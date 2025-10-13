Prev
KBC Viral Video: "કૌન બનેગા કરોડપતિ" શોનો વીડિયો વાયરલ થયો ત્યારથી, સોશિયલ મીડિયા ઇશિતને નિશાન બનાવી રહ્યું છે, અને તેના માતાપિતાના ઉછેર પર પણ સવાલ ઉઠાવી રહ્યું છે. આ દરમિયાન, અમિતાભ બચ્ચનની સહનશીલતાની પ્રશંસા થઈ રહી છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 13, 2025, 06:28 PM IST

આવા માં-બાપ..., KBCમાં એક ગુજરાતી બાળકે અમિતાભ બચ્ચન સાથે કર્યું ગેરવર્તન, ગુસ્સે ભરાયેલા લોકોએ માતાપિતાને આપ્યો ઠપકો, જુઓ Viral Video

KBC Viral Video: KBCની 17મી સીઝનમાં, એક મહેમાનએ હોસ્ટ અને મેગાસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચનથી લઈને સમગ્ર પ્રેક્ષકો સુધી બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. મહેમાન ઇશિત ભટ્ટ નામનો પાંચમા ધોરણનો વિદ્યાર્થી હતો. આ બાળક તેની બુદ્ધિમત્તા માટે નહીં, પરંતુ તેના વધુ પડતા આત્મવિશ્વાસ અને અસભ્યતા માટે ટીકાનો ભોગ બન્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર લોકો ફક્ત ઇશિતને જ નહીં પરંતુ તેના માતાપિતાને પણ નિશાન બનાવી રહ્યા છે.

શું વાત હતી?

ઇશિત શોમાં પહોંચ્યો અને હોટ સીટ પર બેઠો હતો. પહોંચ્યા પછી, તેણે "મેગાસ્ટાર ઓફ ધ સેન્ચ્યુરી" તરીકે ઓળખાતા બચ્ચન સાથે એવી રીતે વાત કરી જે સોશિયલ મીડિયા વપરાશકર્તાઓને ગમી ન હતી. તે ક્યારેક બચ્ચનને અટકાવતો, ક્યારેક તેના વિકલ્પો સાંભળ્યા વિના જવાબ આપતો. એટલું જ નહીં, ઘણી વાર તેણે હોસ્ટને વાત કરવાનું બંધ કરવાની અને વધુ પ્રશ્નો પૂછવાની સલાહ પણ આપી.

સોશિયલ મીડિયામાં માતા-પિતા પર આક્રોશ

જ્યારથી આ વીડિયો વાયરલ થયો છે, ત્યારથી સોશિયલ મીડિયા ઇશિતને નિશાન બનાવી રહ્યું છે, અને તે જ સમયે તેના માતાપિતાના ઉછેર પર પણ સવાલ ઉઠાવી રહ્યું છે. આ દરમિયાન, અમિતાભ બચ્ચનની સહિષ્ણુતાની પ્રશંસા કરવામાં આવી રહી છે. એક ટિપ્પણીમાં લખ્યું છે કે, તેના માતાપિતા આ વર્તનને આટલા ગર્વથી જોઈ રહ્યા છે... આવા માતાપિતાને શરમ આવવી જોઈએ.

બિગ બી સાથે અભદ્ર રીતે વાત કરી!

અમિતાભ બચ્ચને ઇશિતને પૂછ્યું કે તે કેવું અનુભવી રહ્યો છે, જેના જવાબમાં મયંકે જવાબ આપ્યો, "હું ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. પણ ચાલો સીધા મુદ્દા પર આવીએ. મને રમતના નિયમો કહેવાનું શરૂ ન કરો, કારણ કે હું તે બધા જાણું છું. આ સાંભળીને, બિગ બી એક પણ શબ્દ બોલ્યા વિના તેના પર હસ્યા. પછી, તેણે દરેક પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનું શરૂ કર્યું. બચ્ચન ફરી હસ્યા અને રમત ફરી શરૂ કરી. શરૂઆતમાં, જ્યારે બિગ બીએ બાળકને પ્રશ્ન પૂછ્યો, ત્યારે તેણે પ્રશ્ન પૂરો થાય તે પહેલાં જ જવાબ આપવાનું શરૂ કરી દીધું. મેગાસ્ટારે પોતે બે વાર તેના વર્તનને અવગણ્યું. આખરે, તેના વધુ પડતા આત્મવિશ્વાસથી તેનું પતન થયું. પાંચમા પ્રશ્ન પર તે બહાર થઈ ગયો. આ વીડિયો સામે આવતાની સાથે જ, સોશિયલ મીડિયા પર દરેક વ્યક્તિ બાળકના ઉછેરની ચર્ચા કરી રહ્યો હતો. એક યુઝરે લખ્યું કે, "બાળકોને શિક્ષિત કરો, પણ તેમને સંસ્કાર પણ શીખવો. જો હું બચ્ચનની જગ્યાએ હોત, તો હું કદાચ આવી અસભ્યતા સહન ન કરત..."

 

And no, not blaming the kid—blame the parents. Raise a child without humility, patience, or manners, and you get a tiny dictator in the making. Losing even a single rupee? Bet it stings more than a reality check ever could. 😏#KBC pic.twitter.com/Uf8XitnJri

— Ａｄｉｔｉ🏵️🌼 (@GlamAditi_X) October 12, 2025

વાત કરવાની રીતભાત હોવી જોઈએ

એક યુઝરે વિડિઓ જોયા પછી X પર ટિપ્પણી કરી, "જો તે જીત્યો હોત, તો મેં KBC જોવાનું બંધ કરી દીધું હોત. અન્ય એક યુઝરે લખ્યું કે જ્યારે તે ઘરે પહોંચ્યો ત્યારે તેના માતાપિતાએ તેને માર માર્યો હશે. વધુ એકે લખ્યું, "બાળક ગમે તેટલો વધુ પડતો આત્મવિશ્વાસ ધરાવતું હોય, તેમાં ઓછામાં ઓછું પુખ્ત વયના લોકો સાથે વાત કરવાની રીતભાત હોવી જોઈએ.

પુસ્તકીય જ્ઞાન પૂરતું છે

એક યુઝરે લખ્યું કે, આ આપણા સમાજ અને માતાપિતાની સમસ્યા છે. તેઓ માને છે કે પુસ્તકીય જ્ઞાન પૂરતું છે. તેઓ પૂછે છે કે તેઓ મોટા થઈને શું બનવા માંગે છે, પરંતુ ક્યારેય તેમને સારા વ્યક્તિ કેવી રીતે બનવું તે કહેતા નથી. કોઈ દયા કે નૈતિકતા શીખવતું નથી.

 

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

