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જાણો કેટલી છે આમિર ખાનની નેટવર્થ ? એક્ટરને છે લક્ઝરી કારનો શોખ, મુંબઈમાં જ નહીં કેલીફોર્નિયામાં પણ આલીશાન ઘર

Aamir Khan Net Worth: આજે સોશિયલ મીડિયા પર સૌથી વધુ ચર્ચા આમિર ખાનની થઈ રહી છે. આજે તેણે લોંગ ટાઈમ ગર્લફ્રેન્ડ ગૌરી સ્પ્રેટને પત્ની બનાવી છે. 61 વર્ષે ત્રીજા લગ્ન કરનાર ગૌરીના પતિ આમિર ખાન કેટલા અમીર છે તેવો પ્રશ્ન પણ થવા લાગ્યો છે તો ચાલો જાણીએ આમિર ખાન કેટલા કરોડનો માલિક છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 05, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:23 PM IST
જાણો કેટલી છે આમિર ખાનની નેટવર્થ ? એક્ટરને છે લક્ઝરી કારનો શોખ, મુંબઈમાં જ નહીં કેલીફોર્નિયામાં પણ આલીશાન ઘર
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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