/આમિર ખાનનો સાવકો ભાઈ નીકળ્યો રિયલ વીલન, પત્ની ઈવા ગ્રોવરને ડાયરેક્ટર સાથે સુવા કરતો ફોર્સ, અભિનેત્રીએ જણાવી આપવીતી

ટીવી ઈંડસ્ટ્રીની જાણીતી અભિનેત્રી ઈવા ગ્રોવરે તેના લગ્નજીવનની દર્દનાક સ્ટોરી એક ઈંટરવ્યુ દરમિયાન શેર કરી હતી. તેણે જણાવ્યું હતું કે માત્ર 18 દિવસના પ્રેમ પછી તેણે એક વ્યક્તિ પર વિશ્વાસ કરી લગ્ન કરી લીધા અને પછી તેની લાઈફ નરક જેવી બની ગઈ હતી. જેમાં સૌથી ખરાબ અનુભવ તેના માટે હતો જ્યારે તેના પતિ હૈદર અલી ખાને તેને પ્રોડ્યુસર અને ડાયરેક્ટર્સ સાથે સુવા માટે ફોર્સ કર્યો હતો.
સૌથી પહેલા તો એ જાણી લો કે ઈવા ગ્રોવરનો પતિ હૈદર અલી ખાન એટલે બોલીવુડર સુપરસ્ટાર આમિર ખાનનો સાવકો ભાઈ. સિદ્ધાર્થ કનન સાથેના ઈંટરવ્યુમાં ઈવાએ લગ્નજીવનના ખરાબ અનુભવ પર ખુલાસા કર્યા હતા. ઈવાએ જણાવ્યું કે તેણે લગ્ન કર્યા પછી થોડો સમય બધું બરાબર હતું પછી અચાનક જ હૈદર હિંસક બની ગયો. તે ઈવા પર હાથ પણ ઉપાડતો. ધીરે ધીરે ઘરની હાલત ખરાબ થવા લાગી.
ઈવાએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે ઘર સંભાળવા માટે તેણે કાર વેંચી નાખી, એફડી તોડી નાખી બધું કર્યું પણ હૈદરની હિંસક વિચારધારા અટકી નહીં. તેણે ઈવા ગ્રોવરને ઈંડસ્ટ્રીના મોટા ડાયરેક્ટર્સ અને પ્રોડ્યુસર્સ સાથે સુવા માટે ફોર્સ કરવાનું શરુ કર્યું જેથી તેને કામ અને પૈસા મળે. આ વાતથી ઈવા ભાંગી પડી અને તેણે લગ્ન તોડવાનું નક્કી કરી લીધું.
ઈવાએ તેના ઈંટરવ્યુમાં એવું પણ કહ્યું કે લગ્ન પછી તેને ખબર પડી કે હૈદર સ્કિજોફ્રેનિયાથી પીડિત હતો. આ વાત તેનાથી છુપાવવામાં આવી હતી. ઈવાએ આગળ જણાવ્યું હતું કે આજે હૈદર અલી ખાનની હાલત દયા આવી જાય તેવી છે. તે ચોલમાં દિવસો પસાર કરી રહ્યો છે. જેણે તેની લાઈફ નરક બનાવી દીધી હતી તેની હાલત જોઈ તેને દયા આવી જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)