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આમિર ખાનની લવ લાઈફ વિશે જાણો,1986 થી 2026 સુધીમાં 3 વખત થયો પ્રેમ, 2 ડિવોર્સ અને હવે ત્રીજા લગ્ન

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: આમિર ખાન અને ગૌરી સ્પ્રેટના ત્રીજા લગ્ન ચર્ચામાં છે. 61 વર્ષની ઉંમરે આમિર ત્રીજી વખત દુલ્હો બન્યો છે. તેવામાં તેની પર્સનલ લાઈફ વિશે જાણવાની લોકોની આતુરતા વધી છે. આમિર ખાનને 1986 થી 2026 સુધીમાં ત્રણ વખત સાચો પ્રેમ થયો છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ આમિર ખાનની લવ લાઈફની ટાઈમલાઈન. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 05, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:50 AM IST
આમિર ખાનની લવ લાઈફ વિશે જાણો,1986 થી 2026 સુધીમાં 3 વખત થયો પ્રેમ, 2 ડિવોર્સ અને હવે ત્રીજા લગ્ન
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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