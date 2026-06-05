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Aamir Khan: આમિર ખાનના બંને લગ્ન 16-16 વર્ષ ટક્યા, 16 વર્ષ પછી કયા કારણે એક્ટરે ડિવોર્સ લીધા જાણો

Aamir Khan: આમિર ખાન 61 વર્ષની ઉંમરે તેની ગર્લફ્રેન્ડ ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે ત્રીજા લગ્ન કરવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે ચર્ચા એ વાતની પણ થવા લાગી છે કે આમિર ખાનના પહેલા 2 લગ્નમાં ડિવોર્સ કયા કારણે થયા. જો કે સંયોગ એવો પણ છે કે આમિર ખાનના બંને લગ્ન 16-16 વર્ષ ચાલ્યા અને પછી તેણે ડિવોર્સ લીધા. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 05, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 06:12 PM IST
Aamir Khan: આમિર ખાનના બંને લગ્ન 16-16 વર્ષ ટક્યા, 16 વર્ષ પછી કયા કારણે એક્ટરે ડિવોર્સ લીધા જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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