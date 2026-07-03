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Aamir Khan એ કંફર્મ કર્યા ત્રીજા લગ્ન, કહ્યું 5 તારીખે Gauri Spratt સાથે ઘરમાં કરશે લગ્ન, લોકો પાસે માંગ્યા આશીર્વાદ

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: બોલીવુડ એક્ટર આમિર ખાન તેની ગર્લફ્રેન્ડ ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે લગ્ન કરશે તે વાતની ચર્ચા ઘણા સમયથી ચાલી રહી છે પણ હવે આ વાત ખુદ આમિર ખાને કંફર્મ કરી દીધી છે કે તે 5 જુલાઈએ ગૌરી સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહ્યો છે. ત્રીજા લગ્ન માટે આમિર ખાને શું જાણો વિગતવાર.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 03, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:55 AM IST
Aamir Khan એ કંફર્મ કર્યા ત્રીજા લગ્ન, કહ્યું 5 તારીખે Gauri Spratt સાથે ઘરમાં કરશે લગ્ન, લોકો પાસે માંગ્યા આશીર્વાદ
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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