Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /આમિર ખાનનો સાવકો ભાઈ નીકળ્યો રિયલ વીલન, પત્ની ઈવા ગ્રોવરને ડાયરેક્ટર સાથે સુવા કરતો ફોર્સ, અભિનેત્રીએ જણાવી આપવીતી

આમિર ખાનનો સાવકો ભાઈ નીકળ્યો રિયલ વીલન, પત્ની ઈવા ગ્રોવરને ડાયરેક્ટર સાથે સુવા કરતો ફોર્સ, અભિનેત્રીએ જણાવી આપવીતી

ટીવી અભિનેત્રી ઈવા ગ્રોવર એક ઈન્ટરવ્યુ દરમિયાન તેના એક્સ હસબંડ વિશે ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે. સૌથી પહેલા જણાવી દઈએ કે ઈવા ગ્રોવરનો પૂર્વ પતિ હૈદર અલી ખાન છે જે આમિર ખાનનો સાવકો ભાઈ છે. અભિનેત્રીના જણાવ્યા અનુસાર હૈદર તેને પૈસા અને કામ માટે ડિરેક્ટર્સ સાથે સુવાનો ફોર્સ કરતો હતો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 25, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:31 PM IST
આમિર ખાનનો સાવકો ભાઈ નીકળ્યો રિયલ વીલન, પત્ની ઈવા ગ્રોવરને ડાયરેક્ટર સાથે સુવા કરતો ફોર્સ, અભિનેત્રીએ જણાવી આપવીતી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
શું માત્ર પત્ર આપવાથી જ છૂટી જાય છે મંત્રી પદ? જાણો રાજીનામાની અસલી પ્રક્રિયા!
Dharmendra Pradhan57 min ago
2
Dharmendra Pradhan1 hr ago
3
IND vs ZIM 2nd T201 hr ago
4
Darshan Jariwala1 hr ago
5
Dharmendra Pradhan2 hrs ago