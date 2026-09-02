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OTT Releases: તાપસી પન્નુની ફિલ્મ ગાંધારીથી લઈ બિગ બોસ 20 આ વીકમાં ઓટીટી પર થશે સ્ટ્રીમ

September First Week OTT Release: સપ્ટેમ્બર મહિનાના પહેલા સપ્તાહમાં રજાઓ દરમિયાન ઘરે બેઠા મનોરંજન માટે ઓટીટી પર ધમાકેદાર ફિલ્મો અને સીરીઝ તેમજ રિયાલીટી શો શરુ થઈ રહ્યા છે. નેટફ્લિક્સ, જીયો હોટસ્ટાર અને પ્રાઈમ વીડિયો સહિતના પ્લેટફોર્મ પર આ વીકમાં શું નવું છે ચાલો જાણીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 02, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:53 PM IST
OTT Releases: તાપસી પન્નુની ફિલ્મ ગાંધારીથી લઈ બિગ બોસ 20 આ વીકમાં ઓટીટી પર થશે સ્ટ્રીમ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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