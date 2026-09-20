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સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની સાક્ષીએ સિનેમાનો મહાકુંભ: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મૂર્મુના હસ્તે વિજેતાઓને અપાશે એવોર્ડ્સ

આ સમારોહમાં ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ વિજેતા કલાકારો અને અન્ય પુરસ્કાર વિજેતાઓને રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર એનાયત કરશે. વર્ષ 2024માં ભારતીય સિનેમામાં નોંધપાત્ર યોગદાન અને શ્રેષ્ઠ સર્જનાત્મક કામગીરી બદલ વિવિધ કેટેગરીમાં પુરસ્કારો આપવામાં આવશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 20, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 03:43 PM IST
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની સાક્ષીએ સિનેમાનો મહાકુંભ: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મૂર્મુના હસ્તે વિજેતાઓને અપાશે એવોર્ડ્સ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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