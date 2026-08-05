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  • /મારી સામે જ પ્રોડ્યૂસરે કહ્યું- હું એમની સાથે સૂઈશ પણ કામ નહીં આપું... બોલિવૂડની કડવી સચ્ચાઈ પર આંચલ ખુરાનાનો ખુલાસો

મારી સામે જ પ્રોડ્યૂસરે કહ્યું- હું એમની સાથે સૂઈશ પણ કામ નહીં આપું..." બોલિવૂડની કડવી સચ્ચાઈ પર આંચલ ખુરાનાનો ખુલાસો

ગંદુ કામ કરીને રોલ નથી જોઈતો! કાસ્ટિંગ કાઉચ અને પ્રોડ્યૂસરની વિકૃત માનસિકતા પર આંચલ ખુરાનાએ મોટો ધડાકો કર્યો છે. મારી સામે જ પ્રોડ્યૂસરે કહ્યું- હું એમની સાથે સૂઈશ પણ કામ નહીં આપું..." બોલિવૂડની કડવી સચ્ચાઈ પર અભિનેત્રીનો આ બેબાક અંદાજ હાલમાં ચર્ચા છે. તેને ખુલ્લેઆમ કહ્યું છે કે તે ક્યારેય હાઉસ પાર્ટીઓમાં જતી નથી અને એકવાર બોલ્ડ સીન માટે ઓફર ઠુકરાવી દીધી હતી. 

Published: Aug 05, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:02 PM IST
મારી સામે જ પ્રોડ્યૂસરે કહ્યું- હું એમની સાથે સૂઈશ પણ કામ નહીં આપું..." બોલિવૂડની કડવી સચ્ચાઈ પર આંચલ ખુરાનાનો ખુલાસો

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