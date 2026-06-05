/Aamir Khan: આમિર ખાનના બંને લગ્ન 16-16 વર્ષ ટક્યા, 16 વર્ષ પછી કયા કારણે એક્ટરે ડિવોર્સ લીધા જાણો

Aamir Khan: બોલીવુડ એક્ટર આમિર ખાન 61 વર્ષની ઉંમરે તેની ગર્લફ્રેન્ડ ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે ત્રીજા લગ્ન કરવા જઈ રહ્યો છે. આમિર ખાને તેના 60માં જન્મદિવસ પર ગૌરીને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી હતી અને જાહેર કર્યું હતું કે તેઓ રિલેશનશિપમાં છે. હવે તેઓ આ રિલેશનશિપને નામ આપવા જઈ રહ્યા છે. આમિર ખાન અને ગૌરી સ્પ્રેટ 5 જુલાઈ 2025 ના રોજ લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે. મહત્વનું છે કે આમિર ખાને આ પહેલા બે લગ્ન કર્યા છે અને તેના બંને લગ્ન 16-16 વર્ષ ચાલ્યા અને ત્યાર પછી એક્ટરે ડિવોર્સ લીધા. ત્યારે લોકો એ જાણવા પણ આતુર થયા છે કે કિરણ રાવ અને રીના દત્તા સાથે 16 વર્ષ રહ્યા પછી એવું કયું કારણ હતું કે આમિર ખાને અલગ થવાનું નક્કી કર્યું. તો ચાલો તમને જણાવીએ આમિર ખાનના પહેલા બે ડિવોર્સના કારણ વિશે જણાવીએ.
આમિર ખાન અને રીના દત્તાના લગ્ન
આમિરખાને પોતાના પગેલા લગ્ન તૂટવાનું કારણ જોહરના શો કોફી કરણમાં જણાવ્યું હતું. આમિર ખાને કોફી વિથ કરન શો દરમિયાન કહ્યું હતું કે રીના દત્તા સાથે લગ્ન થયા ત્યારે તે મેચ્યોર ન હતો. મેચ્યોરિટીના અભાવના કારણે તેમના સંબંધોમાં દુરી આવી ગઈ હતી. તે એક પિતા અને પતિ તરીકેની જવાબદારી બરાબર નિભાવી શક્યો નહીં. કામની વ્યસ્તતાના કારણે પત્ની અને બાળકને સમય પણ આપી શકતો નહીં. જેના કારણે બંને અલગ થયા. જોકે આમીર ખાને એવું પણ કહ્યું હતું કે રીના દત્તા સાથેના ડિવોર્સ તેના માટે દુઃખદાયક હતા.
કિરણ રાવ અને આમિર ખાનના લગ્ન
આમિર ખાને અન્ય એક ઇન્ટરવ્યૂ દરમ્યાન કિરણ રાવ સાથેના ડિવોર્સની ચર્ચા કરી હતી. તેને જણાવ્યું હતું કે કયા કારણથી બંને અલગ થયા. આમિર ખાનનું કહેવું હતું કે કિરણ સાથે તે ખરેખર પરિવારની જેમ રહ્યો. પરંતુ એક સમય પછી પતિ પત્ની તરીકેના સંબંધોમાં ફેરફાર થવા લાગ્યો. બંને લગ્નના પવિત્ર બંધનનું અપમાન કરવા માંગતા ન હતા તેથી તેમણે અલગ થવાનું નક્કી કર્યું. કારણ કે તેઓ એક સાથે કામ કરતા હતા એકબીજાની સાથે રહેતા હતા પરંતુ પતિ પત્ની ન હતા અને એટલા માટે જ તેમણે ડિવોર્સ લેવાનું નક્કી કર્યું.
જોકે અહીં જોવાની વાત એ છે કે આમિર ખાનના બંને લગ્ન 16 વર્ષ સુધી ચાલ્યા અને 16 વર્ષ પછી તેમના ડિવોર્સ થયા. આમિર ખાનને પહેલા 2 લગ્નથી 3 સંતાન છે. આમિર ખાને 1986 માં રીના દત્તા સાથે લગ્ન કર્યા હતા. તેમનું લગ્નજીવન 16 વર્ષ ચાલ્યું અને બંને 2002માં અલગ થયા. ત્યાર પછી આમિર ખાને 2005 માં કિરણ રાવ સાથે લગ્ન કર્યા. કિરણ રાવ સાથે પણ આમિર ખાનના લગ્ન 16 વર્ષ ચાલ્યા અને 2021 માં બંનેના ડિવોર્સ થયા.. અને હવે 2026 માં આમિર ખાન ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે ત્રીજા લગ્ન કરવા જઈ રહ્યો છે..
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)