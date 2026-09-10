/તમે પણ 90sના રેટ્રો યુગની યાદ તાજી કરવા માંગો છો ? તો ChatGPT માટેના આ રહ્યા એ ગુજરાતી પ્રોમ્પ્ટ્સ

Retro Photo Trend : શું તમને 90ના દાયકાનું બોલિવૂડ પસંદ છે ? શું તમે AIનો ઉપયોગ કરીને તમારા ફોટાને 90ના દાયકાના બોલિવૂડ સ્ટાર, મૂવી પોસ્ટર અથવા જૂના જમાનાના મેગેઝિન કવર જેવો લુક આપવા માંગો છો ? તો આ લેખમાં અમે તમને 5 એવા પ્રોમ્પ્ટ્સ આપીશું જે તમારા ફોટાને રેટ્રો બોલિવૂડ મેકઓવર આપશે.
1. 90ના દાયકાની બોલિવૂડ હિરોઈનનો લુક
મારા આ ફોટાને 1990ના દાયકાની બોલિવૂડ હિરોઈન જેવો લુક આપો. મારા ચહેરા કે ઓળખમાં જરા પણ ફેરફાર કરશો નહીં. મને 90ના દાયકાની ફેશનમાં તૈયાર કરો. જેમાં ભરાવદાર ખુલ્લા વાળ, સુંદર પરંપરાગત ઘરેણાં અને તે સમયના મેકઅપનો સમાવેશ કરવો. જૂની બોલિવૂડ ફિલ્મોની યાદ અપાવતી સિનેમેટિક શૈલીનો ઉપયોગ કરો, જેમાં હળવું 'ફિલ્મ ગ્રેઈન' અને રંગીન વિન્ટેજ ઇફેક્ટ હોય.
2. 90ના દાયકાના બોલિવૂડ હીરોનો લુક
મારા આ ફોટાને 1990ના દાયકાના બોલિવૂડ હીરો જેવો લુક આપો. મારો ચહેરો અને ઓળખ બિલકુલ એવા જ રાખો. મને 90ના દાયકાની હેરસ્ટાઇલ, તે સમયના ફેશનેબલ કપડાં, સિનેમેટિક અંદાજ અને આકર્ષક પોઝ સાથે તૈયાર કરો. વિન્ટેજ ઇફેક્ટ (જેમ કે જૂના કેમેરાથી લીધેલો ફોટો હોય) અને સિનેમેટિક લાઇટિંગનો ઉપયોગ કરો.
3. વિન્ટેજ બોલિવૂડ મૂવી પોસ્ટરનો લુક
મારા આ ફોટાને 90ના દાયકાની બોલિવૂડ મૂવીના હાથથી બનાવેલા (hand-painted) વિન્ટેજ પોસ્ટરમાં બનાવી આપ. મારો ચહેરો ઓળખી શકાય તેવો અને યથાવત રહે. પોસ્ટરમાં વાઇબ્રન્ટ કલર, ડ્રામા એક્સપ્રેશન, જૂના મૂવી પોસ્ટરો જેવું પેઇન્ટેડ ટેક્સચર અને 1990ના દાયકાનો સંપૂર્ણ સિનેમેટિક માહોલ હોવો જોઈએ.
4. 90ના દાયકાની રોમેન્ટિક મૂવીનો લુક
મારા આ ફોટાને 1990ના દાયકાની રોમેન્ટિક બોલિવૂડ મૂવીના દ્રશ્યમાં બનાવી આપ. મારા ચહેરા કે ઓળખમાં ફેરફાર કરશો નહીં. સોફ્ટ ગોલ્ડન લાઇટિંગ, રોમેન્ટિક બેકગ્રાઉન્ડ, તે સમયના ભારતીય પોશાક અને સિનેમેટિક શૈલી સાથેનું વાતાવરણ બનાવો. ઈમેજમાં જૂની ફિલ્મોની યાદ અપાવતું હળવું 'ગ્રેઈન' અને વિન્ટેજ કલર પેલેટ હોવું જોઈએ.
5. પહાડોમાં 90ના દાયકાની સ્ટાઈલનું રોમેન્ટિક દ્રશ્ય
એક એવી તસવીર બનાવો જે 90ના દાયકાની બોલિવૂડ રોમેન્ટિક ફિલ્મના કોઈ જાણીતા પહાડી દ્રશ્ય જેવી લાગે. મારા ચહેરા કે ઓળખમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરશો નહીં. બેકગ્રાઉન્ડમાં બરફથી ઢંકાયેલા પહાડો, શીતળ ખીણો અને સુંદર કુદરતી દ્રશ્યોનો સમાવેશ કરો. મને તે સમયની રોમેન્ટિક ફિલ્મોમાં જોવા મળતા પોશાકમાં દર્શાવો અને તસવીરને ક્લાસિક બોલિવૂડ સિનેમા જેવી સિનેમેટિક સ્ટાઈલ આપો.