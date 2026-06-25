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Blast Movie: ઓટીટી પર જુઓ નવી માર્શલ આર્ટ્સ થ્રિલર ફિલ્મ બ્લાસ્ટ, IMDb રેટિંગ પણ છે જોરદાર

Blast Movie OTT Release: જો તમે સાઉથની એક્શન ફિલ્મો જોવાના શોખીન છો તો તમારા માટે ગુડ ન્યુઝ છે. મે મહિનામાં બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ બ્લાસ્ટ હવે હીંદીમાં ઓટીટી પર રિલીઝ થઈ ચુકી છે. તો ફટાફટ ચેક કરી લો બ્લાસ્ટ ફિલ્મ હિંદીમાં કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોવા મળશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 25, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:04 PM IST
Blast Movie: ઓટીટી પર જુઓ નવી માર્શલ આર્ટ્સ થ્રિલર ફિલ્મ બ્લાસ્ટ, IMDb રેટિંગ પણ છે જોરદાર
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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