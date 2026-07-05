/આમિર ખાનની લવ લાઈફ વિશે જાણો,1986 થી 2026 સુધીમાં 3 વખત થયો પ્રેમ, 2 ડિવોર્સ અને હવે ત્રીજા લગ્ન

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: કોણ કહે છે લાઈફમાં સાચો પ્રેમ એક જ વાર થાય છે ? આમિર ખાનને જુઓ તેને સાચો પ્રેમ 3 વખત થયો અને તેણે 3 લગ્ન પણ કર્યા છે. 5 જુલાઈ 2026 ના રોજ આમિર ખાને ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે લગ્ન કર્યા. આ લગ્નમાં આમિર ખાનના પરિવારના લોકો અને બાળકોએ હાજરી આપી. આમિર ખાનના લગ્ન સાથે તેની લવ લાઈફ પણ ચર્ચાનો વિષય બની છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ આમિર ખાનના 3 સાચા પ્રેમની સ્ટોરી વિશે.
આમિર ખાનને 1986 માં થયો પહેલી નજરનો પ્રેમ
આમિર ખાનનો પહેલો પ્રેમ હતી રીના દત્તા. રીના દત્તા આમિર ખાનની પાડોશી હતી. તેઓ મિત્ર હતા. તેમાંથી પ્રેમ થયો. લગ્ન માટે પરિવારે મંજૂરી ન આપી તો 1986 માં બંનેએ ગુપચુપ લગ્ન કરી લીધા. જો કે લગ્ન પછી પરિવારે લગ્ન સ્વીકારી લીધા.આમિર ખાનના ફિલ્મી કરિયરના ખરાબ દિવસોમાં રીના દત્તા તેની સાથે સપોર્ટમાં રહેતી જોવા મળી હતી. 16 વર્ષ સાથે રહ્યા પછી 2002 માં આમિર અને રીના દત્તા અલગ થયા. લગ્નજીવનથી તેમને 2 બાળકો છે ઈરા ખાન અને જૂનૈદ ખાન.
ફિલ્મ લગાનના સેટ પર શરુ થઈ બીજી લવસ્ટોરી
2002 માં લગ્ન તુટ્યા પછી લગાન ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન આમિર ખાન કિરણ રાવના પ્રેમમાં પડ્યો. ફિલ્મમાં કિરણ રાવ આસિસ્ટંટ ડાયરેક્ટર તરીકે કામ કરતી હતી. તેમની વચ્ચે પણ મિત્રતા હતી જે પ્રેમમાં બદલી ગઈ. ત્યારબાદ 2005 માં આમિર ખાને કિરણ રાવ સાથે લગ્ન કર્યા. કિરણ રાવ અને આમિર ખાનનો એક દીકરો છે જેનું નામ આઝાદ છે. જો કે આમિર ખાનના બીજા લગ્ન પણ ટક્યા નહીં. 2021 માં આમિર ખાન અને કિરણ રાવ અલગ થયા.
આમિર ખાનનો ત્રીજો પ્રેમ ગૌરી સ્પ્રેટ
કિરણ રાવથી અલગ થયા પછી થોડા સમયમાં ગૌરી અને આમિર એકબીજાના સંપર્કમાં આવ્યા. બંને એકબીજાને લાંબા સમયથી ઓળખતા હતા. કિરણ રાવથી અલગ થયા પછી આમિર ખાન ગૌરીનો મિત્ર બન્યો અને તેમની મિત્રતા પણ પ્રેમમાં બદલી ગઈ. 2025 માં આમિર ખાને તેના જન્મદિવસે ગૌરી સાથેના સંબંધોને સાર્વજનિક કર્યા અને હવે ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે લગ્ન કર્યા છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)