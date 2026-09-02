/OTT Releases: તાપસી પન્નુની ફિલ્મ ગાંધારીથી લઈ બિગ બોસ 20 આ વીકમાં ઓટીટી પર થશે સ્ટ્રીમ

September First Week OTT Release: સપ્ટેમ્બરના પહેલા વીકમાં જન્માષ્ટમીની રજાઓ સાથે ઓટીટી પર ભરપુર મનોરંજન પણ મળશે. આ વીકમાં આવતી રજાઓ દરમિયાન ઘરે બેઠા ઓટીટી પર તમે કોમેડી, એકશન, સસ્પેન્સથી ભરપુર ફિલ્મો અને વિવાદોથી ભરપુર રિયાલીટી શોની મજા માણી શકશો. આ વીકમાં ઓટીટી પર શું નવું છે ચાલો તમને જણાવીએ.
જો તમે પણ ઓટીટી પર ફિલ્મો અને સીરીઝ જોવાના શોખીન છો તો આ સપ્તાહ તમારા માટે ખાસ છે. આ સપ્તાહમાં ઓટીટી પર નવી ફિલ્મો, સિરીઝ અને રિયાલિટી શો બધું જ જોવા મળશે. તમારી પસંદ અનુસાર તમે મનોરંજન મેળવી શકો છો. 2 થી 6 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર કઈ ફિલ્મ કે સીરીઝ આવી રહી છે જાણી લો.
લવસિક
લવસિક એક પીરિયડ ડ્રામા છે. જે 1910 ના દાયકાને દર્શાવે છે. સીરીઝમાં 7 એપિસોડ છે. વેબ સીરીઝમાં સામાજિક ઊંચ નીચ, વફાદારી, લગ્ન સંબંધિત જીવનના ઉતારચઢાવ દેખાડવામાં આવ્યા છે. આ સીરીઝ નેટફ્લિક્સ પર 2 સપ્ટેમ્બરથી સ્ટ્રીમ થશે.
ગાંધારી
તાપસી પન્નુની આ ફિલ્મ ડાર્ક એક્શન થ્રિલર ફિલ્મ છે. તાપસી પન્નુ આ ફિલ્મમાં બાની નામની યુવતીનું પાત્ર ભજવે છે. બાની પોતાની દીકરી સાથે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતી હોય છે ત્યારે કોઈ તેની દીકરીને ઉઠાવી જાય છે. તેની પાછળ જતી બાનીને માથામાં ઈજા થાય છે અને તેની આંખની રોશની છીનવાઈ જાય છે. આંખની રોશની છિનવાઈ ગયા પછી પણ તાપસી તેની દીકરીને શોધવા પ્રયત્નો કરે છે. આ ફિલ્મમાં તાપસી પન્નુ સાથે છાયા કદમ, સ્વસ્તિકા મુખર્જી, ઈશવાક સિંહ, મીતા વશિષ્ઠ, જતિન સરના મુખ્ય ભુમિકામાં છે.
ધ જેન્ટલમેન સીઝન 2
નેટફ્લિક્સ પર ધ જેન્ટલમેન સીઝન 2 વેબ સીરીઝ 3 સપ્ટેમ્બરથી રિલીઝ થશે. નેટફ્લિક્સિની આ સીરીઝ એક્શન થ્રીલર જોનરની સફળ સીરીઝ છે.
ધમાલ 4
સિનેમા ઘરોમાં લોકોને હસાવીને લોટ પોટ કરનાર ફિલ્મ ધમાલ 4 આ વીકમાં ઓટીટી પર આવી જશે. ટોટલ ધમાલ પછી ધમાલ 4 માં ફરી એકવાર અજય દેવગન, અરશદ વારસી, રિતેશ દેશમુખ, જાવેદ જાફરી એક સાથે જોવા મળશે. આ વખતે તેમની સાથે રવિ કિશન, સંજય મિશ્રા, ઈશા ગુપ્તા, સંજીદા શેખ, અંજલી આનંદ પણ જોડાયા છે. આ ફિલ્મ 4 સપ્ટેમ્બરથી નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકાશે.
બિગ બોસ 20
રિયાલિટી શો બિગ બોસના ચાહકો આ સપ્તાહથી મનોરંજન માટે રેડી થઈ જાય. આ વીકેન્ડથી બિગ બોસ 20 શરુ થવા જઈ રહ્યું છે. સલમાન ખાન આ વખતે પણ બિગ બોસને હોસ્ટ કરશે. બિગ બોસ 20 માં નવા સ્પર્ધકો, નવા વિવાદ, નવા ટાસ્ક અને મનોરંજન જોવા મળશે.