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Suneil Anand: દેવ આનંદના દીકરા સુનીલ આનંદનું નિધન, હાર્ટ એટેકના કારણે ગુમાવ્યો જીવ

Suneil Anand Death: દિવંગત અભિનેતા દેવ આનંદના દીકરા સુનીલ આનંદનું હાર્ટ એટેકના કારણે નિધન થયું છે. 70 વર્ષની ઉંમરે તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા છે. પરિવાર તરફથી સુનીલ આનંદનના નિધનની પુષ્ટી કરવામાં આવી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 29, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:17 AM IST
Suneil Anand: દેવ આનંદના દીકરા સુનીલ આનંદનું નિધન, હાર્ટ એટેકના કારણે ગુમાવ્યો જીવ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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