ડોક્યુમેન્ટરી સિનેમાને પણ સન્માન
રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર માત્ર લોકપ્રિય ફીચર ફિલ્મો સુધી મર્યાદિત નથી. નોન-ફીચર ફિલ્મો, ડોક્યુમેન્ટરી અને સિનેમા વિષયક લેખન જેવા ક્ષેત્રોમાં પણ શ્રેષ્ઠ સર્જનને સન્માનિત કરવામાં આવે છે.
આ વર્ષે *‘ભંગાર’ને શ્રેષ્ઠ નોન-ફીચર ફિલ્મ અને *‘રામ-નામી’**ને શ્રેષ્ઠ ડોક્યુમેન્ટરીનો પુરસ્કાર મળ્યો છે.
ભારતીય સિનેમાની ભાષાકીય અને સાંસ્કૃતિક વિવિધતાનું પ્રતિબિંબ પણ આ પુરસ્કારોમાં જોવા મળે છે. મરાઠી, સંથાલી, તમિલ, મલયાલમ, તેલુગુ, કન્નડ, તુલુ અને ગઢવાલી સહિત વિવિધ ભાષાઓની ફિલ્મો અને સર્જકોને સન્માન આપવામાં આવી રહ્યું છે.
દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર પણ એકતાનગરમાં
આ સમારોહનું એક વિશેષ આકર્ષણ રહેશે દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર. ભારતીય સિનેમામાં પાંચ દાયકાથી વધુ લાંબી કારકિર્દી અને મહત્વપૂર્ણ યોગદાન બદલ વરિષ્ઠ અભિનેતા અનંત નાગને વર્ષ 2024નો દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવશે.
આ સન્માન પણ 22 સપ્ટેમ્બર, 2026ના 72મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર સમારોહ દરમિયાન એકતાનગર, ગુજરાત ખાતે આપવામાં આવશે.
એકતાનગર બનશે ભારતીય સિનેમાના મિલનનું કેન્દ્ર
દેશના વિવિધ ખૂણામાંથી આવતા કલાકારો અને ફિલ્મ સર્જકો માટે એકતાનગર હવે માત્ર પ્રવાસન સ્થળ કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી માટે જ નહીં, પરંતુ ભારતના સાંસ્કૃતિક અને સર્જનાત્મક વારસાના મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર તરીકે પણ પોતાની નવી ઓળખ બનાવી રહ્યું છે.
72મો રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર સમારોહ આ ઓળખને વધુ મજબૂત બનાવશે.
22 સપ્ટેમ્બરે જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ વિજેતાઓને રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર એનાયત કરશે, ત્યારે એકતાનગરની ધરતી પર ભારતીય સિનેમાની વિવિધ ભાષાઓ, વિવિધ સંસ્કૃતિઓ અને વિવિધ સર્જનાત્મક અભિવ્યક્તિઓ એક જ મંચ પર જોવા મળશે.
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની વિરાટ હાજરી, સરદાર પટેલની એકતાની વિચારધારા અને ભારતીય સિનેમાની અદભૂત વિવિધતા—આ ત્રણેયનું સંગમ 72મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારને એક યાદગાર પ્રસંગ બનાવશે.
એકતાનગરમાં માત્ર પુરસ્કારોનું વિતરણ નહીં થાય, પરંતુ ભારતીય સિનેમાની સર્જનાત્મકતા, વિવિધતા અને રાષ્ટ્રીય એકતાની ઉજવણી થશે.