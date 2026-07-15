/Aamir Khan: આમિર ખાનના ત્રીજા લગ્ન સામે વિવાદ વધ્યો, લવ જેહાદ પછી લગ્ન વિરુદ્ધ બહાર પડ્યો ફતવો

Aamir Khan On Third Marriage Controversy: આમિર ખાને ગૌરી સ્પ્રેટ સાથેના રિલેશનશીપની જાહેરાત કરી ત્યાં સુધી કોઈ સમસ્યા ન હતી. પણ જ્યારથી તેણે ગૌરી સાથે ત્રીજા લગ્ન કર્યા છે ત્યારથી આમિર ખાન વિવાદમાં આવી ગયો છે. સોશિયલ મીડિયા પર ત્રીજા લગ્નને લઈ ટ્રોલ કરવાથી શરુ થયેલી વાત હવે લવ જેહાદ અને ફતવા સુધી આવી ગઈ છે. આમિર ખાનના ત્રીજા લગ્ન મામલે શું વિવાદો ચાલી રહ્યા છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
5 જુલાઈ 2026 ના રોજ આમિર ખાને તેના 3 સંતાનોની હાજરીમાં ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે ઘરમાં રજીસ્ટર્ડ મેરેજ કર્યા. લગ્નના થોડા દિવસ સુધી તો બધું બરાબર હતું ત્યારબાદ એક પછી એક વિવાદો શરુ થયા જેમાં કેટલાક લોકો દ્વારા આમિર ખાન પર લવ જેહાદને પ્રોત્સાહન આપવાનો આરોપ પણ લગાડવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ મુસ્લિમ પર્સનલ દારુલ ઈફ્તાના શાહી ચીફ મૌલાના ઈબ્રાહિમ હુસ્સૈને આમિર ખાનના ત્રીજા લગ્ન વિરુદ્ધ ફતવો પણ જાહેર કર્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે આમિરના ત્રીજા લગ્ન શરિયા વિરુદ્ધ છે કારણ કે ગૌરી મુસ્લિમ નથી.
હવે આ મામલે વાત વધતાં આમિર ખાને ચુપ્પી તોડી છે. લવ જેહાદ મામલે આમિર ખાને કહ્યું છે કે તેની પત્ની ગૌરી હિંદૂ નથી ક્રિશ્ચન છે. આ સિવાય આમિરે ખુલાસો કર્યો કે તેની પહેલી પત્ની રીના અને બીજી પત્ની કિરણે પણ ધર્મ બદલ્યો ન હતો. રેડિફને આપેલા ઈંટરવ્યુમાં આમિર ખાને કહ્યું હતું કે, તેના સંબંધો સમ્માન અને અંગત પસંદ આધારિત છે. ધાર્મિક વાતો પર નહીં. તેણે જણાવ્યું કે તેનો પરિવાર બધાને સાથે લઈને ચાલવામાં માને છે. તેની બહેનોના લગ્ન હિંદુ પરિવારમાં થયા છે. તેની દીકરીના લગ્ન પણ હિંદુ સાથે થયા છે. તેમના પરિવારમાં દરેક સંબંધને અપનાવવામાં આવે છે.
આમિર ખાનના લગ્ન વિરુદ્ધ ફતવો
મૌલાના ઈબ્રાહિમ હુસ્સૈનને આમિર ખાનના ત્રીજા લગ્ન વિરુદ્ધ જે ફતવો જાહેર કર્યો છે તેની વાત કરીએ તો તેમનું કહેવું છે કે આમિરના લગ્ન ગૌરી સાથે થયા તે માન્ય નથી કારણ કે એક મુસ્લિમ પુરુષ કોઈ અલગ ધર્મની મહિલા સાથે ત્યાં સુધી લગ્ન ન કરી શકે જ્યાં સુધી મહિલા ઈસ્લામ ન સ્વીકારે. તેમણે તો આગળ એવું પણ કહી દીધું કે જે મુસ્લિમ પુરુષ અન્ય ધર્મની મહિલા સાથે લગ્ન કરે તો તેવા લગ્નને ઈસ્લામમાં હરામ ગણવામાં આવે છે. આવા લગ્ન પાપ ગણાય છે. જો કે આ મામલે આમિર ખાન તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી નથી. પણ અગાઉના ઈંટરવ્યુમાં ત્રીજા લગ્નના વિવાદમાં તેણે કહ્યું હતું કે તેની પૂર્વ પત્નીઓએ પણ ધર્મ બદલ્યો ન હતો. કારણ કે તેના પહેલા 2 લગ્ન પણ સિવિલ મેરેજ હતા.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)