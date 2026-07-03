/Aamir Khan એ કંફર્મ કર્યા ત્રીજા લગ્ન, કહ્યું 5 તારીખે Gauri Spratt સાથે ઘરમાં કરશે લગ્ન, લોકો પાસે માંગ્યા આશીર્વાદ

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: થોડા સમય પહેલા જ એ વાત સામે આવી હતી કે જુલાઈ મહિનામાં આમિર ખાન તેની ગર્લફ્રેન્ડ ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે ત્રીજા લગ્ન કરવા જઈ રહ્યો છે. જોકે અત્યાર સુધી આ મામલે ગૌરી સ્પ્રેટ કે આમિર ખાન તરફથી કોઈ કન્ફર્મેશન આવ્યું ન હતું. પરંતુ લગ્નના બે દિવસ પહેલા આમિર ખાને એ વાત કન્ફર્મ કરી દીધી છે કે 5 જુલાઈએ પ્રાઇવેટ ફંકશનમાં તે ગૌરી સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહ્યો છે.
તાજેતરમાં જ મુંબઈની એક ઇવેન્ટમાં પહોંચેલા આમિર ખાનને મીડિયા તરફથી લગ્ન અંગે પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રશ્નનો જવાબમાં આમિર ખાને પહેલી વખત લગ્ન અંગે વાત કરી હતી. આમિર ખાને લગ્નના પ્રશ્નોના જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે તે મુંબઈના પોતાના ઘરમાં જ એક પ્રાઇવેટ ઇવેન્ટમાં ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે લગ્ન કરવાનો છે. લગ્ન પાંચ જુલાઈએ થવાના છે તે વાત પણ કન્ફર્મ છે.
લગ્ન માટે શું કહ્યું આમિર ખાને ?
આમિરખાને ત્રીજા લગ્ન માટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે પરિવારના લોકો અને નજીકના મિત્રોની હાજરીમાં એક પ્રાઇવેટ ફંકશન રાખવામાં આવશે અને તેમાં ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે તે સાદાયથી લગ્ન કરવા જઈ રહ્યો છે. આમિર ખાનને કહ્યું કે કોઈ મોટું ફંક્શન કરવાનું નથી ઘરે જ નજીકના મિત્રો અને પરિવારના સભ્યો માટે નાનકડું ફંક્શન રાખવામાં આવ્યું છે. આમિર ખાને એવું પણ કહ્યું કે 5 જુલાઈ તેના માટે ખાસ દિવસ છે. સાથે જ તેને કહ્યું કે બધા જ લોકોના આશીર્વાદ જોઈએ છે અને લોકો પ્રાર્થના કરે કે તેમનું લગ્નજીવન સુખમય રહે.
61 વર્ષે આમિર ખાન કરશે ત્રીજા લગ્ન
આમિર ખાનના લગ્ન એટલા માટે પણ ચર્ચામાં છે કે આમિર ખાન 61 વર્ષની ઉંમરે ત્રીજા લગ્ન કરવા જઈ રહ્યો છે. આમિર ખાનના પહેલા લગ્ન 1986માં રીના દત્તા સાથે થયા હતા. રીના દત્તા સાથે 2002માં આમિર ખાનના ડિવોર્સ થયા ત્યાર પછી આમિર ખાને 2005માં ફિલ્મ મેકર કિરણ રાવ સાથે બીજા લગ્ન કર્યા. આમિર ખાન અને કિરણ રાવ 2021 માં અલગ થયા. ત્યાર પછી આમિર ખાન ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે જોવા મળતો. આમિર ખાને પોતાના 60માં જન્મદિવસ પર ગૌરી સ્પ્રેટ સાથેના સંબંધનો ખુલાસો કર્યો. અને હવે 5 જુલાઈ 2026 ના રોજ ગૌરી સાથે ત્રીજા લગ્ન કરવા જઈ રહ્યો છે.
કોણ છે ગૌરી સ્પ્રેટ ?
ગૌરી સ્પ્રેટ બેંગલુરુની એક ફેશન અને બ્યુટી પ્રોફેશનલ છે. ગૌરી સ્પ્રેટ આમિર ખાનના પ્રોડક્શન હાઉસમાં કામ કરી ચૂકી છે. આમિર ખાન અને ગૌરી એકબીજાને 25 વર્ષ પહેલા એ કોમન મિત્રના કારણે મળ્યા હતા પરંતુ ત્યાર પછી બંને વચ્ચે સંપર્ક રહ્યો નહીં. લાંબા સમય પછી આમિર ખાનની બહેન નુજહત ખાનના માધ્યમથી આમિર ખાન ફરીથી ગૌરીના સંપર્કમાં આવ્યો. આમિર ખાનના બીજા ડિવોર્સ પછી બંને નજીક આવ્યા અને એકબીજા સાથે પ્રેમ થયો. ગૌરી સ્પ્રેટના પણ આ બીજા લગ્ન છે. તેના પહેલા લગ્નથી તેને એક દીકરો છે.