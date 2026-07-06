/Fact Check: શું આમિર ખાન સાથે લગ્ન કર્યા પછી ગૌરીએ ઈસ્લામ ધર્મ અપનાવ્યો? જાણો શું છે સોશિયલ મીડિયાના દાવાનું સત્ય

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: આમિર ખાન અને ગૌરી સ્પ્રેટે 5 જુલાઈએ લગ્ન કરી લીધા છે. કપલે પોતાના નિવાસ્થાને એક સાદગીભર્યા સમારોહમાં લગ્ન કર્યાં છે. આ દરમિયાન ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના ગણતરીના લોકો અને પરિવારના સભ્યો સામેલ થયા હતા. આમિર અને ગૌરીના લગ્નની તસવીરો પણ સામે આવી છે, જેના પર લોકો પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યાં છે. 61 વર્ષની ઉંમરે ત્રીજા લગ્ન કરનાર આમિર ખાનને ટ્રોલ પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ સાથે સોશિયલ મીડિયા પર દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે ગૌરીએ આમિર સાથે લગ્ન બાદ ઇસ્લામ ધર્મ અપનાવ્યો છે. ઈન્ટરનેટ પર કરવામાં આવી રહેલા દાવામાં કેટલું સત્ય છે, આવો જાણીએ.
આમિર ખાન અને ગૌરી સ્પ્રેટે 5 જુલાઈએ બપોરે આશરે 12.4 કલાકે રજીસ્ટર્ડ મેરેજ કર્યાં. આ દરમિયાન આમિર ખાનના બાળકો ઇરા ખાન અઅને જુનૈદ ખાન, તેના જમાઈ નૂપુર શિખરે, ફિલ્મમેકર આશુતોષ ગોવારિકર, અંબાણી પરિવારના લોકો, અભિનેત્રી એલી અવરામ, ક્રિકેટર ઇરફાન પઠાણ, રાજનેતા રાજ ઠાકરે અને અન્ય લોકો સામેલ થયા હતા. બંનેના લગ્ન બાદ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ પોસ્ટમાં કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે લગ્ન બાદ ગૌરીએ ઇસ્લામ ધર્મ અપનાવી લીધો છે. આ દાવાને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર વિવિધ ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે અને લોકો તેનું સત્ય જાણવા ઈચ્છે છે. પરંતુ હવે આ વાયરલ દાવાને લઈને ફેક્ટ ચેક સામે આવ્યું છે, જેમાં સમગ્ર મામલાની હકીકત જણાવવામાં આવી છે.
શું ગૌરી સ્પ્રેટે ઇસ્લામ અપનાવી લીધો?
આમિર ખાન સાથે લગ્ન બાદ લોકો તે જાણવા ઈચ્છે છે કે શું ગૌરીએ આમિર ખાન સાથે લગ્ન કરતાં પહેલા ઇસ્લામ ધર્મ અપનાવ્યો છે કે નહીં. પરંતુ હજુ સુધી આમિર કે ગૌરી તરફથી પોતાના ધર્મ કે તેણે કોઈ ધર્મ બદલ્યો છે, તે વિશે સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. તેથી તે સ્પષ્ટ નથી કે ગૌરીએ લગ્ન પહેલા ઇસ્લામ ધર્મ અપનાવ્યો છે કે નહીં.
કિરણ-રીનાએ નહોતું કર્યું ધર્મ પરિવર્તન
આમિર ખાનના પ્રથમ લગ્ન રીના દત્તા સાથે થયા હતા, જેમાં તેને બે બાળકો છે- ઇરા અને જુનૈદ. બાદમાં તેણે ફિલ્મમેકર કિરણ રાવ સાથે લગ્ન કર્યાં અને 2011મા બંને અલગ થઈ ગયા હતા. પરંતુ આમિર સાથે લગ્ન બાદ રીના અને કિરણ, બંનેમાંથી કોઈે ઇસ્લામ ધર્મ અપનાવ્યો નહોતો અને તે પોત-પોતાના ધર્મનું પાલન કરતા રહ્યાં. તેવામાં તે સંભાવના છે કે ગૌરી પણ લગ્ન બાદ ઇસ્લામ ધર્મ અપનાવશે નહીં.
મહત્વના Q&A
1. આમિર ખાને કેટલા લગ્ન કર્યાં
જવાબઃ આમિર ખાને ગૌરી સાથે ત્રીજીવાર લગ્ન કર્યાં છે.
2. આમિર ખાને કોની સાથે પ્રથમ લગ્ન કર્યાં હતા?
જવાબઃ આમિર ખાને રીના દત્તા સાથે પ્રથમ લગ્ન કર્યાં હતા.
3. પ્રથમ લગ્નથી આમિર ખાનને કેટલા બાળકો છે?
જવાબઃ રીના દત્તા સાથે લગ્નમાં આમિર ખાનને બે બાળકો છે. ઈરા અને જુનૈદ.
4. આમિર ખાને બીજા લગ્ન કોની સાથે કર્યાં હતા?
જવાબઃ આમિર ખાને બીજા લગ્ન ફિલ્મમેકર કિરણ રાવ સાથે કર્યાં હતા.