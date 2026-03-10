Prev
60 ઘર, 100 પાણીના ટેન્કર અને 2.5 એકરમાં સેટ... આ સોન્ગ માટે તૈયાર કરાઈ હતી વિશાળ ઝૂંપડપટ્ટી

'ધ પેરેડાઇઝ'નું 'આયા શેર' ગીત વર્ષના સૌથી મોટા હિટ ગીતોમાંનું એક છે, જેને મલ્ટીપલ ભાષાઓમાં લાખો વ્યૂઝ મળ્યા છે અને ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ્સ પર તેનો શાનદાર જલવો જોવા મળી રહ્યો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 10, 2026, 03:45 PM IST
  • "ધ પેરેડાઇઝ"નું ટીઝર રિલીઝ થયું છે
  • તેને દર્શકો તરફથી જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો છે
  • તેના એક સોન્ગ માટે 2.5 એકરમાં સેટ તૈયાર કરાયો હતો

"ધ પેરેડાઇઝ"એ સૌથી વધુ ચર્ચિત ફિલ્મોમાંની એક છે અને જ્યારથી તેનું ટીઝર રિલીઝ થયું છે, ત્યારથી તેનો ઉત્સાહ સતત વધી રહ્યો છે. તેને દર્શકો તરફથી જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો છે, જેને લાખો વ્યૂઝ ઓનલાઇન મળ્યા છે. આ ટીઝરે સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી છે, ફિલ્મ પ્રત્યે લોકોની ઉત્સુકતા વધારી છે. આ વધતા ક્રેઝને કારણે "ધ પેરેડાઇઝ" વર્ષની સૌથી અપેક્ષિત ફિલ્મોમાંની એક બની છે.

20 દિવસની મહેનત બાદ તૈયાર થયો સેટ

"ધ પેરેડાઇઝ"ના તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલા ગીત "આયા શેર" એ તેની જબરદસ્ત એનર્જી અને અદભુત સીને દર્શકોને પ્રભાવિત કર્યા છે. ગીતની ભવ્યતા અને તેના રિયલ દેખાવાનું મુખ્ય કારણ ફિલ્મના આર્ટ ડિપાર્ટમેન્ટની સખત મહેનત છે, જેમણે ભવ્ય સેટ બનાવ્યો છે. સૌથી વિશિષ્ટ સેટઅપમાંનો એક "હીરો હાઉસ" (કમાન્ડ સેટ) છે, જે 60 ફૂટ પહોળો, 45 ફૂટ ઊંચો અને 25 ફૂટ ઊંડો છે, જે ખાસ કરીને હીરોના ડીપ સીન માટે બનાવવામાં આવ્યો છે. 

આ વિશાળ સ્ટ્રક્ચર બનાવવા માટે આશરે 25 મજૂરોએ 20 દિવસ સુધી મહેનત કરી હતી અને તેને આસપાસના વાતાવરણમાં સંપૂર્ણપણે રીયલ દેખાવા માટે એક ખાસ તકનીકનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

60 અસલી ઘરો બનાવવામાં આવ્યા 

ગીતમાં જોવા મળતી બીજી એક અનોખી વિશેષતા એ છે કે બિરયાનીના મોટા બાઉલ જેવું સ્ટ્રક્ચર. તેને કોપર ફિનિશ અને એન્ટિક લુક આપવામાં આવ્યો છે જેથી ખરેખર અસલી અને સ્વદેશી દેખાય. 10 ફૂટ પહોળું, 20 ફૂટ ત્રિજ્યા અને 6 ફૂટ ઊંચાઈ ધરાવતું, આ સેટઅપ 5-7 લોકોની ટીમ દ્વારા માત્ર પાંચ દિવસમાં બનાવવામાં આવ્યું હતું. 

આ ઉપરાંત 2.5 એકરમાં 'વોટર બોડી વિલેજ સેટ' બનાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ડમી સ્ટ્રક્ચર્સને બદલે 60 અસલી ઘરો બનાવવામાં આવ્યો હતા. આ ગામ બનાવવા માટે લગભગ 50 મજૂરોએ 30 દિવસ કામ કર્યું હતું, જે એક સમયે લગભગ 500 લોકોને સમાવવા માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું. પાણીના સીન માટે 100 ટેન્કર પાણી મંગાવવામાં આવ્યું હતું, જેને ભરવામાં સાત દિવસ લાગ્યા હતા. વધુમાં પાણી સંગ્રહ કરવા માટે એક અલગ 20 ફૂટ ઊંડું તળાવ પણ બનાવવામાં આવ્યું હતું.

ડમ્પ યાર્ડ સેટ આ રીતે તૈયાર કરાયો

પ્રોડક્શને 120 ફૂટ લાંબો, 50 ફૂટ પહોળો અને 30 ફૂટ ઊંચો એક વિશાળ 'ડમ્પ યાર્ડ' સેટ પણ બનાવ્યો હતો. 25 લોકોની ટીમને આ બનાવવામાં 30 દિવસ લાગ્યા હતા, જેનો ઉદ્દેશ્ય અસલી ડમ્પ યાર્ડ જેવો ગામઠી અને જૂનો લૂક આપવાનો હતો. આ સેટ્સની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે તે કુદરતી વાતાવરણને ખલેલ પહોંચાડ્યા વિના બનાવવામાં આવ્યો હતો. 

 

