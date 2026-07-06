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Fact Check: શું આમિર ખાન સાથે લગ્ન કર્યા પછી ગૌરીએ ઈસ્લામ ધર્મ અપનાવ્યો? જાણો શું છે સોશિયલ મીડિયાના દાવાનું સત્ય

Aamir Gauri Wedding: આમિર ખાન અને ગૌરી સ્પ્રેટે કોર્ટ મેરેજ કર્યાં છે. આ દરમિયાન પરિવારના લોકો અને નજીકના મિત્રો સામેલ થયા હતા. આમિર ખાનના ત્રીજા લગ્ન બાદ સોશિયલ મીડિયા પર આ પ્રકારની અટકળો લગાવવામાં આવી રહી છે કે ગૌરીએ આમિર સાથે લગ્ન કર્યા બાદ પોતાનો ધર્મ બદલ્યો છે. આવો આ દાવામાં કેટલું સત્ય છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 06, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:09 PM IST
Fact Check: શું આમિર ખાન સાથે લગ્ન કર્યા પછી ગૌરીએ ઈસ્લામ ધર્મ અપનાવ્યો? જાણો શું છે સોશિયલ મીડિયાના દાવાનું સત્ય
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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