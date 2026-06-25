/Blast Movie: ઓટીટી પર જુઓ નવી માર્શલ આર્ટ્સ થ્રિલર ફિલ્મ બ્લાસ્ટ, IMDb રેટિંગ પણ છે જોરદાર

Blast Movie OTT Release: અનેક લોકો એવા હોય છે જેમને સાઉથની એક્શન ફિલ્મો જોવાનો શોખ હોય છે. જો તમને પણ સાઉથની એક્શન ફિલ્મો જોવી ગમે છે તો તમારા માટે ઓટીટી પર સાઉથની ધમાકેદાર ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ચૂકી છે. અહીં વાત થઈ રહી છે બ્લાસ્ટ ફિલ્મની જે મે મહિનામાં જ બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થઈ હતી. જો તમને ન ખબર હોય તો જણાવી દઈએ કે બ્લાસ્ટ ફિલ્મ માર્શલ આર્ટસ થ્રિલર ફિલ્મ છે. આ નવી નક્કોર ફિલ્મ હવે ઓટીટી પર રિલીઝ થઈ ચૂકી છે.
માર્શલ આર્ટ્સ થ્રિલર ફિલ્મ બ્લાસ્ટ
બ્લાસ્ટ ફિલ્મ સિનેમા ઘરોમાં 28 મે 2026 ના રોજ રિલીઝ થઈ હતી. ફિલ્મનું ડાયરેક્શન સુભાષ કે રાજે કરેલું છે. સુભાષ કે રાજની આ પહેલી ફિલ્મ છે. જોકે આ ફિલ્મને લોકોએ ખૂબ પસંદ કરી હતી અને હવે આ ફિલ્મ ઓટીટીના દર્શકો માટે ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ કરી દેવામાં આવી છે.
બ્લાસ્ટ ફિલ્મ કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોવી ?
જો આ વીકમાં તમે ઘરે બેઠા નવી ફિલ્મ માંગો છો તો બ્લાસ્ટ ફિલ્મ જોઈ શકો છો, કારણ કે 25 જૂનથી નેટફ્લિક્સ પર બ્લાસ્ટ ફિલ્મ સ્ટ્રીમ કરી દેવામાં આવી છે. નેટફ્લિક્સ પર બ્લાસ્ટ ફિલ્મ હિન્દી, તેલુગુ, કન્નડ, મલયાલમ અને તમિલ ભાષામાં જોઈ શકાશે.
બ્લાસ્ટ ફિલ્મનું બજેટ અને બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન
રિપોર્ટ્સ અનુસાર બ્લાસ્ટ ફિલ્મનું બજેટ માત્ર 18 કરોડ રૂપિયા છે. 18 કરોડમાં બનેલી આ ફિલ્મે દુનિયાભરમાં 72 કરોડથી વધુનો કારોબાર કર્યો હતો. એટલે કે બજેટની દ્રષ્ટિએ આ ફિલ્મ સક્સેસફુલ સાબિત થઈ હતી.
બ્લાસ્ટ ફિલ્મની સ્ટોરી IMDb રેટિંગ
બ્લાસ્ટ ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં અર્જુન, અભિરામી અને પ્રીતિમુકુંદન જોવા મળે છે. ફિલ્મી સ્ટોરી એક પરિવાર આસપાસ ફરે છે જેનું શાંત અને ખુશહાલ જીવન ક્યારે મુસીબતમાં પડી જાય છે જ્યારે તેનો સામનો ખતરનાક કોર્પોરેટ સિન્ડિકેટ સામે થાય છે. ત્યાર પછી આ પરિવાર પોતાની સુરક્ષા માટે લડે છે. ફિલ્મ જેમ જેમ આગળ વધે છે તેમ પરિવારના લોકોને મોટા ષડયંત્ર વિશે પણ ખબર પડે છે. બ્લાસ્ટ ફિલ્મનું આઈએમડીબી રેટિંગ પણ 10 માંથી 7.8 નું છે. એટલે આ ફિલ્મ મસ્ટ વોચ તો છે જ.