સતીશ શાહના મૃત્યુના 5 દિવસ બાદ મોટો ખુલાસો, કિડની ફેલ નહીં, આ કારણે અભિનેતાનું થયું હતું નિધન

સતીશ શાહના નિધનના પાંચ દિવસ થઈ ગયા છે. તેમ કહેવામાં આવી રહ્યું હતું કે અભિનેતાનું મોત કિડનીની સમસ્યાને કારણે થયું હતું. પરંતુ હવે મોતના અસલી કારણનો ખુલાસો તેમના ઓનસ્ક્રીન પુત્રએ કર્યો છે.

Oct 29, 2025

સતીશ શાહના મૃત્યુના 5 દિવસ બાદ મોટો ખુલાસો, કિડની ફેલ નહીં, આ કારણે અભિનેતાનું થયું હતું નિધન

Satish Shah Death Real Reason: 25 ઓક્ટોબરનો દિવસ બોલીવુડ અને ટીવી માટે કાળો સાબિત થયો હતો. આ દિવસે બોલીવુડના ટેલેન્ટેડ કલાકાર સતીશ શાહનું નિધન થયું હતું. સતીશ શાહ હવે આપણી વચ્ચે નથી. સતીશ શાહના મોત પાછળનું કારણ કિડની ફેલ થવી જણાવવામાં આવી રહ્યું હતું. પરંતુ હવે તેમના મોતનું સાચું કારણ સામે આવ્યું છે.

મૃત્યુનું સાચું કારણ શું છે?
'સારાભાઈ V સારાભાઈ'માં સતીશ શાહના પુત્રનો રોલ રાજેશ કુમારે ભજવ્યો હતો. તાજેતરમાં બોલીવુડ હંગામા સાથે વાત કરતા તેમણે અભિનેતાના મોતનું સાચું કારણ જણાવ્યું છે. રાજેશે કહ્યુ કે, 'હું તમને જણાવી શકતો નથી કે છેલ્લા 24-25 કલાકથી હું કેટલો ભાવુક હતો. તેને વ્યક્ત કરવું મુશ્કેલ છે. હું તમને સતીશ જીના નિધન વિશે કેટલીક વાત સ્પષ્ટ કરવા ઈચ્છુ છું. હાં તેમને કિડનીની સમસ્યા હતા. પરંતુ તેમનું નિધન હાર્ટ એટેકને કારણે થયું છે.'

સતીષ શાહના મૃત્યુ પહેલાં શું થયું હતું?
રાજેશે આ અંગે વધુ વિગતવાર વાત કરતા કહ્યું, "તેઓ ઘરે બપોરનું ભોજન કરી રહ્યા હતા. પછી તેમનું અવસાન થયું. હું સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે કેટલાક અહેવાલો કહે છે કે તેમનું મૃત્યુ કિડનીની સમસ્યાને કારણે થયું છે. હકીકતમાં, કિડનીની સમસ્યાની સારવાર પહેલાથી જ થઈ ચૂકી હતી અને તે નિયંત્રણમાં હતી. કમનસીબે, તેમને અચાનક હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો, જેના કારણે તેમનું મૃત્યુ થયું."

સતીશ શાહ સાથે સંબંધો પર બોલ્યો રાજેશ
સતીશ શાહ સાથે કામ કરવા વિશે રાજેશે કહ્યું કે- તેમનું કામ તેના અસલી રૂપને દેખાડતું હતું. તેમના દ્વારા ભજવવામાં આવેલા દરેક પાત્રમાં અસલી સતીશ શાહની ઝલક મળતી હતી. જે ભાવનાઓ, કોમેડી અને તાકાતથી ભરપૂર હતા. આ એક એવું વ્યક્તિગત નુકસાન છે, જેનો અનુભવ મેં મારા કરિયરમાં પહેલાં ક્યારેય કર્યો નથી. હું 25 વર્ષથી આ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં રહ્યો છું. તેમાંથી 21 વર્ષ સુધી સતીશજી મારી સાથે રહ્યાં.

