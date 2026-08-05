મારી સામે જ પ્રોડ્યૂસરે કહ્યું- હું એમની સાથે સૂઈશ પણ કામ નહીં આપું..." બોલિવૂડની કડવી સચ્ચાઈ પર આંચલ ખુરાનાનો ખુલાસો

આંચલ ખુરાના કહે છે કે કોઈએ ક્યારેય તેમનો સીધો સંપર્ક કર્યો નથી કે કાસ્ટિંગ કાઉચનો સામનો કર્યો નથી પણ આંચલના મતે લોકો તેના દબંગ અને બોલ્ડ વ્યક્તિત્વથી ડરે છે, તેથી કોઈએ ક્યારેય તેમના ચહેરા પર કંઈપણ અયોગ્ય કહેવાની હિંમત કરી નથી.
આંચલે ઉલ્લેખ કર્યો કે તે આવા લોકોને શરૂઆતમાં જ ઓળખી જાય છે, તેથી આવી પરિસ્થિતિઓમાં ક્યારેય મૂકાતી નથી. તે ક્યારેય કોઈની પણ હાઉસ પાર્ટીઓમાં હાજરી આપવાનું ટાળે છે.
આંચલે ટેલી મસાલા સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું છે કે તે સમજે છે કે નેટવર્કિંગ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે. એક સમયે એક નિર્માતા સાથેની વાતચીતમાં બોલિવૂડની કઠોર વાસ્તવિકતાઓ અને તેની અંદરના કેટલાક લોકોની માનસિકતા છતી થઈ હતી.
આંચલે કહ્યું, "એક પાર્ટીમાં ત્રણ કે ચાર છોકરીઓ એક પ્રોડ્યૂસર સામે નખરાઓ કરી રહી હતી. મને આ જોઈને આઘાત લાગ્યો. ત્યારે નિર્માતાએ ટિપ્પણી કરી, 'આ છોકરીઓ એવું વિચારી રહી છે કે પ્રોડ્યૂસર સાથે ઉંઘીશું તો કામ મળી જશે પણ એ ખોટું વિચારી રહી છે.
હું ચોક્કસ તેમની સાથે સૂઈશ, પણ હું તેમને કામ નહીં આપું. એક રશિયન મહિલા એમના કરતાં મને સસ્તી પડે. હું તેમને કાસ્ટ કરીને મારો શો કેમ બગાડીશ? અભિનેત્રીએ કહ્યું કે તે ઈન્ડસ્ટ્રીઝના લોકોની માનસિકતાથી ચોંકી ગઈ છે.
આંચલે કહ્યું કે તે તમામ પ્રકારની ભૂમિકાઓ ભજવવા માટે તૈયાર છે પરંતુ "ગંદુ" કામ કરવાનો ઇનકાર કરે છે. તેને બિકીની પહેરવામાં કોઈ વાંધો નથી, જોકે તે મોટી ભીડ સામે બિકીની દ્રશ્ય કરવામાં અસ્વસ્થતા અનુભવી શકે છે.
આંચલે શેર કર્યું કે તેને એકવાર એક વેબ શો માટે ઓફર મળી હતી જેમાં ચુંબન દ્રશ્યનો સમાવેશ થતો હતો. તેણે ટીમના મેમ્બરને નિર્માતા પાસેથી દ્રશ્ય વિશે વિગતો મેળવવા કહ્યું.
નિર્માતાએ એક વોઇસ નોટ સાથે જવાબ આપ્યો, "તમારો મતલબ શું છે, 'કેવા પ્રકારનું ચુંબન'? શું તે સમજતી નથી કે ચુંબન શું છે? તે ગાલ પર ચુંબન નથી; તે લિપ-લોક છે. તે એક પ્રોપર સીન છે."
તે બ્રિફ સાંભળીને મને આઘાત લાગ્યો. તેઓ મૂળભૂત રીતે કામ વેચી રહ્યા છે." નિર્માતાનો અવાજ સાંભળીને મને એટલો ગુસ્સો આવ્યો કે મેં તે ઓફરને ઠુકરાવી દીધી હતી.