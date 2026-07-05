/જાણો કેટલી છે આમિર ખાનની નેટવર્થ ? એક્ટરને છે લક્ઝરી કારનો શોખ, મુંબઈમાં જ નહીં કેલીફોર્નિયામાં પણ આલીશાન ઘર

Aamir Khan Net Worth: એક્ટર આમિર ખાન બોલીવુડમાં મિસ્ટર પરફેક્ટ તરીકે લોકપ્રિય છે. પોતાની લાઈફને પણ પરફેક્ટ બનાવવા માટે આમિર ખાને હવે ત્રીજા લગ્ન કર્યા છે. આમિર ખાને તેની ગર્લફ્રેન્ડ ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે ત્રીજા લગ્ન કરી નવી જિંદગીની શરૂઆત કરી છે. આજે આમિર ખાન વિશે ચારેતરફ ચર્ચા થઈ રહી છે અને તેમાં સૌથી વધારે ચર્ચા તેની નેટવર્થ, સંપત્તિ અને લાઈફ સ્ટાઈલ સંબંધિત થઈ રહી છે.
આમિર ખાનની નેટવર્થ કેટલી ?
બોલીવુડમાં આમિર ખાન છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી એક્ટિવ છે અને તેણે એક્ટિંગથી કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ બનાવી છે. એક રિપોર્ટ અનુસાર બોલીવુડ એક્ટર આમિર ખાનની કુલ સંપત્તિ 1862 કરોડ રૂપિયાની છે. આમિર ખાન બોલીવુડના સૌથી અમીર એક્ટર્સ માંથી એક છે. આમિર ખાનની કમાણીનો મુખ્ય સોર્સ ફિલ્મો, તેનું પ્રોડક્શન હાઉસ અને બ્રાન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટ છે.
આમિર ખાનના કરોડોની કિંમતના ઘર
મુંબઈ જેવા શહેરમાં એક ઘર બનાવવું પણ લોકો માટે મુશ્કેલ હોય છે ત્યાં આમિર ખાન પાસે મુંબઈમાં અલગ અલગ પ્રોપર્ટી છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર મુંબઈના પાલી હિલ એરિયામાં આમિર ખાનની 60 કરોડની પ્રોપર્ટી છે આ ઉપરાંત અહીં તેનું એક લક્ઝરી અપાર્ટમેન્ટ પણ છે.. મુંબઈના અલગ અલગ વિસ્તારમાં આમિર ખાનના ફ્લેટ અને અપાર્ટમેન્ટ છે.
અમેરિકામાં આમિરનો આલિશાન બંગલો
આ સિવાય પંચગીનીમાં આમિર ખાનનું સાત કરોડ રૂપિયાનું ફાર્મહાઉસ છે. મુંબઈના બાંદ્રામાં આમિર ખાનનો આલીશાન બંગલો છે જેની કિંમત પણ 60 કરોડ જેટલી કહેવામાં આવે છે. ઉત્તર પ્રદેશના શાહબાદમાં આમિર ખાનના નામે પુસ્તૈની મકાનો છે. ભારતમાં પ્રોપર્ટી ઉપરાંત અમેરિકામાં પણ આમિર ખાનનો કરોડોની કિંમતનો શાનદાર બંગલો છે.
આમિર ખાનનું લક્ઝરી કાર કલેક્શન
આમિર ખાન પાસે સંપત્તિ ઉપરાંત લક્ઝરી કારનો પણ ઢગલો છે. આમિર ખાન લક્ઝરી કારણો શોખીન છે.. તેની કારમાં રોલ્સ રોયસ ઘોસ્ટ, મર્સિડીઝ બેંસ એસ 600, બેંટલે ફ્લાઈંગ સ્પર જેવી લક્ઝરી કારનો સમાવેશ થાય છે જેની કિંમત કરોડો રૂપિયામાં છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)