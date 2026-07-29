/Suneil Anand: દેવ આનંદના દીકરા સુનીલ આનંદનું નિધન, હાર્ટ એટેકના કારણે ગુમાવ્યો જીવ

Suneil Anand Death: બોલીવુડના દિવંગત નેતા દેવ આનંદનના દીકરા સુનીલ આનંદનું નિધન થયું છે. સુનીલ આનંદે 70 વર્ષની ઉંમરે લંડનમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા છે. પરિવારે આપેલી જાણકારી અનુસાર સુનીલ આનંદને હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો જેના કારણે તેમનું નિધન થયું છે. હાર્ટ એકેટ બાદ તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા જ્યાં તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા છે.
સુનીલ આનંદના નિધનની પુષ્ટિ દેવ આનંદની પૌત્રી જીના નારંગે કરી છે. પરિવાર તરફથી આ અંગે ઓફિશિયલ સ્ટેટમેન્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
કોણ હતા સુનીલ આનંદ ?
સુનીલ આનંદ ફિલ્મ અભિનેતા, નિર્માતા દેવ આનંદ અને અભિનેત્રી કલ્પના કાર્તિકના દીકરા હતા. જેમનો જન્મ સ્વિટઝરલેન્ડમાં થયો હતો. તેમણે 1984 માં આવેલી ફિલ્મ આનંદ ઓર આનંદથી બોલીવુડમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. આ ફિલ્મમાં તેણે તેના પિતા સાથે પહેલીવાર કામ કર્યું હતું. જો કે આ ફિલ્મ ફ્લોપ રહી હતી. ત્યારબાદ સુનીલ આનંદ કાર થીફ, મેં તેરે લીયે જેવી ફિલ્મોમાં જોવા મળ્યા હતા. ફિલ્મોમાં તેઓ સફળ ન થયા એટલે તેમણે પિતાના પ્રોડકશન હાઉસને સંભાળવાની જવાબદારી લીધી.
શું કરતા હતા સુનીલ આનંદ ?
સુનીલ આનંદ દેવ આનંદના પ્રોડકશન હાઉસ નવકેતન ફિલ્મ્સને સંભાળવાનું કામ કરતા હતા. 2023 માં જ્યારે દેવ આનંદની 100 મી જયંતી હતી ત્યારે સુનીલ આનંદે પિતાને યાદ કરી જણાવ્યું હતું કે 4 દાયકાથી તે પિતાની વિરાસત, પ્રોડકશન હાઉસ સંભાળે છે.
હવે 29 જુલાઈ 2026 ના રોજ દેવ આનંદના દીકરા સુનિલ આનંદના નિધનના સમાચાર સામે આવ્યા છે. સુનીલ આનંદે લંડનમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા છે.