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Aamir Khan: આમિર ખાનના ત્રીજા લગ્ન સામે વિવાદ વધ્યો, લવ જેહાદ પછી લગ્ન વિરુદ્ધ બહાર પડ્યો ફતવો

Aamir Khan On Third Marriage Controversy: આમિર ખાને ત્રીજા લગ્ન અશુભ સમયમાં કરી લીધા હોય તેમ લાગે છે. કારણ કે લગ્ન સંબંધિત વિવાદો શાંત થવાને બદલે વધી રહ્યા છે. એક તરફ આમિર ખાન પર લવ જેહાદનો આરોપ લાગ્યો તો બીજી તરફ તેના ત્રીજા લગ્ન વિરુદ્ધ ફતવો જાહેર કરવામાં આવ્યો. આ મામલો શું છે ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 15, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:33 PM IST
Aamir Khan: આમિર ખાનના ત્રીજા લગ્ન સામે વિવાદ વધ્યો, લવ જેહાદ પછી લગ્ન વિરુદ્ધ બહાર પડ્યો ફતવો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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